Rostocks spektakulärste Baustelle: Hier ist sogar ein Taucher im Einsatz

Marienehe

In Berlin ist es üblich, in Rostock soll es das noch nicht gegeben haben: Weil das Schichtenwasser im Baugrund in Marienehe für Probleme sorgt, muss der neue Mischwasserkanal zwischen Eros-Center und Fiete-Reder-Sporthalle mit Hilfe eines Industrietauchers verlegt werden.

30 bis 40 Tonnen schwere Betonschächte werden hier in die Erde gelassen. „Das ist alles sehr arbeitsintensiv, anspruchsvoll und innovativ. Das hatten wir in dieser Form noch nie“, sagt Uwe Wetzel, Abteilungsleiter Planung und Bau bei Nordwasser.

Die Kanalverlegung erfolgt nicht in offener Bauweise, sondern im sogenannten Micro-Tunneling-Verfahren in einer Tiefe von bis zu 9,50 Meter. Ein computergesteuerten Bohrer gräbt sich hier jeden Tag ein Stück weiter durch die Erde – der dabei abgebaute Boden wird mit einer Wasserleitung an die Oberfläche gespült. Dort wird das Material in einer Separationsanlage vom Wasser getrennt.

Ein Teleskopbagger hebt die Grube aus

Insgesamt lässt Nordwasser neun Abwasserschächte bauen. Aufgrund des hohen Grundwasserstandes sind diese aus speziellem Beton gefertigt. Damit sie auch in den Boden absinken können, kommt der Taucher zum Einsatz. Ein Teleskopbagger hebt zunächst die Grube aus. Dann tauchen die Männer bis zu elf Meter in die Tiefe.

„Die Taucher sehen in dem schlammigen Wasser nichts. Sie arbeiten nur nach Gefühl“, sagt Jörg Witte, Geschäftsführer der gleichnamigen Spezialtiefbaufirma aus Berlin, die als Nachunternehmer für die Rostocker Baufirma Groth und Co tätig ist.

Beim Kanalbau zwischen Eros Center und der Fiete-Reder-Halle müssen speziell ausgebildete Industrietaucher helfen. Der neue Mischwassersammler wird hier mit Hilfe computergesteuerter Bohrungen verlegt.

Mit einer Hochdrucklanze spült der Taucher im Wasser den Schlamm unterhalb des 30 bis 40 Tonnen schweren Betonschachtes weg, so dass dieser Stück für Stück nach unten rutscht. Bis zu zwei Stunden ist der Taucher im Wasser. Dann braucht er eine Pause. „Bis der Schacht seine Endposition erreicht hat, vergehen rund drei Tage“, sagt Witte.

Baustopp im September 2019

Ursprünglich sollten die Arbeiten längst abgeschlossen sein. Termin für die Fertigstellung war der 30. April. Nach dem Baustart Ende Juni 2019 tauchten jedoch erste Probleme auf. „Entgegen des extern erstellten Baugrundgutachtens fanden wir beim Bau der Baugruben sogenanntes Schichtenwasser in umfänglichem und nicht kontrollierbaren Umfang vor“, sagt Nordwassers Bauleiter Reiner Kessner. „Wir mussten nach neuen, unkonventionellen Lösungen suchen und in großem Maße umplanen.“

Darum muss ein neuer Kanal gebaut werden Der Bau des neuen Mischwassersammlers ist laut Nordwasser notwendig, weil der alte Kanal zwischen Fritz-Triddelfitz-Weg und Abwasserpumpwerk Bramow aus dem Jahr 1960 stark sanierungsbedürftig ist. Auch sei der Kanal bei Störungen aktuell nur schwer zu erreichen. „Er liegt zurzeit in einer Böschung und führt über private Grundstücke“, teilt Nordwasser mit. Der neue Kanal wird daher in den öffentlichen, befahrbaren Bereich verlegt. Das gesamte Vorhaben wird in zwei Bauabschnitte geteilt: Im ersten Schritt wird der neue Mischwassersammler zwischen Eros-Center und Fiete-Reder-Halle gebaut. Der Kanal ist 500 Meter lang und hat einen Durchmesser von 50 Zentimetern. Auch entstehen neun Abwasserschachtbauwerke. Im zweiten Bauabschnitt erfolgt dann die Einbindung des Kanals ins Abwassersystem.

Bereits im September 2019 sind die Arbeiten gestoppt worden. Im März diesen Jahres konnte es dann weitergehen. Neuer Fertigstellungstermin ist der 20. November. Das Investitionsvolumen stieg von 2,3 Millionen Euro auf 2,7 Millionen Euro. „Im Bereich Abwasser ist das unser größtes Vorhaben in diesem Jahr“, sagt Katja Gödke, Geschäftsführerin vom Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV), dem Auftraggeber. Der Sammler sei wesentlicher Teil des Hauptabwassersystems für die Einwohner und das Gewerbe des Stadtteils Reutershagen.

Sperrung für 400 bis 500 Radfahrer pro Tag

Positiv: Die Bauarbeiten haben kaum Auswirkungen auf den Autoverkehr. Der WWAV hat für das Eros-Center sogar eine neue Zufahrt aufschütten lassen, damit das Bordell weiter erreichbar ist. Doch wegen der Coronakrise ist das Etablissement nun ohnehin vorerst geschlossen.

Negativ: Auf den Radverkehr haben die Bauarbeiten erheblichen Einfluss. Normalerweise nutzen täglich rund 400 bis 500 Radfahrer die Fahrradstraße zwischen Sporthalle und Fiete-Reder-Halle. „Die Straßenverbindung Marieneher Straße – Am Bahnhof Bramow hat eine wesentliche Bedeutung für die Führung des Radverkehrs aus dem Nordwesten in das Stadtzentrum“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Nun bleibt der Weg jedoch den kompletten Sommer und auch im Herbst noch gesperrt.

