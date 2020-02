Rostocks grünstes Haus für Familien geplant

Rostock

Ein begrüntes Dach, Bäume und Sträucher an der Fassade – optisch passt sich Rostocks vermutlich grünstes Haus perfekt der Umgebung an. Schließlich soll es künftig in der Majakowskistraße direkt am Rand des Kringelgrabenparks in der Südstadt stehen. Auf rund 3000 Quadratmetern plant die Rostocker Wohnungsgenossenschaft Süd, die auch in der Ziolkowskistraße baut, ein weiteres Mietshaus, das vor allem Familien anlocken soll.

Die zu den kleineren Genossenschaften zählende WG Süd greift dafür tief in die Tasche. „Wir werden am Standort zirka 12 Millionen Euro investieren“, sagt Anja Sawitzki vom Vorstand. Weil es in der Hansestadt schwer wäre, noch freie Grundstücke zum Ankauf zu finden, sei entschieden worden, auf bereits vorhandenem Grund und Boden zu bauen.

Alte Garagen müssen Neubau weichen

„Insgesamt sind 59 Wohnungen geplant: 29 Zwei-Raum-, 18 Drei-Raum, 11 Vier-Raum-Wohnungen sowie eine mit fünf Räumen“, erklärt Architekt Matthias Müller, von dem die Entwürfe stammen. Dazu kämen Fahrradstellflächen und eine Tiefgarage mit 70 Plätzen. Ein Teil davon soll auch jenen Nutzern zur Verfügung stehen, die nicht in den Neubau ziehen, aber eine der vorher auf dem Gelände befindlichen Garagen gemietet hatten.

Um Baufreiheit zu bekommen, müssen nämlich nicht nur sechs Pappeln fallen, sondern auch die 96 Garagen auf dem Grundstück, die noch aus dem Jahr 1965 stammen. „Sie sind optisch und baulich in einem schlechten Zustand“, sagt Anja Sawitzki. Die Mieter seien informiert und die Kündigungen erfolgt. Diejenigen, die weiter Interesse an einem Stellplatz hatten, sollen die Tiefgarage nutzen können – wenn auch zu höheren Preisen als mit den teilweise noch existierenden Altverträgen der Garagen.

Sechs Meter hohe Bäume in Fassade integriert

Zur Ausstattung des Neubaus mit drei Hauseingängen gehören Balkone, Fahrstühle, Kellerräume sowie Abstellflächen für Kinderwagen oder Rollatoren. Die ebenerdigen Wohnungen erhalten zudem kleinere Gartenbereiche. Besonderer Clou sei die Bepflanzung des Gebäudes: So sollen bis zu sechs Meter hohe Bäume in die Fassade integriert werden.

Ein genauer Baustart hängt nun davon ab, wie schnell der eingereichte Bauantrag bearbeitet wird. Auch zur Höhe der künftigen Mieten kann Anja Sawitzki aktuell noch keine Angaben machen. „Wir werden uns aber am Rostocker Mietspiegel orientieren.“

Von Claudia Labude-Gericke