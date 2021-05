Rostocks neuer Stadthafen: Das sagen die Planer und OB Madsen dazu

Rostock

Vor knapp einem Vierteljahrhundert hat Volker Mau Rostock verlassen. 1997 war das. Er studierte dann in Dresden, arbeitet seitdem größtenteils in Zürich. Nun ist der gebürtige Hanseat und Diplom-Ingenieur wieder da – um gemeinsam mit seinem Team und Partnern das Herz der größten Stadt des Landes zu verändern. Denn Mau ist Partner im Architekturbüro Holzer Kobler (Berlin/Zürich). Und dieses Büro hat gemeinsam mit den Berliner Landschaftsarchitekten „A24 Landschaft“ den neuen Rostocker Stadthafen entworfen.

Bis 2025 – pünktlich zur Bundesgartenschau – soll ihre Vision von einer grünen Dünenlandschaft an der Kai-Kante nun umgesetzt werden. Kosten für die Umgestaltung und die neue Multifunktionshalle 625: rund 35,5 Millionen Euro. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen forderte von den Planern aber bereits ein, noch mehr Grün ans Wasser zu bringen.

„Der Stadthafen ist ein Unort“

Architekt Mau kennt den Stadthafen noch aus seiner Kindheit: „Ich habe viele Erinnerungen an den Stadthafen“, sagt er. Aber ein schöner Ort – nein, dass sei der Stadthafen nie gewesen. Ein paar Punkte gibt es, an denen sich Menschen aufhalten können. „Aber eigentlich ist der Stadthafen mehr durch Transfer-Nutzungen geprägt“, so Mau.

Die grüne Dünenlandschaft am Stadthafen: So sieht der Siegerentwurf für die Umgestaltung der Rostocker Kai-Kanten aus. Quelle: Arbeitsgemeinschaft A24 Landschaft / Holzer Kobler Architekturen

Besucher stellen hier ihre Autos auf einer riesigen Park-Wüste ab, sie gehen spazieren, feiern ein Mal im Jahr hier zur Hansesail. Es gehe hin und her. Das soll sich ändern: Aus dem „Unort“ soll ein Ort werden, an dem die Rostocker Zeit verbringen können. Ein Stadtpark am Wasser? „Ja – und doch ganz anders“, sagt Mau. Das Konzept „seiner“ Arbeitsgemeinschaft soll die drei Stadien der Stadthafen-Geschichte widerspiegeln: Mündungsdelta, Bastion, Industriehafen.

Kernstück werden die so genannten „Wiesenschollen“. Sie sehen aus wie Deiche – und haben auch genau diese Funktion: Sie sind grüne Insel und zugleich Bollwerk gegen Hochwasser. Bei Bedarf können zwischen den Dünen Fluttore eingezogen werden. Auf den bis zu vier, fünf Meter hohen Inseln entstehen Spielplätze, Rutschen, kleine Kletterparks, Picknick-Decks aus Holz. Das Ganze eingefasst in Gräser, wie sie in einem Fluss-Delta typisch sind.

Neue Halle für Märkte, Blumen, Start-ups

Mitten in dieser neuen Landschaft ragen zwei neue Bauten empor: Mau und seine Partner haben die neue Multifunktionshalle entworfen. Zur Buga sollen hier Blumenschauen stattfinden. Auch Gastronomie wird es dort geben. Nach der Ausstellung soll der Bau zur Markthalle werden – ebenfalls mit Gastronomie. Im Obergeschoss gibt es 3000 Quadratmeter Platz für Büros.

„Alles ist sehr offen ausgelegt“, sagt Architekt Mau. OB Madsen würde dort gerne Bereiche der Stadtverwaltung ansiedeln – und Start-ups, aufstrebende Jung-Firmen mit innovativen Ideen. Noch größer als die neue Halle wird nur das neue Archäologische Landesmuseum. Das wird allerdings erst nach 2025 gebaut.

Madsen: „Bürger wollten Grün“

Rathaus-Chef Madsen hatte schon vor der offiziellen Präsentation keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Grundidee des Siegerentwurfs zwar mag – aber er sich noch mehr Grün wünscht. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung sei immer wieder Wunsch nach mehr Grün an ihn und das Buga-Büro herangetragen worden. Ihm persönlich sind es aber im Sieger-Entwurf noch zu große, versiegelte Flächen.

Insgesamt 14 Hektar umfasst das Areal, das nun umgestaltet werde – auf einer Länge von fast eineinhalb Kilometern direkt an der Warnow. Rund ein Drittel der Flächen soll begrünt werden, sagt Planer Jan Grimmek. Madsen ist das zu wenig: „Da werden wir bei den Detailplanungen noch ringen miteinander.“

Die Architekten sagen, sie haben absichtlich viel Platz gelassen – für Großveranstaltungen wie die Hansesail. „Ich kenne aber keinen Rostocker, der sich Eventflächen am Hafen gewünscht hat. Nach 30 Jahren wollen wir die Hansesail eh weiterentwickeln, neu entwickeln.“ Bedeutet: Der Stadthafen soll an 365 Tagen eine Attraktion sein – und nicht nur an den vier Sail-Tagen pro Jahr.

Baustart spätestens 2023

Bis Ende Juli will das Buga-Büro nun erste Verträge mit den Planern schließen. Wenn die Gremien der Stadt „mitspielen“, könnten die Siegerentwürfe bis zum dritten Quartal angepasst und überarbeitet sein. Der Bau wird dann aber frühestens 2022 starten können, sagt Robert Strauß vom Buga-Fachbereich im Rostocker Rathaus. „Ende 2022 beginnen wir zunächst mit dem Bau der Fußgängerbrücke nach Gehlsdorf.“

Von Andreas Meyer