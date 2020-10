Petschow

Die Rüben sind raus. Am Mittwoch, 21. Oktober, wurden die letzten Früchte auf dem 45-Hektar-Schlag bei Petschow gerodet. Landwirt Johannes Pentzlin vom gleichnamigen Familienbetrieb in Weitendorf bei Laage ist zufrieden. „Ich erwarte Erträge zwischen 80 und 85 Tonnen je Hektar“, sagt der 30-Jährige. Die genaue Menge erfährt er erst nach Abholung. In der 46. Kalenderwoche werden die süßen Früchte zur Zuckerfabrik nach Anklam gebracht.

Die einzige Zuckerfabrik Mecklenburg-Vorpommerns ist am 8. September in die diesjährige Rübenkampagne gestartet. Diese dauert etwa 128 Tage, in denen insgesamt rund 1,7 Millionen Tonnen Rüben von 340 Betrieben mit 22 600 Hektar Anbaufläche im Osten des Landes und im Norden Brandenburgs verarbeitet werden. Aktuell werden täglich etwa 14 500 Tonnen in der Cosun Beet Company Anklam, wie die zum niederländischen Konzern Cosun gehörende Zuckerfabrik seit Sommer offiziell heißt, abgekippt und verarbeitet. „Die Qualität ist sehr gut“, sagt Unternehmenssprecherin Birte Noll, „teilweise haben wir mit Unkraut zu kämpfen.“

Neue Rodetechnik köpft nicht, sondern entblättert

Die Rübenberge am Feldrand zwischen Bandelstorf und Petschow sehen sauber aus. „Der Kopf wird jetzt rasiert“, sagt Johannes Pentzlin und nimmt lachend ein Früchtchen in die Hand. Mit der neuen Rodetechnik würden die Rüben nicht mehr geköpft, sondern entblättert. „Da bleibt mehr Frucht übrig“, erklärt der Bauer. Erntetechnik samt Fahrern leiht sich der Landwirt, wie viele seiner Kollegen. Zu teuer ist die Anschaffung moderner Geräte für das komplette Anbausortiment. Das Lohnunternehmen Landtechnik Karow hat auf den von Pentzlin gepachteten Flächen schon im Frühjahr die Zuckerrüben gelegt und nun auch das Roden übernommen.

Stolz präsentiert Berndt Lüdemann seinen Rexor-Rübenroder von Grimme. „Mit dem Schlegelhäcksler hier vorn wird das Kraut abgehauen, das bleibt auf dem Feld zurück und wird von der herabfallenden Erde bedeckt als gute Nährstoffversorgung für den Boden“, erklärt Lüdemann. Die Roderäder würden dann die Rüben reihenweise herausziehen, über Siebband und Siebsterne würden die Fruchtkörper schonend gereinigt, bevor sie der Ringelevator zum Bunker befördert. Der fasst etwa 20 Tonnen. Ist der Bunker voll, gelangen die Rüben mitten auf dem Acker via Förderband auf ein Begleitfahrzeug, das die wertvolle Fracht zu den Mieten am Feldrand bringt.

Fabrik in Anklam produziert 100 000 Tonnen Weißzucker

„Möglichst unbeschädigt werden sie hier bis zum Abtransport nach Anklam gelagert“, sagt Landwirt Pentzlin. Er hofft, dass bis dahin kein Frost kommt. „Sonst müssen wir die Berge abdecken.“ In der Zuckerfabrik werden während der Kampagne rund 100 000 Tonnen Weißzucker produziert. Außerdem werden mehr als 200 000 Tonnen Dicksaft eingelagert, aus dem im Frühjahr auch wieder Weißzucker hergestellt wird. Der Zuckergehalt der bisher abgelieferten Rüben liegt derzeit bei etwa zwölf Tonnen je Hektar. „Mit deutlich steigender Tendenz“, betont Birte Noll von Cosun Beet. „Vor einem Jahr lag der Zuckergehalt zu dieser Zeit etwas höher, bei 12,7 Tonnen je Hektar“, so Noll.

Von einem „moderaten Zuckergehalt“ spricht Dr. Antje Ramm, Geschäftsführerin des Güstrower Rübenanbauverbandes, der die Betriebe in MV vertritt. Sie rechnet mit 17 Prozent Zuckergehalt im Schnitt, üblich seien 16 bis 22 Prozent. Das Wetter, die schlechte „Jugendentwicklung“ der Rüben mit zunächst viel Trockenheit und dann Regen habe die Zuckereinlagerungen eingeschränkt. Die Bauern hierzulande belieferten je nach Lage die Zuckerfabriken in Anklam und in Uelzen mit ihren Rüben. „Sie hatten nach schlechten Erntejahren seit 2016 auf bessere Zuckerpreise in diesem Jahr gehofft“, sagt Ramm.

Zur Galerie Der 45-Hektar-Schlag bei Petschow ist gerodet. Landwirt Johannes Pentzlin ist zufrieden mit der Qualität der Zuckerrüben, die bis zur Abholung am Feldrand lagern.

Zuckerpreise weiter auf niedrigem Niveau

Aber coronabedingt seien die Preise auf niedrigem Niveau geblieben. „Der Außerhausverzehr von Softgetränken und Zuckerwaren ist beispielsweise deutlich reduziert“, erklärt die Verbandschefin. Um Mindestpreise zu erzielen, müssten die Rüben für Nordzucker in Uelzen einen Zuckergehalt von 16 Prozent, in Anklam von 18 Prozent aufweisen. „Viele Betriebe arbeiten mit einer schwarzen Null, können aber nicht zukunftsorientiert arbeiten, Geld für Investitionen zurücklegen“, sagt Ramm.

Schweizer verarbeiten Rüben aus MV

Das weiße Gold aus MV ist auch in der Schweiz gefragt. Seit 2018 werden Rüben auf der Schiene von der Ostseeküste ins Alpenland transportiert. „Die Rübenproduktion in der Schweiz geht zurück, die Zuckerfabriken dort haben freie Kapazitäten, suchen Rohstoffe“, bestätigt Antje Ramm. Und so wären einige Landwirte hierzulande eine Kooperation mit den Eidgenossen eingegangen. Verladestrecken über Wismar und Lalendorf wurden aufgebaut. Auch Thorsten von Hollen, Chef der Landwirtschaftsgesellschaft Prisannewitz, hat im vergangenen Jahr Tausende Tonnen in die Schweiz geliefert. „Kurze Transportwege bis Lalendorf, das senkt die Kosten“, sagt von Hollen. In diesem Jahr liefert er jedoch die komplette Rübenernte nach Anklam.

Der Prisannewitzer hat 300 Hektar mit Zuckerrüben bestellt. Die ersten 40 Prozent der Flächen sind gerodet. „Wir waren die ersten, die Anklam zum Start der Kampagne Anfang September beliefert haben“, berichtet von Hollen. Die Erträge lagen bei 70 Tonnen je Hektar, der Zuckergehalt zuerst nur bei 14,5 Prozent. „Die Rüben waren ja noch im Wachstum“, erklärt der Landwirt. Die Pflanzen auf den restlichen 60 Prozent Fläche haben denn auch gut zugelegt. In den nächsten Tagen werden sie geerntet, „mit einem deutlich höheren Zuckergehalt“, ist sich von Hollen sicher. Bis Ende Dezember werden die süßen Früchte allerdings noch am Feldrand ausharren müssen, bevor sie für die Zuckerverarbeitung in Anklam abgeholt werden. „Denn wir werden auch die Letzten sein, die in der Kampagne liefern“, sagt von Hollen.

Von Doris Deutsch