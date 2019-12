Rotkohl, Gänse und Stollen: Das liefert eine Rostocker Firma Weihnachten an Bord

Rostock

Packungen mit Nudeln, Kartoffeln und Reis sowie große Konservendosen mit Grünkohl stapeln sich in den hohen Regalen der Lagerhalle am Rostocker Überseehafen. Auch Shampoo, weitere Hygiene- und Reinigungsmittel und Ersatzteile sind auf den 20 000 Quadratmetern zu finden. Die Schiffsversorgung Rostock (SVR), die seit 1993 zur Kloska-Gruppe gehört, beliefert Schiffe mit fast allem, was die Besatzungen an Bord zum Leben brauchen. Das Angebot umfasst 35 000 Artikel, davon 2000 im Proviantbereich.

Zwischen den Waren, die täglich in der Halle gepackt werden, finden sich auch einige weihnachtliche Artikel. Auf einem Tisch liegen zahlreiche Schokoladenweihnachtsmänner, Dominosteine, Lebkuchen, Schokokränze, Marzipanbrote und Spekulatius. Die Auszubildende Amina Marnitz packt die Leckereien in Weihnachtstüten.„Kürzlich kam eine Bestellung rein. Das Schiff kommt nächste Woche und braucht noch 16 Weihnachtstüten. Also werden die gepackt“, erklärt Christina Schmidt, Leiterin der Abteilung Food und Beverage. „Das ist eine schöne Geste von den Reedern an die Crew.“ Rund 500 bis 600 dieser Beutel für 30 bis 40 Kunden bereitet das Unternehmen vor. Christine Schmidt blickt zu den Süßwaren. „Davon haben wir noch ein paar Kilo. Dann geht das langsam zu neige. Wenn dann noch was kommt, können wir das hier vor Ort noch einkaufen.“

Jährlich 360 Weihnachtspakete

Bestellungen fürs Weihnachtsgeschäft werden bereits Ostern getätigt. „Wenn man sich im Großhandel verkalkuliert und zu wenig bestellt, bekommt man dort auch keine Ware mehr. Dort wird orderbezogen produziert. Dann müssen wir das hier vor Ort noch einkaufen – im Zweifelsfall im Supermarkt.“

Neben den Weihnachtstüten verschickt das Unternehmen seit etwa 15 Jahren auch Weihnachtspakete mit Geschenken für Seeleute. In Akkordarbeit wurden 360 Päckchen, die die Besatzungsmitglieder am Weihnachtsfest erfreuen sollen, gepackt. Geordert worden diese von der holländischen Fischfangflotte der Reederei Parlevliet & van der Plas. „Ich denke, das ist eine Art Anerkennung durch die Reederei. Das macht nicht jede Firma, das ist außergewöhnlich“, so Schmidt.

Keine große Feier, aber gutes Essen

Azubi Bastian Haft zeigt, was aktuell besonders oft nachgefragt wird. Rotkohl ist zur Weihnachtszeit beliebt. Quelle: Martin Börner

Die Leiterin der Proviantabteilung betont, dass Weihnachten auf See nicht mit dem Fest zu Hause vergleichbar sei. „Es gibt sehr viele, die um Weihnachten kein großes Aufsehen machen, weil es einfach auch ein bisschen traurig ist, wenn man nicht bei seiner Familie ist“, erklärt sie. Gutes Essen sei jedoch wichtig. „Es hängt ein bisschen von den Nationalitäten ab, aber viele versuchen schon, zum Fest Weihnachtsgans mit Rotkohl zu machen.“ Dementsprechend hoch seien gerade zum Jahresende die Bestellungen von Rotkohl. Etwa 400 Dosen seien es seit Oktober gewesen. „Auch Gänse werden seit dem Herbst geordert. In den Monaten davor gehört das nicht zu den Bestellungen.“ Beliebt zur Weihnachtszeit seien außerdem Stollen. „Es wird zu Weihnachten und Silvester immer Sekt geordert. Schiffe, die sonst niemals Alkohol bestellen, bestellen zu den Feiertagen zum Essen Rotwein und zu Silvester Sekt“, ergänzt Schmidt.

Schwedischer Weihnachtsschinken wird extra angefertigt

Ein weiteres Beispiel sei honiggepökelter Schinken zur Weihnachtszeit. Dieser „Julskinka“ sei bei den Schweden beliebt. Die Schiffsversorgung lässt ihn extra anfertigen und hat immer zehn bis 20 auf Lager.

Ansonsten würden sich die Lebensmittelbestellungen in der Adventszeit nicht von den Wünschen im restlichen Jahr unterscheiden. Am meisten nachgefragt werden Kartoffeln – rund 12 Tonnen jeden Monat – Hähnchen, Reis und Brot. Das große Lager ermöglicht den Rostockern, schnell und flexibel auf spontane Anfragen zu reagieren – etwa wenn ein Schiff die Route geändert und daher nicht in Dänemark, sondern in der Hansestadt Halt macht. „Wir liefern immer zu 100 Prozent“, versichert Schmidt. „In der Regel wird keine Ware gestrichen. Wenn wir mal so außergewöhnliche Sachen haben, wie Känguru-Steaks, und der Lieferant in Hamburg hat beispielsweise nur Dienstags auf, dann müssen wir umplanen und einen anderen Anbieter finden. Da muss man flexibel sein.“

Einige Reeder bestellen auch einen echten Tannbaum.. Quelle: Martin Börner

Unternehmen steht vor vielen Herausforderungen

Weitere Herausforderungen der Schiffsversorger sind die teilweise kurzen Mindesthaltbarkeitsdaten für Waren, die über zwei Monate im Container nach Japan unterwegs sind, oder die Belieferung des Forschungsschiffs Polarstern, das eingefroren durch das Nordpolarmeer driftet und vom norwegischen Tromsö aus per Eisbrecher beliefert wird. „Dann fährt das Schiff mit neuer Forschungscrew und Proviant so nah wie möglich heran, alles wird auf das Eis gepackt und mit Schlitten abgeholt“, sagt Schmidt. Bei teilweise minus 21 Grad müsse alles ganz schnell gehen. „Frische Kartoffeln dürfen keinen Frost abbekommen. Ähnlich ist es bei Obst.“

Keine echten Weihnachtsbäume an Bord

Auch die Brandschutzbestimmungen an Bord werden strenger. Bis vor einigen Jahren hat das Unternehmen auch Weihnachtsbäume in die Arktis geschickt. „Das ist aus Brandschutzgründen an Bord nicht mehr möglich“, weiß Mitarbeiterin Ilka Peters. Viele Schiffe hätten dementsprechend Plastikbäume an Bord. „Die halten sich viele Jahre“, weiß Peters. „Aber es werden immer mal wieder Weihnachtskugeln und Lametta für die Bäume bestellt.“

Die wenigen echten Bäume, die Kunden ordern, gibt es in der großen Lagerhalle nicht vorrätig, sondern werden auf Nachfrage bestellt.

Von Katharina Ahlers