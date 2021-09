Rostocks neue Bundestagsabgeordnete: So tickt Katrin Zschau (SPD)

Rostock

Viel Freude – wenig Schlaf: Für Katrin Zschau (SPD) folgte auf den spannenden Wahlabend am Sonntag eine denkbar kurze Nacht. Nicht nur, weil ihr so viele zum Erreichen des Bundestagsdirektmandates gratulieren wollten, sondern weil Zschau für Montagmorgen gleich eine Reise geplant hatte. Aber weder in den Urlaub noch nach Berlin ging es, sondern erst einmal nach Hamburg, wo sich die Rostocker Geschäftsführerin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mit ihren GEW-Kollegen traf.

„Ich hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass ich entweder wie vorgesehen alle drei Tage mitmachen kann. Oder eben nach einem Tag in Richtung Berlin abreisen muss“, sagt Zschau. Als klar war, dass die 45-Jährige, die vorher politisch eher unbekannt war, mit 27 Prozent der Stimmen den direkten Einzug in den Bundestag schafft, wurde ihre Woche dann eben ganz pragmatisch nochmal umgeplant.

„Dienstag geht es gleich um acht Uhr mit der ersten Zusammenkunft in Berlin los“, gibt die Mutter zweier Kinder einen Einblick in ihren neuen Alltag. Alle SPD-Mandatsträger würden sich dann nicht nur erstmals kennenlernen, sondern auch organisatorische Informationen, ihre Ausweise für den Bundestag und die dazu gehörige technische Ausstattung erhalten.

Bei Umfragewerten von 15 Prozent gestartet

Dass sie es in den Bundestag schafft und Peter Stein (CDU) das Direktmandat abnimmt, daran hatten anfangs viele Zweifel. „Schließlich sind wir bei Umfragewerten von 15 Prozent gestartet“, so Zschau. Ihr Endergebnis mache sie deshalb demütig. „Und ich weiß, dass ich vom sehr guten SPD-Ergebnis im Land, dem Programm der Partei und dem guten Kanzlerkandidaten profitiert habe“, sagt die Rostockerin. Dennoch hätte auch sie selbst im Wahlkampf alles gegeben – parallel zum Beruf und mit einem engagierten Team aus ehrenamtlichen Unterstützern. „Denn das, was ich jetzt erreicht habe, das wollte ich aus tiefstem Herzen“, sagt die neue Bundestagsabgeordnete.

Viele Termine und Gespräche mit den Menschen aus dem Wahlkreis hätten sie nachhaltig berührt. Deren Anliegen will Katrin Zschau mit nach Berlin nehmen. „Da geht es um Themen wie Pflegenotstand, Kinderbetreuung oder Renten. Viele fragen sich aber auch, was jetzt auf sie zukommt und wie wir es schaffen können, die notwendige schnelle Wende hinzulegen, die bei Themen wie dem Klimaschutz notwendig ist“, so Zschau. Wichtig sei für sie, die Menschen bei anstehenden Prozessen mitzunehmen.

Förderung für Menschen und Projekte aus dem Wahlkreis

Die Themen, für die Katrin Zschau schon lange brennt, sind auch die, für die sie sich in Berlin besonders engagieren will. Ein Platz im Kulturausschuss des Bundestages sei ihr erster Wunsch gewesen – schließlich hat sie unter anderem den Rostocker Radiosender Lohro mit aufgebaut und arbeitet im Vorstand der Frieda 23 besonders im Bereich Kulturelle Bildung mit. Aber auch Arbeit und Soziales sowie Wirtschaft seien Gebiete, in die sie sich einarbeiten wolle. „Und ich möchte natürlich auch versuchen, Bundesmittel für meinen Wahlkreis einzuwerben.“ Denn dass es in Rostock und der Region jede Menge förderungswürdiger Initiativen gibt, sei ihr im Wahlkampf nochmal besonders bewusst geworden.

Katrin Zschau (vorn rechts) und ihr Wahlkampfteam (von links): Martin Warning, Jeniffer Engel, Marcus Neick und Maik Scheler. Quelle: Ove Arscholl

Was ihr ebenfalls am Herzen liege, sei die Wertschätzung der Arbeit, die bisher von den regionalen Bundestagsabgeordneten geleistet wurde. Nicht gleich alles neu und anders zu machen, sondern auch das bisher Erreichte im Blick zu haben und darauf aufzubauen, um Kontinuität zu erzielen – das hat sich Katrin Zschau vorgenommen. „Deshalb krempeln wir jetzt die Ärmel hoch und legen los“, das war schon in der Wahlnacht ihre Parole.

Künftig 22 Wochen in Berlin

Dass das weiterhin hohen Einsatz, viel Stress und kaum Pausen bedeutet, war der Gewählten bewusst. Vor allem, da sie parallel zum Start in Berlin auch noch ihren bisherigen Hauptjob im Blick hat. „Ich bin für die Zeit des Mandats bei der GEW beurlaubt. Nicht nur deshalb, sondern auch mit Rücksicht auf die tollen Kollegen, bin ich bemüht darum, eine geordnete Übergabe hinzubekommen“, verspricht Katrin Zschau. Und wer sie in diesen Tagen erlebt, glaubt gern, dass die energiegeladene Frau mit der markanten Brille das alles auch schaffen wird.

22 Wochen pro Jahr wird die Rostockerin künftig in Berlin verbringen, die restliche Zeit dann im heimischen Wahlkreis. Welches Team von Mitarbeitern sie künftig in der Haupt- und der Hansestadt unterstützt, will Katrin Zschau noch nicht verraten. Die entsprechenden Arbeitsverträge sowie das Finden einer Wohnung in Berlin – all das seien Aufgaben, die nun angegangen werden.

Von Claudia Labude-Gericke