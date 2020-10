Stadtmitte

Seit der Oktober-Spielplan am Volkstheater Rostock in Kraft ist, bietet das Haus bei einigen Vorstellungen zwei Varianten an: Bei den meisten Vorstellungen können die Besucher ihren Mund-Nase-Schutz nach dem Erreichen der Sitzplatzes abnehmen. Es sind Abstände von 1,5 Metern einzuhalten, was drei Sitzplätzen entspricht. Bei der anderen Variante müssen die Masken während der gesamten Vorstellung getragen werden, so ist ein geringerer Abstand zu anderen Besuchern möglich – nur ein leerer Stuhl.

Dadurch können mehr Besucher in den Saal. „Normalerweise passen 500 Besucher in das Große Haus“, sagt Theater-Pressesprecherin Ute Fischer-Graf. Nun sind es unter den Corona-Sicherheitsbedingungen 120 Gäste. Wenn aber die Maske die ganze Zeit aufbehalten wird, sind 180 Besucher möglich. Diese Vorstellungen tragen in den Spielplänen folgenden Zusatz: „Mit Maske“.

Hintergrund der Beschränkungen sind die bestehenden Corona-Verordnungen der Landesregierung. Auch die aktuellen Entwicklungen im Corona-Infektionsgeschehen ändern am derzeitigen Konzept des Rostocker Volkstheaters erstmal nichts. Nun sind also zwei Varianten möglich.

„Wollen ein Stimmungsbild bekommen“

Um herauszufinden, wie das Publikum über die beiden Varianten denkt, hat das Volkstheater eine Umfrage unter den Theatergängern gestartet. „Wir wollen ein Stimmungsbild bekommen“, sagt Ute Fischer-Graf. Dazu können Theatergäste nach der Vorstellung einen Chip in eine von zwei aufgestellten Boxen werfen. Das ist anonym und spiegelt in der Summe die persönlichen Meinungen wider.

Erste Zwischenbilanz: „Bei den Konzertbesuchern ist bei der Abstimmung eine leichte Tendenz zur Maske zu erkennen“, sagt Ute Fischer-Graf nach den ersten Auswertungen. Das Votum mag damit zusammenhängen, dass der Konzertgenuss intensiver ist, wenn er in einem größeren Publikum stattfindet. Andererseits kommen haben auch einige ältere Konzertbesucher, die der Risikogruppe angehören, aus reiner Vorsicht derzeit nicht mehr ins Theater.

Orchesterproben werden öffentlich

Aber grundsätzlich ist der Bedarf nach Kulturgenuss natürlich da. Um unter den Corona-Bedingungen mehr Besuchern den Zugang zu den philharmonischen Konzerten zu bieten, gibt es zusätzlich zu den regulär angesetzten Konzerten die Möglichkeit, auch Orchesterproben besuchen. Auf diese Weise werden nun die Haupt- und Generalproben öffentlich.

Etwas anders werden diese Konzerte schon ablaufen. „Das ist dann ein reduziertes Programm ohne Pause“, sagt Ute Fischer-Graf. „Der Dirigent entscheidet, was dann gespielt wird.“ Dafür kostet eine Karte auch nur 21 Euro. Der Musikgenuss bleibt trotzdem garantiert, es mag sogar ein besonderes Erlebnis sein, die Norddeutsche Philharmonie in einer Probensituation zu erleben.

Das nächste Philharmonische Konzert steht für den 7., 8. und 9. November im Großen Haus im Programm. Der dritte Konzertabend wird eine Vorstellung sein, die den Zusatz „Mit Maske“ trägt und damit mehr Publikum zulässt. Die Hauptprobe ist bereits am 6. November um 10 Uhr angesetzt, die Generalprobe am 7. November um 10 Uhr. Beide sind öffentlich.

Im Großen Haus erste Vorstellungen „Mit Maske“

Die erste Vorstellung mit Maske war ein Konzert mit der Pasternack-Bigband am 9. Oktober. An den kleinen Spielstätten (Ateliertheater, Kleine Komödie Warnemünde) gab es bereits mehrere Maskenvorstellungen. Die erste Theatervorstellung, die im Großen Haus den Zusatz „Mit Maske“ trug, war am 23. Oktober die Oper „Die Schändung der Lukrezia“. Gleiches gilt für „Theater, Theater. Die Ensemble-Revue“ am 24. Oktober.

„Es ist schon etwas anderes, wenn man als Besucher eine ganze Vorstellung unter der Maske verbracht hat und dann abstimmt“, so Ute Fischer-Graf. Das Votum ist wichtig, im Volkstheater braucht man ein Feedback, um auf Publikums-Wünsche reagieren zu können. Nach Ermittlung dieses Stimmungsbildes will das Volkstheater Rostock flexibel bleiben und das Vorstellungsangebot weiter daran ausrichten.

Von Thorsten Czarkowski