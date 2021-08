Rostocks neues Eltern-Kind-Zentrum: Wie es jetzt um die Pläne steht

Rostock

Sparzwang und Personalsorgen an Rostocks größter Klinik: Zuletzt häuften sich die negativen Schlagzeilen aus der Universitätsmedizin der Hansestadt. Das schürte vor allem bei Eltern Ängste, denn besonders an der Kinderklinik scheint die Lage dramatisch. Der Verband der Kinder- und Jugendärzte MV (BVKJ) fordert deshalb, dass die Planungen für ein neues Eltern-Kind-Zentrum nun endlich vorangetrieben werden.

Dabei lagen die schon 2019 fertig vor. „Damals gab es aber einen Beschluss von Fakultätsrat der Universitätsmedizin, der alles gestoppt hat. Und die Politik hat sich dem gefügt“, erinnert Steffen Büchner, stellvertretender BVKJ-Vorsitzender. Grund waren Unstimmigkeiten über den Standort des EKZ: Die Universitätsmedizin hätte ein solches Zentrum gern komplett bei sich. Doch an der Rostocker Südstadtklinik befinden sich die Geburtenstation samt Neonatologie, also der Spezialstation für Frühgeborene. Und seitdem ist nichts mehr passiert.

Ministerien halten an Bekenntnis zum EKZ fest

Gegenüber der OZ haben jetzt aber gleich zwei Schweriner Ministerien bekräftigt, dass sie an den grundsätzlichen Plänen festhalten. „Wir halten die Errichtung eines Eltern-Kind-Zentrums nach wie vor für eine gute Idee. Das bereits abgegebene Bekenntnis dazu steht“, erklärt Henning Lipski, Sprecher von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD), der die Unimedizin politisch untersteht. „Die Umsetzung setzt aber voraus, dass sich die Beteiligten vor Ort auf ein gemeinsames Konzept verständigen. Jeder Schritt in diese Richtung ist zu begrüßen“, sagt Lipski.

Ähnliche Töne es aus dem Wirtschaftsministerium: „Wir brauchen ein Eltern-Kind-Zentrum im Nordosten Deutschlands. Es gilt, eine qualifizierte und moderne Versorgung langfristig sicherzustellen. Wir tragen unseren Teil bei und stellen Mittel bereit“, versichert Sprecher Gunnar Bauer. Aber auch er stellt klar: „Es sind weiter von den Beteiligten noch Hausaufgaben zu erledigen. Vor allem ist wichtig, wie die Kooperation zwischen den Beteiligten umgesetzt wird.“ Und noch etwas sei entscheidend: „Dass sich ein Klinikbetreiber und ausreichend Personal finden lassen, um eine neue Kinderklinik betreiben zu können“, so der Sprecher.

Standortfrage wieder offen

An der Rostocker Südstadtklinik will man sich derzeit nicht zu den Planungen äußern. Und Prof. Reisinger, Dekan der Universitätsmedizin, beantwortet Fragen der OZ zum Standort eines Eltern-Kind-Zentrums nur ausweichend mit: „Natürlich in Rostock.“ Am Donnerstag hätte es ein Gespräch zum Thema gegeben, an dem auch niedergelassene Ärzte beteiligt waren. „Das war sehr konstruktiv“, erklärt Reisinger. Auch er hoffe, dass die derzeitige öffentliche Debatte um die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Rostock dazu führt, „dass die Planungen zum EKZ wieder Fahrt aufnehmen“. Ziel sei es, zum Wohle der kleinen Patienten in den nächsten Wochen und Monaten eine Lösung zu finden, die nicht nur die medizinische Versorgung, sondern auch die Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses sichert.

Kinderarzt Steffen Büchner freut sich zumindest schon mal über die erneuten Bekenntnisse des Landes. „Das sind doch gute Vorzeichen – vielleicht kriegen wir dann ja doch noch etwas hin für die Kinder“, sagt er und ergänzt: „Wir vom Verband stehen ja als Mittler mit am Tisch und werden das begleiten.“ Eines hat Büchner allerdings aus dem jüngsten Gespräch mitgenommen: „Die Standortfrage ist wieder völlig offen.“ Deshalb sei es entscheidend, schnell wieder „alle Player an einen Tisch zu bekommen“ – zum Wohle der jüngsten Patienten.

