Rostocks neuer Unverpacktladen „Green Goldi“ gibt Eröffnungsdatum bekannt

Rostock

Viele umweltbewusste Rostocker haben diesen Tag herbeigesehnt: Am Sonnabend eröffnet „Green Goldi“, der einzige Unverpacktladen der Stadt. Um 16 Uhr empfangen die Chefinnen, Nadja Reinecke und Nina Goldschmidt, ihre ersten Kunden. Diese können im neuen Geschäft am Vögenteich all das hüllenlos bekommen, was in herkömmlichen Supermärkten meist nur plastikverpackt zu haben ist.

Müsli, Nudeln und Getreide aller Art, Seife, Waschmittel und Gummibärchen werden umweltfreundlich in wiederverwendbare Glasbehälter, Netze oder Jutesäckchen abgefüllt. Weil der Käufer bis aufs Gramm genau selbst bestimmt, wie viel er von einem Produkt braucht, wird nicht nur Einwegmüll, sondern auch Lebensmittelverschwendung vermieden.

Am Eröffnungstag ist „Green Goldi“ bis 20 Uhr geöffnet. Neben Lebensmitteln, Non-Food-Artikeln und Kosmetika bekommen die Kunden am Samstag auch Musik und Häppchen geboten.

Info:„Green Goldi“; Am Vögenteich 25A; Öffnungszeiten ab 3. Februar: Mo-Mi + Fr 10-19 Uhr, Do 10-20 Uhr, Sa 10-16 Uhr; www.greengoldi-unverpackt.de

Von Antje Bernstein