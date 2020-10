Rostock

Der „Pirineos“ leuchtet grünlich auf dem Papier. Dann sind da noch Lila-, Pink- und kräftige Rottöne, manche schimmern grau oder werden zu hellem Rosa. Susanne Liermann tunkt den feinen Pinsel in die hellste „Farbe“, setzt erste Striche aufs Blatt. Eine Möwe auf einer Buhne nimmt Gestalt an. Auch Susannes Freundinnen Nadine Reimann und Dajana Hotaß schwingen eifrig die Pinsel an diesem Abend in „Jacques Weindepot“ im Rostocker Stadthafen...

Nicht in Öl, in Rotwein

Udo Lindenberg macht’s mit Likör, Katrin Wermann (32) quasi mit Trauben. Die Wahl-Rostockerin, die 2011 aus Leipzig in die Hansestadt kam, malt mit Rotwein. Angelehnt an die Aquarellmalerei, auch eine ihrer Leidenschaften, entstehen ihre Weinkunstwerke. Seit Ende 2019 bittet Katrin als „Vinorella“ zu Rotwein-Malabenden.

Die Idee zur Rotweinmalerei hatte Yvonne Beyer, die Inhaberin des Weindepots. Sie und Katrin lernten sich durch „ArtNights“ im Weindepot, bei denen mit richtiger Farbe gemalt wird, kennen. Katrin: „Irgendwann fragte sich Yvonne, was man mit den Weinresten von z. B. Verkostungen machen könnte? Malen? Ja! Also fingen wir an, es auszuprobieren.“ Katrin bringt nun anderen diese Passion nahe.

Der Spaß zählt

„Das Malen mit Rotwein ist für jeden etwas. Es geht nicht darum, ob man malen kann oder nicht, sondern darum, kreativ zu sein, Zeit mit lieben Menschen zu verbringen. Nicht das beste Bild zählt, sondern dass man sich einlässt, Spaß hat. Daraus entstehen die schönsten Werke“, sagt Katrin.

Künstlerische Kniffe, welchen Effekt z. B. Salz im frisch aufs Papier gepinselten Rotwein hat, dass man mit Weißwein nicht malen kann und vieles mehr erfährt man bei den Malabenden von Katrin. „Vinorella“ ist es wichtig, dass sich jeder traut, den Pinsel in die Hand zu nehmen: „Ich möchte auf jeden Teilnehmer individuell eingehen. Gerade die, die denken, sie können nicht malen, sind meistens die, denen es dann am meisten Freude macht.“

Kunstliebe seit Kindertagen

Bereits als kleines Mädchen entdeckte Katrin ihre Liebe zur Kunst und vor allem zum Malen. „Schon vor der Einschulung besuchte ich eine Kunstschule für Kinder.“ Dort probierte sie alle denkbaren Techniken aus: „Filzen, Töpfern, Kreide- und Aquarellmalerei... Ich wollte Kunst studieren, entschied mich dann aber, freizubleiben. Müsste ich von der Kunst leben, müsste ich viel nach Vorgaben arbeiten. Das würde mich mitunter blockieren.“ In der Regel male sie frei heraus. „Dann finden sich Menschen, die genau dieses oder jenes Bild anspricht.“ Auftragsarbeiten übernimmt sie aber auch.

100 Rotweinbilder

Katrin studierte schließlich Grafikdesign, arbeitet heute als Management-Assistentin im Elektrotechnik-Bereich und ist froh, ihren Beruf und die Kunst als Berufung zu haben. „Ich brauche beides, bin beides: organisiert und strukturiert und künstlerischer Freigeist.“

An die 100 Rotweinbilder hat Katrin schon gemalt. Einige hat sie verschenkt, andere behalten, manche verkauft. „Wer auf meiner Facebook- oder Instagram-Seite ein Bild von mir entdeckt, das ihm gefällt, kann mich gern kontaktieren.“

Ein eigenes Buch

Gibt es viele professionelle Rotweinmaler? „Ich denke, es sind noch nicht so viele, das ist eine echte Nische. Ich kenne eine Künstlerin in den USA, eine in der Ukraine, eine in Serbien.“ Mit allen hat Katrin Kontakt, tauscht sich aus. Und immer wieder auch mit ihrer guten Freundin, der Fotografin Sarah Wenzel. Diese malt auch mit Rotwein und hat alle Fotos für Katrins „ Rotwein“-Buch geschossen. Davon gibt es genau ein Exemplar. Dessen Druck gewann Katrin bei einer Ausschreibung auf Instagram. Neugierige können an den Malabenden einen Blick hineinwerfen.

„In vino veritas “

Was macht Katrin, wenn sie nicht mit Rotwein malt? Dann trinkt sie auch mal ein Glas desselben: „Ich liebe gute Rotweine, probiere immer mal wieder eine neue Sorte aus, Qualität ist mir dabei wichtig und, wie bei allem im Leben, das richtige Maß.“ Wandern steht auch hoch im Kurs bei ihr. Der Jakobsweg in Spanien ist ein Wunschziel. „Da das wegen Corona gerade nicht geht, interessiere ich mich im Moment für die,Via Baltica“, den Jakobsweg in MV.“

Auf ihren Wanderwegen wird sie Inspirationen für ihre Malabende einfangen. Ihr Anliegen: „Am wichtigsten ist doch, dass wir Frieden haben. In uns und in der Welt. Wenn ich mit der Rotweinmalerei dazu beitragen kann, dass andere Menschen zwei Stunden lang Spaß und Frieden haben, dann gibt das auch mir tollen Input.“

Eines von Katrins ersten Rotweinbildern zeigt die Weltkugel, ein anderes ein Glas, auf dem „in vino veritas“ steht. Im Wein liegt die Wahrheit – Katrin bringt sie aufs Papier.

