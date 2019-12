Rostocks vergessener Radweg

Rostock

Machtwort in der Posse um den Graaler Landweg: Die Bürgerschaft hat der dringenden Sanierung der Radstrecke zwischen Goorstorf und Südenholz zugestimmt. Die Arbeiten sollen auf das Jahr 2021 vorgezogen werden. Zuletzt hatte es Ärger gegeben, weil der Zustand des Weges katastrophal ist, die Erneuerung jedoch immer weiter hinausgeschoben wurde. Ein Grund: Die angrenzenden Pappeln, deren Wurzeln den Belag aufbrechen, stehen im Landkreis.

Aus Sicht von Anwohnern aus Nienhagen würde jedoch eine Investition an ganz anderer Stelle noch mehr Sinn machen: Sie fordern den Ausbau des Radweges an der Landesstraße L 22 zwischen Güterverkehrszentrum (GVZ) und Nienhagen. „Die Straße ist vierspurig ausgebaut worden und es ist auch ein top Radweg entstanden. Aber für die letzten 350 bis 400 Meter nach Nienhagen hat das Geld offenbar nicht mehr gereicht“, sagt Erhard Krentz.

Momentan endet der Radweg an der viel befahrenen Straße vor einer Kurve. „Das ist kreuzgefährlich. Wenn die Lkw zum Seehafen fahren, reicht ein Luftzug und die Radfahrer geraten ins Schlingern“, sagt der 66-Jährige, der selbst viel mit dem Rad unterwegs ist. „Hier kommen auch viele Kinder vorbei, die zum Reithof nach Stuthof wollen.“ Krentz ist überzeugt: „Mit dem Ausbau würde die Stadt mehr erreichen als mit der Sanierung des Graaler Landweges und es wäre wahrscheinlich viel günstiger.“

Bahnübergang war bisher ein Knackpunkt

Der Ortsbeirat Gehlsdorf setzt sich schon lange für den Ausbau des Radweges ein. Beiratschef Kurt Massenthe (UFR) winkt jedoch ab: Ein Knackpunkt sei der nötige Umbau des Bahnüberganges kurz vor Nienhagen. „Es hieß mal, dass die Bahn dafür erst ein Planfeststellungsverfahren durchführen müsse. Das allein sollte fünf Jahre dauern“, so Massenthe.

Die Stadt will nun eine Befreiung vom Planfeststellungsverfahren beantragen. Rostocks Bausenator Holger Matthäus (Grüne) macht Druck: „Wir werden Radverkehrsprojekte, insbesondere Lückenschlüsse, zukünftig prioritär bearbeiten.“ Auch sollen solche Vorhaben nicht mehr am fehlenden Geld scheitern. Matthäus spricht von einer neuen Flexibilität in der Hansestadt: „Da eine Haushaltsstelle gebildet wurde, können bei ausführungsreifer Planung auch finanzielle Mittel aus anderen, noch nicht umsetzbaren Projekten entnommen werden.“

Senator: „Planungen sind sehr kompliziert“

Läuft alles gut, könnte laut Matthäus der Radweg zwischen GVZ und Nienhagen schon ab 2021 ausgebaut werden – parallel zur Sanierung des Graaler Landweges. Allerdings seien die Planungen bei beiden Vorhaben ähnlich kompliziert. „Aufgrund der Sichtbeziehungen sind Eingriffe in den angrenzenden Baumbestand notwendig“, so Matthäus. Und dafür müssten am GVZ erst noch Baum-, Boden- und Artenschutzgutachten erarbeitet werden. Immerhin: Damit sei bereits begonnen worden.

Matthäus will den Lückenschluss wenn nötig noch vor einem Umbau des Bahnüberganges durchziehen. Zwar äußerten die Behörden hier zuletzt Sicherheitsbedenken, wenn der Radweg auf die Fahrbahn geschwenkt wird. Der Senator will die drohende Gefahr aber mit Tempo-Reduzierung für Autofahrer und Hinweisschildern senken.

Vierspuriger Straßenausbau im Herbst 2017 fertiggestellt

Der vierstreifige Ausbau der L 22 ist übrigens bereits 2011 beschlossen worden. Die Finanzierung des Vorhabens wurde aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ unterstützt. „Vordergründig war die Entwicklung und bedarfsgerechte Erschließung der Gewerbegebiete im Teilraum Nord-Ost“, so Matthäus. Der letzte Bauabschnitt wurde im Herbst 2017 fertiggestellt – Geld für eine Fortführung des Radweges bis Nienhagen war damals nicht eingeplant.

André Horn