Rostock

Nur eine „Beruhigungspille“ für besorgte Eltern – oder geht die Landesregierung den Bau einer neuen Kinderklinik in Rostock nun doch mit Nachdruck an? Nach OZ-Informationen haben die zuständigen Minister Harry Glawe (CDU, Gesundheit) und Bettina Martin (SPD, Wissenschaft) die Spitzen der Rostocker Uni-Klinik und auch des städtischen Südstadt-Krankenhauses zum Krisengipfel, zum „Runden Tisch“, vorgeladen.

Bereits direkt nach den Herbstferien sollen sich die Beteiligten in Schwerin treffen. Das Ziel – zumindest laut dem Schreiben aus Schwerin: „Das Wissenschaftsministerium hat zahlreiche Gespräche zur aktuellen Situation geführt und dabei allseits die Bereitschaft wahrgenommen, das so lange drängende Problem einer Lösung zuzuführen und somit in überschaubarer Zeit ein für alle Beteiligten zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.“

Grundlage für die Gespräche sollen die Planungen sein, die das Südstadt-Klinikum und der derzeit freigestellte Vorstandschef der Uni-Klinik, Prof. Dr. Christian Schmidt, bereits vor drei Jahren erarbeitet hatten. Bereits 2018 wurde das Konzept, das mit Baukosten von knapp 60 Millionen rechnet, in Schwerin vorgestellt. Das Konzept sieht den Bau einer neuen Kinderklinik in der Südstadt vor – in gemeinsamer Trägerschaft beider Kliniken. Alle Disziplinen der Kindermedizin sollten dort einziehen. Das sogenannte Eltern-Kind-Zentrum hätte zudem Dienstleistungen der Südstadt-Klinik nutzen sollen – die Küche etwa oder auch die Radiologie.

Widerstand von Professoren

Obwohl das Gesundheitsministerium bereits die Hälfte der geplanten Kosten in Aussicht gestellt hatte, stoppte der Fakultätsrat der Uni-Klinik um dessen Vorsitzenden Prof. Dr. Emil Reisinger 2019 das Vorhaben: Eine Gruppe von Professoren um Reisinger will die Kinderklinik samt Geburtenstation zurück an die Uni, an die Schillingallee, holen.

Nach OZ-Informationen hat das Land nun externe Fachleute gebeten, die vorliegenden Pläne zu bewerten: Bis Mitte November soll eine Gutachterkommission ein Votum zur Kinder- und Jugendmedizin am Standort Rostock abgeben. Aus Rathaus-Kreisen heißt es, Rostock sehe den Runden Tisch skeptisch. Die Sorge ist groß, dass die Uni versuche, das Projekt an sich zu reißen. „Entweder kommt es so – oder wir fangen wieder bei Null an und es dauert noch Jahre. Die einfachste Lösung ist die, die auf dem Tisch liegt“, so eine hochrangige Führungskraft der Hansestadt.

Von Andreas Meyer