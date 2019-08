Rostock

Ein verpasster Flieger am Flughafen Köln/Bonn – er hat Rostock die längste Party-Nacht der Hanse Sail-Geschichte beschert: Denn die Hansestadt hatte am späten Samstagabend ein Einsehen. Mit Hunderten Fans auf der Partymeile und den 1990er Jahre Pop-Stars „Caught in the Act“. Die Niederländen hatten nämlich ihr Flugzeug verpasst, mussten mit dem Auto nach Rostock anreisen und hätten beinahe nicht mehr auftreten dürfen. Jedenfalls wenn die Stadt nicht ausnahmsweise und spontan eine Sail-Party bis weit nach Mitternacht genehmigt hätte. Und so wird dieser Party-Sonnabend auf dem Segelfest in die Geschichte eingehen.

Eine Stadt feiert unter Segeln

Im Vorfeld der 29. Sail war das Murren noch groß – vor allem bei den jüngeren Besuchern. Denn auf die ganz großen Stars mussten sie dieses Mal verzichten. Angesagte Chartstürmer? Fehlanzeige. „Die Bands waren in den vergangenen Jahren deutlich besser“, sagen auch Lena (23) und Julia (22). Am Ende macht das aber gar nichts. Gefeiert wird dennoch – und zwar so ausgelassen und friedlich wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und statt eines aktuellen Top-Stars, heizt ein „alter Hase“ dem jungen Partyvolk ein: DJ Stephan Mangelsdorff – bei erfahrenen Sail-Fans hat er seit Jahren Kultstatus – kehrt an den Stadthafen zurück.

Bis 2014 waren Mangelsdorff und „sein“ Party Tower noch einer der Besuchermagneten der Sail. Doch dann wurde der DJ aus dem Programm gestrichen, der Turm gleich mit. Aus Sicherheitsgründen, hieß es damals. Nun hat Mangelsdorff die große Bühne für sich – und das nutzt er: „ Rostock, das geht noch lauter“, schreit er in die Menge. Und die macht mit, tanz und singt. Am Horizont weichen da die letzten Sonnenstrahlen der Nacht. Auch Julia und Lena sind besänftigt, machen ein Selfie mit dem Kult-DJ im Hintergrund und feiern. Das Beste am Party-Abend? „Das ist das Feuerwerk. Und das sind die Schiffe!“, sagt Lena. So eine Party wie die Sail gäbe es nicht noch mal.

Feuerwerk und Lichterglanz

Gegen 22.30 Uhr wird es so richtig voll am Stadthafen. Junge Menschen sind da, aber auch ältere Paare und Familien mit Kindern. So alle suchen jetzt nach dem besten Platz – der besten Sicht auf das Feuerwerk. Auf dem Kanonsberg stehen die Menschen dicht an dicht. Der Rasen wird Wochen brauchen, um sich zu erholen. Als es dann los geht, als knapp eine Viertelstunden lang die Musik auf den Bühnen stoppt und das Feuerwerk ganz Rostock in die schillerndsten Farben hüllt, hält auch die Meile kurz innen. Nur Naana weiß noch nicht, was sie von dem Geknalle halten soll: „Es ist ihr erstes Feuerwerk“, sagt Papa Bright (32). Und außerdem: Die Eineinhalbjährige ist müde. „Sie hat auf ihrer ersten Sail aber toll durchgehalten. Wir sind schon seit acht Stunden unterwegs.“ Während für Naana nach dem Lichterglanz am Himmel Schluss für heute ist, geht es an der Kaikante erst richtig los.

Fleißige Helfer rollen Bierfässer durch die Menge. Der Nachschub darf nicht stoppen. Vor den Fahrgeschäften, den Bühnen, die Bier- und Cocktailbars, den Wurst- und Pommesbuden – überall noch lange Schlangen. „Die Sail ist Pflichtprogramm für uns“, sagt Leonie (20). Sie ist mit ihren Freunden Niklas, Patricia (beide 23), John (21), Jakob (20) und Dominic (19) unterwegs. „Ein Mal im Jahr ist in Rostock richtig was los. Natürlich sind wir dabei“, meint auch Patricia. Erst waren die Freunde „Schiffegucken“ (John: „Das gehört auch dazu!“), nun wird gefeiert. Dass Stephan Mangelsdorff schon 60 Jahre alt ist, merkt ihm kaum einer an: „Das ballert ganz gut, was er hier auflegt“, urteilt John.

Party vor der Party

Auf der Haedgehalbinsel ist derweil das große Warten angesagt. „Caught in the Act“ sollen um 23 Uhr auftreten, sind aber erst kurz vor Mitternacht in Rostock. Das Team von Antenne MV lässt 90er Jahre-Hits spielen – und schon geht der Party auch ohne Stars los. Als die gealterten Idole dann schließlich auf der Bühne stehen, gibt es die gute Nachricht: Um Mitternacht ist dieses Mal bei der Sail noch lange nicht Schluss.

Von Andreas Meyer