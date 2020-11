Rostocks neue Wunscherfüller

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Man könnte meinen, es wäre eine tollkühne Idee, während der Corona-Krise einen Einzelhandel zu eröffnen – geschenkt. Und trotzdem bekam David Seidel, Inhaber des neuen Ladens „Wunscherfüller“, das Go von seiner Bank. Der charmante Eckladen am Doberaner Platz lockt Neugierige und sogar Unternehmer an. Seidel verkauft hier Geschenke. „Schenken ist sexy“, so sein Credo. Warum der Offline-Handel wichtig ist und die Welt Geschenkeläden braucht.

Neueröffnung in der Krise

Es war der 13. März 2020, als David Seidel sein Konzept bei der Bank einreichte und um Geld bat. Keine Anstoßfinanzierung, kein Zuschuss, kein Überbrückungskredit – Seidel wollte eine Vollfinanzierung seines Vorhabens. Drei Tage später kam der Lockdown. Kommentar der Bank: „Sie hätten sich keinen ungünstigeren Zeitpunkt aussuchen können.“ Trotzdem bekam der gelernte Einzelhandelskaufmann den Zuschlag. Und eröffnete am 10. Oktober den Wunscherfüller. „Alle haben sich zurückgezogen, ich verspürte neue Energie“, sagt der 32-Jährige über den Zeitpunkt seiner Gründung. Dass der ehemalige Copyshop am Dobi dann so schnell umgebaut werden konnte, ist ebenfalls Teil der Geschichte. Durch die Pandemie hatten die eigentlich immer ausgebuchten Tischler, Elektriker und Innenarchitekten schnell Zeit für den Einsatz. Glück und Schicksal, nennt es Seidel.

Doch er hatte die Idee nicht allein. Seidel und seine Geschäftspartnerin Nicole Schwichtenberg (35) haben eine gemeinsame Vergangenheit, die auf Karls Erdbeerhof stattfand. Zehn Jahre habe das Duo dort zusammengearbeitet. Nicole war für den Einkauf zuständig, David für den Verkauf. Ihre Funktionen behalten sie auch im neuen Projekt. Ihnen gehört der Wunscherfüller gemeinsam. Bei Karls habe Seidel für sich entdeckt, ein eigenes Geschäft mit eigenen Ideen umsetzen zu wollen. So kreierte er den Concept Store zum Wünscheerfüllen.

„Schenken ist sexy“

Dass es ausgerechnet ein Geschenkeladen wird, erklärt Seidel mit einer Neuauflage des Schenkens. Er versteht sich als guter Dienstleister mit dem Anspruch, den besten Geschenkeladen zu haben, den man sich vorstellen könne. Im Wunscherfüller schaffen die Gründer eine „Atmosphäre des bewussten Einkaufens“. Und so wird der Kunde auch gern auf einen Kaffee eingeladen, probiert Mandelmus, kann verweilen, gut auswählen, Karten schreiben, einpacken, Geschenke personalisieren. Wer hier einkauft, habe etwas ganz Besonderes. „Das schönste Geschenk der Party“, erklärt Seidel, der mit Superlativen nicht sparsam ist. Zu jedem Produkt haben die Verkäufer eine Geschichte, die oft regional ist. Dass es nur einen guten Gin, nur eine Sorte Kaffee, einen Honig gebe, sei so gewollt. „Wir wählen bewusst aus und möchten das Geschenkekaufen wieder sexy machen.“ Schenken ist cool. Man mache sich Gedanken über seine Liebsten, schaffe Freude, beschenke gleichsam sich selbst. Ein Geschenk mache die Welt zu einem besseren Ort.

„Das beste Team in Rostock“

Einen neuen Superlativ findet Seidel für seine Mitarbeiter. Natürlich könne er den Laden mit seiner Co-Gründerin, die in Berlin lebt, nicht alleine betreiben. Er habe deshalb „das beste Team in ganz Rostock“. Wer hier arbeitet, arbeitet als Wunscherfüller. Jeder habe Lust auf seine Tätigkeit, bringe sich selbst ein, bekomme Verantwortung. „Das ist euer Laden“, lehrt Seidel seinen Mitarbeitern. Er nennt das „Empowerment“, also die Übertragung von Verantwortung. Seine fünf Mitarbeiter seien die Gesichter des Ladens. „Sie sollen besser werden als ich. Sie sollen die besten Verkäufer werden.“ Trotz Corona waren schon viele Besucher im Wunscherfüller. Auch Unternehmer kommen auf Seidel zu. In diesem Jahr heiße es Geschenke statt Weihnachtsfeier. 150 Präsente packt Seidel gerade für eine Belegschaft zusammen. Individuell, nachhaltig, liebevoll. Einen Online-Shop soll es auch bald geben, obwohl Seidel überzeugt ist, dass der Offline-Handel immer gewinnt. Nach Ladenschluss verwandele sich der Store zu einem Ort der Begegnung. Für Meetings, Verkostungen und Events kann der Wunscherfüller gebucht werden.

Von Lea-Marie Kenzler