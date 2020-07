Es war die wohl traurigste Einweihung eines Großprojektes, die Rostock je erlebt hat: Nach fast zwei Jahren Bauzeit ist das neue, 15 Millionen Euro teure Kreuzfahrt-Terminal in Warnemünde fertig. Bis dort auch Schiffe festmachen, kann es aber noch Monate dauern. In Rostock aber glauben sie an die Kreuzfahrt.