Rostock

Die Nebelwolken verhüllten am Mittwoch die Warnow und alles, was auf ihr passiert. Und das ist eine Menge. Schließlich soll Rostocks neuer Wasser-Spaßpark schon im Mai eröffnen. Auch der Name steht mittlerweile fest: Die neue Attraktion im Schmarler Iga-Park wird „Supieria“ heißen.

„Das Wortspiel zeigt nicht nur, wo wir zu finden sind – nämlich an der Pier –, sondern auch, dass man bei uns neben Wakeboard und Wasserski auch SuP, also Stand-up-Paddle, fahren kann. Und natürlich, dass unsere Anlage super wird“, sagt Lars Pastoor schmunzelnd. Der Reriker gehört zu den Geschäftsführern der „Never stop Playing“ Betreiber-GmbH des Parks.

Strand bleibt ohne Eintritt zugänglich

Die Investoren haben Großes vor: „Wir schaffen den ersten festen Outdoor-Wasserpark auf einem Fluss in Europa“, erzählt Hans Jensen. Das Angebot soll alle Generationen begeistern. Wer nicht selbst die rasanten Fahrten auf dem Wasser ausprobieren möchte, der könnte bei einem kalten Getränk vom Strand aus anderen dabei zusehen. Oder die Spaß-Angebote nutzen: „Wir installieren eine Rutsche, die vom Kopf der Pier ins Wasser führt. Dazu gibt es in der Warnow ein Klettergerüst und sowie eine Art Hüpfburg und ein sogenanntes Blubbing-Kissen, von dem aus Freiwillige in hohem Bogen ins Wasser geschleudert werden“, macht Lars Pastoor neugierig.

Der Strandbereich des Iga-Parks bleibe auch künftig ohne Eintritt frei zugänglich. Bezahlen müssten nur jene, die „Supieria“-Angebote nutzen wollen. „Und wir bringen jeden aufs Wasser“, sagt Ole Steingräber. Eine sogenannte Sechs-Mast-Anlage, die insgesamt rund 600 Meter lang wird, ermögliche auch Laien, auf Wasserski oder dem Wakeboard Runden zu drehen. „Und wir haben noch eine Zwei-Punkt-Strecke, auf der man nur hin und her fährt. Das ist sehr anfängerfreundlich“, sagt Pastoor. Zudem würde rund um die Wasserski-Strecke ein Steg gebaut, der allen, die unterwegs ins Wasser fallen, einen sicheren Rückweg ermöglicht. In der Mitte des Rondells sollen Grünanlagen mit Wasserpflanzen angelegt werden. „Wirklich einmalig ist auch der Blick: Auf der einen Seite der Iga-Park mit Strand und Natur, auf der anderen die maritime Kulisse mit Hafen und Industrie. Das ist ein Traum“, schwärmt Ole Steingräber.

Shuttleservice vom S-Bahnhof denkbar

Zweieinhalb Jahre sind seit den ersten Ideen für den neuen Wasserpark vergangen. Weil es sich bei der Warnow um eine Bundeswasserstraße handelt, seien Genehmigungen zahlreicher Behörden notwendig gewesen. Die Betreiber freuen sich, dass sie nun grünes Licht haben und schon bald loslegen können. Für kommendes Jahr ist ein weiterer Bauabschnitt geplant. Dann sollen auf der Pier, die gerade saniert wird, noch Gebäude entstehen. „Für unseren Empfang und die Anmeldung sowie eine kleine Gastronomie“, sagt Unternehmer Pastoor. Dennoch bliebe an der Pier noch genügend Platz, damit Fahrgastsschiffe anlegen könnten.

Am Strand vom Iga-Park soll eine Wasserski-Anlage entstehen. Quelle: Ove Arscholl

Parkplätze für künftige Besucher, die mit dem Auto kommen, seien rund um den Park genug vorhanden. „Aber wir gehen davon aus, dass viele Jugendliche mit der S-Bahn kommen. Deshalb überlegen wir, einen elektrisch betriebenen Shuttleservice einzurichten, bis die Verkehrsbetriebe reagieren und künftig vielleicht mal ein Bus im Dorf Schmarl hält“, gibt Lars Pastoor einen Ausblick.

Biergarten, Kletterpark Spielplatz und neuer Rodelberg

Auch in anderen Bereichen des Iga-Parks soll bald wieder Leben einkehren. Gastronom Carsten Loll freut sich darauf, ab Mai den Biergarten an seinem neuen Warnowhuus, dem ehemaligen Freibeuter im Mecklenburger Hallenhaus, wieder zu öffnen. Auch kulturelle Veranstaltungen könne er sich vor Ort vorstellen, sobald die Corona-Bedingungen diese wieder zulassen.

Iga-Geschäftsführer Matthias Horn hat derweil noch ein weiteres spannendes Projekt in petto: „Wir sind in Gesprächen für einen ganz besonderen pädagogischen Spielplatz mit Elementen für Kinder, die dann dort selbst bauen und aktiv werden können“, sagt er. Die Anlage würde von einem Verein betrieben und müsste deshalb eingezäunt werden. Vorbilder dafür gebe es bereits in deutschen Großstädten. Eine Realisierung sei allerdings in diesem Jahr unwahrscheinlich.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür soll der Kletterpark an Deck des Traditionsschiffes im Sommer eröffnen. „Das erfolgt in enger Abstimmung mit dem Denkmalamt und wird den Charakter des Schiffes nicht negativ beeinflussen“, sagt Horn. Bei allem Wasser- und Kletterspaß für den Sommer denkt er aber auch schon wieder an den nächsten Winter: „Wir planen, im Park noch einen kleinen Rodelhügel anzulegen, falls es mal wieder viel schneit.“

Von Claudia Labude-Gericke