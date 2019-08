Rostock

Er war das Gesicht der Rostocker Polizei: Michael Ebert. Doch nachdem der 49-Jährige nach Neubrandenburg ins Polizeipräsidium wechselte, gibt es nun einen neuen Mann an der Spitze der Polizeiinspektion in der Hansestadt – Achim Segebarth. Der gebürtige Rostocker kennt sich hier bestens aus: Er war bereits Leiter des Reviers Reutershagen und des Kriminalkommissariats. Im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG verrät Segebarth, welche Probleme er anpacken will.

Herr Segebarth, wie waren Ihre ersten Wochen im Amt?

Anstrengend. Wir hatten drei größere Einsätze: Die Hanse Sail, bei der wir drei Tage lang rund um die Uhr im Einsatz waren, am Montag danach gleich das DFB-Pokalspiel des FC Hansa und schließlich die Demonstration des Bündnisses „Sogenannte Sicherheit“.

Wie fällt Ihr Fazit aus?

Ich bin zufrieden. Es gab keine größeren Probleme.

Warum sind Sie Polizist geworden?

Ich wollte schon als Kind Polizist werden. Nach der Wende hat das dann auch geklappt. Mich treibt an, Menschen zu helfen, die im Alltag Probleme bekommen, weil Sie Opfer von Gewalt- oder sonstigen Straftaten geworden sind. Es ist ein typischer Kümmererberuf. Die Kriminalitätsbekämpfung ist dabei aber nur ein Bereich. Es geht auch um Prävention.

Und der Posten als Leiter der Inspektion Rostock war schon immer Ihr Ziel?

Nein. Ich bin nicht so veranlagt, dass ich sage: Ich muss dieses oder jenes erreichen. Ich versuche, die Aufgaben zu erfüllen, die anfallen. Ich habe das Angebot für diesen Posten bekommen und es ergriffen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.

Was wollen Sie verändern?

Grundsätzlich übernehme ich eine sehr gut aufgestellte Dienststelle. Es gibt keine riesigen Baustellen. In meinen vorherigen Funktionen habe ich die Entwicklung der Polizeiinspektion auch an verschiedenen Stellen mit begleitet.

Ihr Vorgänger, Michael Ebert, war stets sehr präsent in der Öffentlichkeit und hat klare Kante gezeigt. Wie ist Ihr Stil?

Es ist nicht so, dass da jetzt ein Neuer kommt und alles wird anders. Es ist immer eine Frage der Situation: Wenn sich diese verändert, kann das zu anderen Entscheidungen führen. Wir bringen uns weiter überall ein.

Mir ist wichtig, dass wir in Kooperationen mit anderen, wie zum Beispiel der Stadt, zu Lösungen kommen. Es darf nicht sein, dass die Beteiligten auf ihren eigenen Interessen und Standpunkten beharren und deshalb bestehende Probleme nicht gelöst werden.

Welche Probleme wollen Sie anpacken?

Ein großes Thema ist die Sicherheit bei Großveranstaltungen, wie der Hanse Sail oder dem Weihnachtsmarkt. Hier haben wir uns in den vergangenen Jahren deutlich nach vorne entwickelt und eine gute Kooperation mit den Veranstaltern gefunden. Wir müssen die Sicherheitskonzepte aber immer wieder den sich ändernden Bedingungen anpassen.

Weniger gut scheint die Kooperation mit der Stadt in Bezug auf die sogenannten Problemjugendlichen zu laufen. Hier übte die Polizei zuletzt immer wieder Kritik: Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) und die Träger der „Kinderheime“ würden den „Problem-Kids“ keine Grenzen aufzeigen.

Hier sehen wir weiter erheblichen Handlungsbedarf. Wir müssen die berechtigte Frage stellen dürfen: „Wer ist für die Kinder oder Jugendlichen verantwortlich? Und ist die Art und Weise der Betreuung dafür geeignet, dass die Kinder und Jugendlichen eine positive Entwicklung nehmen, so dass sie keine Straftaten mehr begehen – und auch nicht selbst Opfer werden?“

Das wird ja oft vergessen: Diese Kinder und Jugendlichen werden selbst Opfer von Gewalt, Diebstahl oder Sexualdelikten. Der Staat hat hier einen Schutzauftrag, den wir bei den zuständigen Behörden einfordern und auch im Rahmen der polizeilichen Tätigkeit weiter umsetzen wollen.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Ultra-Szene beim FC Hansa?

Da sind zwei Dinge zu unterscheiden: Was passiert im Stadion und was im Stadionumfeld? Im Stadion gibt es einen Veranstalter, der sich um das Geschehen kümmern muss. Und da sehen wir, dass Hansa Rostock hier weiter deutliche Probleme hat. Alles, was dort hineingebracht, abgebrannt oder gezeigt wird, liegt maßgeblich im Verantwortungsbereich des Veranstalters. Der Verein muss sich fragen, ob er in Sachen Fanarbeit, Prävention und Sicherheit genug tut.

Und im Stadionumfeld?

Außerhalb des Stadions gibt es nach wie vor Übergriffe auf andere Fans, Raub, Sachbeschädigungen oder dass sich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen an Drittorten verabredet wird. Über Jahre hinweg haben die Themen Pyrotechnik, Gewalt, deren Verharmlosung und Respektlosigkeit zugenommen.

Scheint nicht gerade, als wäre eine Lösung in Sicht...

Es hat diverse Arbeitsgruppen gegeben und letztendlich müssen wir konstatieren, dass bisher kaum nachhaltige Erfolge eingetreten sind. Innerhalb des Vereins, aber auch in der Gesellschaft drumherum mit Wirtschaft, Sponsoren und Spielern muss es ein Umdenken geben. Das Verhalten des Vereins ist häufig widersprüchlich: Er will das alles nicht und dann kommt es doch dazu.

Die Polizei hat die Kontrollen von Radfahrern verstärkt und intern Zielvorgaben für die Anzahl der festgestellten Verstöße festgelegt. Das hat für Unmut gesorgt. Halten Sie daran fest?

Zunächst einmal: Rostock entwickelt sich zu einer Fahrradstadt und das wollen wir positiv begleiten. In der Unfallstatistik sehen wir aber auch, dass Radfahrer und Fußgänger stärker betroffen sind. Es bedarf daher einer größeren Rücksichtnahme im Straßenverkehr von allen Teilnehmern. Radfahrer sollten sich im eigenen Interesse korrekt verhalten. Wir werden hier weiter aktiv sein und unsere Anstrengungen verstärken. Mir geht es dabei vorrangig darum, konkrete Unfallursachen zu reduzieren.

Zur Person Achim Segebarth wurde im Jahr 1974 in Rostock geboren. Er erlernte zunächst den Beruf des Industrieelektronikers bei der Deutschen Seereederei, nach der Wende begann er dann bei der Polizei die Grundausbildung im mittleren Dienst. Über Aufstiegsstudiengelangte Segebarth in den höheren Dienst. In Rostock leitete er bereits das Revier Reutershagen (2009–2011) und das Kriminalkommissariat (2012–2015). Zuletzt war er Dezernatsleiter im Polizeipräsidium Rostock. Segebarth ist verheiratet und hat eine Tochter. In seiner Freizeit geht er gerne segeln und ist Mitglied im Förderverein „Jugendschiff Likedeeler“.

