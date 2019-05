Rostock

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit ist die ehemalige Berufsschule für Technik in Evershagen so gut wie fertig. Der einst triste Plattenbau an der Maxim-Gorki-Straße aus den 1970er-Jahre ist kaum wiederzuerkennen. Hell und freundlich sieht er jetzt aus. Noch mehr änderte sich innendrin: lärmmindernde Akustikdecken wurden eigengezogen, Heizung und Sanitärbereiche erneuert, es gibt neue Türen und einen Aufzug.

EU bezahlte vier Millionen Euro

Seit ein paar Wochen wird wieder unterrichtet. Nach der Sanierung zogen die 214 Schüler die Godewind-Schule aus Lütten Klein ein, ein Förderzentrum mit Schwerpunkt Lernen. Das frühere Schulhaus in der Danziger Straße war so marode, dass es nicht mehr saniert werden konnte, sagte Sigrid vom Betreib für Kommunalen Objektbewirtschaftung und -entwicklung. Die Berufsschule ist jetzt im Fritz-Triddelfitz-Weg in Bramow untergebracht.

5,5 Millionen Euro kostete die Sanierung der neuen Godewindschule. 75 Prozent davon, vier Millionen Euro, stammen aus Efre-Regionalfördermitteln der EU. Was Bauminister Christian Pegel ( SPD) veranlasste, das schöne Blau der Fassade besonders zu loben – weil es ihn an die EU-Fahne erinnerte.

Rostock macht den Sack zu

Oberbürgermeister Roland Methling kündigte weitere Schulsanierungen an, für 200 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren. Die gleiche Summe steckte die Stadt, einschließlich Fördermittel, bereits in den vergangenen zehn Jahren in ihre Schulen. „Wir machen den Sack zu“, sagte Methling. Profitieren davon wird das Schulhaus hinter der neuen Godewindschule, das noch so grau und trist dasteht wie eh und je. Dort ziehen später ein Hort, Jugendclub und Fachgymnasium ein. Bis 2020 soll die Außenanlagen neu gemacht werden, mit Fußballplatz und grünem Klassenzimmer.

Gerald Kleine Wördemann