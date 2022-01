Rostock

Wer Abnehmen ganz oben auf der Liste seiner Neujahrs-Vorsätze stehen hat, wird an diesem Samstag in Rostock ordentlich in Versuchung geführt: Der erste Royal-Donut-Shop der Hansestadt eröffnet.

Den Termin haben viele herbeigesehnt. Am 8. Januar ab 12 Uhr sollen Naschkatzen und -kater nun endlich in den Genuss süßer Teigkringel kommen. Am Tag vor der Neueröffnung ist die Theke allerdings noch leer. Erst wenige Stunden, bevor die ersten Kunden kommen, läuft die Produktion an. Denn über den Ladentisch sollen nur frische Donuts gehen, betont Muste Sezer. Der 29-Jährige ist Rostocks Herr der Teigringe und kann es kaum erwarten, die Hansestadt zu „donifizieren“. „Ich hoffe, dass die Leute zur Eröffnung Schlange vor der Tür stehen.“

Dass er einmal Inhaber eines Donut-Shops in Rostock sein würde, hätte sich Muste Sezer früher kaum träumen lassen. Denn sein letzter Job war kein Zuckerschlecken. „Ich war bei der Bundeswehr, unten am Bodensee.“ Doch die militärische Laufbahn sei nichts, das er bis ins hohe Alter machen wolle, sagt er. Eine Alternative musste her.

„Ich wusste, das will ich auch machen“

Er habe sich schon immer selbstständig machen wollen. „Ich esse total gern, treib’ aber auch gern Sport. Also wollte ich zunächst in die Sportbranche einsteigen.“ Es ergab sich anders: Muste Sezer entdeckt Royal Donuts und kommt prompt auf den Geschmack. „Ich wusste, das will ich auch machen.“

Royal Donuts ist ein Franchise-Unternehmen, zu dem bundesweit mehr als 170 Stores zählen. Die Kette expandiert rasant, nur in Mecklenburg-Vorpommern war sie bislang bis auf Stralsund noch nicht vertreten. Die meisten deutschen Großstädte haben längst einen Shop. Für Rostock war noch eine Lizenz frei. Muste Sezer, der eigentlich aus Hagen bei Dortmund stammt, biss zu und zog an die Warnow. „Ich wohne erst seit zwei Wochen hier, fühle mich aber extrem wohl.“

Kleine Crew für seinen Shop

Für seinen Shop hat sich Muste Sezer eine kleine Crew angeheuert: Neben seinem Stellvertreter Vitali Reimer (26) zählen fünf weitere Leute zum Team. Die sorgen in der Küche für Naschnachschub. Das Donut-Rezept sei Betriebsgeheimnis, sagt Muste Sezer. Soviel verrät er aber: Basis sind TK-Teigrohlinge, die frisch zubereitet und dann per Hand dekoriert werden.

Vitali Reimer (26) stellt eine „Cool Bomb“ her und krönt den Donut mit einer Giotto-Kugel. Quelle: Martin Börner

Die Speisekarte verheißt ein Schlaraffenland: Mit Früchten belegt oder mit Schoko-Füllung, getoppt mit Cookies oder Zuckerguss, vegan oder als Cronut – in einem ehemaligen Handygeschäft in der Kröpeliner Straße bekommen nun Liebhaber süßer Hefeteig-Küchlein, was ihr Schlemmerherz begehrt. „Wir haben an die 200 Sorten in petto“, sagt Muste Sezer. 80 Prozent werden von der Fimenzentrale vorgegeben, der Rest ist Hausmarke Rostock. Darüber hinaus können sich Kunden nach Lust und Laune Wunsch-Donuts aus mehr als hundert Zutaten zusammenstellen.

Wer nicht lange auf seinen Lieblingskringel warten möchte, ordert online: Auf www.royal-donuts.de oder via Lieferando können User alle Sorten oder Eigenkreationen bestellen. Was im digitalen Warenkorb landet, kann am Tag darauf im Royal-Donut-Laden abgeholt werden. In Rostock ist dieser Service ab kommender Woche, sprich nach der Eröffnung, möglich. Wer kurzfristig einen Jieper auf Süßes verspürt, greift zum Telefon und bestellt per Anruf.

Muste Sezer will Rostock donifizieren. Quelle: Martin Börner

Lieferservice ab Februar

Künftig müssen Kunden nicht mal mehr die Couch verlassen, sondern können sich Donuts bequem bringen lassen: Muste Sezer will einen Lieferservice aufbauen. „Wenn’s klappt, wollen wir im Februar damit loslegen.“ Wer sich selbst das Kauen noch sparen will, für den hat der Chef einen Tipp: Donut-Shakes, also Kuchen zum Trinken. „Lecker!“

Ob flüssig oder zum Reinbeißen – seinen kleinen Kalorienbömbchen könne er selbst nicht widerstehen, gesteht Muste Sezer. „Mein Favorit ist der Crossnut.“ Die Mischung aus Croissant und Donut ist seit Jahren Trend bei Foodies.

Royal Donuts sind schon optisch ein Knaller. Karamell, das verführerisch aus fluffigem Hefeteig fließt oder die Berliner-gleichen „Cool Balls“, über die sich ein Mantel aus Schokolade getoppt mit Pralinen legt – solche Anblicke lassen bei vielen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Auf dem Instagram-Account des Rostocker Ladens sehnen User die Neueröffnung herbei.

Donut-Preis: Zwischen 2,10 und 5,50 Euro pro Stück

Schon einmal hat eine Teigkringel-Kette versucht, Rostock auf den Geschmack zu bringen: Tasty Donuts hatte einen Shop in der Breiten Straße, der ist aber schon lange geschlossen. Sorgen, dass es seinem Laden ähnlich gehen oder ihm Bäcker oder Supermärkte mit eigenen Donut-Angeboten Kunden abspenstig machen könnten, hat Muste Sezer nicht. „Mitbewerber können, was Qualität und Geschmack angeht, mit uns nicht mithalten.“ Das hat seinen Preis: Je nach Sorte kosten die Donuts zwischen 2,10 bis 5,50 Euro.

Royal Donuts ist eigentlich ein To-go-Geschäft. Doch Muste Sezer will Naschern in seinem Laden perspektivisch auch Sitzgelegenheiten bieten: Plätze im Schaufenster sowie Außengastronomie im Sommer seien geplant. Auch an Expansion denkt der Wahl-Rostocker schon. In Schwerin oder am Strand von Warnemünde könne er sich gut weitere Shops vorstellen.

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 21 Uhr

Von Antje Bernstein