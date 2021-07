Wochenlang machte der Rostocker Stadthafen negative Schlagzeilen: Anwohner beschwerten sich über Partylärm und Müll. Nun gibt es am Margaretenplatz ein ähnliches Problem – jede Nacht versammeln sich Jugendliche dort bis spät in die Nacht. Was die Anwohner besonders stört und was die Polizei dazu sagt.