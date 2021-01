Rücktritt im Ortsbeirat Warnemünde: Dominic Schmidt verzichtet auf Mandat

Rostock

Erneut ein Rücktritt im Ortsbeirat von Warnemünde und Diedrichshagen. Nach OZ-Informationen verzichtet Dominic Schmidt ( CDU/UFR) zum 1. Januar 2021 auf ihr Mandat im Gremium. „Die vergangenen Monaten waren hauptsächlich durch die Corona-Pandemie geprägt, welche das gesellschaftliche Leben veränderte als auch die Arbeit im Ortsbeirat erschwerte“, heißt es in einem Schreiben an das Gremium, dass der OSTSEE-ZEITUNG vorliegt. „Gemeinsam hätten wir jedoch, so meine Erfahrung und daher auch meine Überzeugung, Positives und Nützliches umsetzen und erreichen können.“ In den vergangenen Monaten habe sie jedoch erkannt, dass das nicht das Ziel aller Beteiligten sei.

Seit November 2019 war Schmidt Mitglied des Ortsbeirates Warnemünde. Die einzelnen Sitzungen empfand sie als „den Höhepunkt eines andauernden toxischen Schauspiels voll von Misstrauen und respektlosem Umgang“ gegenüber dem – nun ehemaligen – Ortsbeiratschef Werner Fischer als auch gegenüber den Ortsbeiratsmitgliedern. Sie wirft dem Gremium vor, dass auf sprachliche oder inhaltliche Fehler nahezu gelauert wurde.

Stephan Porst : „Sehr schade“

„Da bin ich sehr traurig drüber. Aber leider hat sich das schon ein bisschen abgezeichnet“, sagt Stephan Porst (Grüne). „ Dominic Schmidt hat ja in der Vergangenheit schon ein wenig mit dem Ortsbeirat gehadert. Die fehlende Harmonie ist ihr auf den Magen geschlagen und sie hat nicht dran geglaubt, dass das besser wird.“ Dominic Schmidt habe eine offene und unkomplizierte Art. Sie habe nie zu parteibezogen im Ortsbeirat agiert, sondern sich stehst im Interesse des Seebads verhalten. „Ich hoffe, dass sie zumindest dem Umweltausschuss des Ortsbeirats erhalten bleibt“, so der stellvertretene Ortsbeiratschef.

Porst hoff, dass die CDU nun eine weitere Frau nachnominieren wird. „Der Ortsbeirat ist ja sehr männerlastig“, sagt er. Mit Franziska Raeuber sei nun nur noch eine Frau im Gremium vertreten.

Keine Ruhe im Ortsbeirat

Die Zusammenarbeit im Ortsbeirat wurde bereits von Werner Fischer kritisiert. Im Oktober legte er mit sofortiger Wirkung sein Amt nieder. In der Kommunikation zwischen dem Ortsbeirat und den Ausschussvorsitzenden habe sich ein Zustand entwickelt, „der mich persönlich stark belastet und mit meinen Vorstellungen über eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht vereinbar ist“, hieß es in der Stellungnahme. Die Ausschüsse hatten zuvor ihre Arbeit geschlossen niedergelegt. Es fehlte ihnen an Wertschätzung. Zu oft seien sie in den vergangenen Sitzungen nicht gehört worden. Denn ihre Arbeit werde nicht genug gewürdigt und der Ortsbeirat sei nicht straff genug geführt worden.

In der Dezembersitzung des Ortsbeirats rückten nun zwei Mitglieder auf die freien Plätze nach. Neben Helmut Schulz ( AfD) wurde zudem Wolfgang Nitzsche (Linke) als neues Mitglied begrüßt. Der ehemalige Bürgerschaftspräsident wurde direkt zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Der Gesundheit widmen

Dominic Schmidt möchte sich, so heißt es in dem Schreiben, mehr ihrer Gesundheit, ihrem Wohlbefinden und Menschen, die der Gesellschaft Gutes tun wollen, widmen. Schmidt wünscht den verbliebenen und neuen Mitgliedern sowie allen weiteren ehrenamtlich Beteiligten „dass sie sich gemeinsam auf das Ziel einer erfolgreichen und menschenfreundlichen Entwicklung von Warnemünde und Diedrichshagen fokussieren können und nicht nur auf persönliche, emotionale Befindlichkeiten einzelner Akteure.“

