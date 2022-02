Rostock/Binz

Acker- und Waldflächen, Grundstücke und eine Laube: Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG (NDGA) veranstaltet ihre Frühjahrs-Auktion am 26. Februar mit insgesamt 38 Immobilien.

Allein sieben Immobilien wurden aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen eingeliefert.

Ackerfläche in Polkvitz

Unter den Angeboten ist eine große Ackerfläche auf der Insel Rügen. Für diese kann ab 350 000 Euro mitgeboten werden. Das rund 100 000 Quadratmeter große Grundstück liegt im Ortsteil Polkvitz und somit auf der Halbinsel Jasmund. Die Immobilie stellt den Teil einer größeren, landwirtschaftlich bewirtschafteten Fläche dar. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes gefangenes Flurstück ohne gesicherte Zuwegung. Der Meistbietende muss sich dementsprechend mit dem Eigentümer des beziehungsweise der dafür zu nutzenden Grundstücke in Verbindung setzen.

Gartenlaube in Binz

Ein mit einer Gartenlaube (Baujahr: ca. 1986) und Schuppen bebautes Flurstück steht im Ostseebad Binz zum Verkauf. Das Grundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe des Schmachter Sees und unweit vom Sandstrand der Ostsee. Die Gartenlaube verfügt über Wohn-, Schlafraum, Küche sowie sanitäre Anlagen. Auf dem Grundstück wurden eine Rasenfläche und verschiedene Beete angelegt. Das Flurstück dient als Zuwegung zum Gartengrundstück. Die Auktion beginnt bei 98 050 Euro.

Grundstück in Breege

Ein 3535 Quadratmeter großes Grundstück (ab 9000 Euro) wird in Breege angeboten. Das Grundstück ist mit Gras und Sträuchern bewachsen. Die ehemalige Stallanlage wurde bis auf zwei Sammelgruben komplett abgerissen. Ob die Gruben noch in Betrieb sind, konnte vom Auktionshaus nicht geklärt werden. Reste der Bebauung können noch im Boden vorhanden sein. Teilflächen sind versiegelt. Das Grundstück ist von einem Zaun umgeben, welcher sich im Eigentum Dritter befindet.

Grundstück in Lohme

Weiterhin wird ein 5341 Quadratmeter großes Grundstück in Lohme angeboten (ab 5000 Euro). Das Grundstück liegt am südöstlichen Rand des Ortsteils Hagen, direkt an der Grenze zum Nationalpark Jasmund. Laut Auskunft der Gemeinde befindet sich das Flurstück im Außenbereich und ist im Flächennutzungsplan mit der Zweckbestimmung „Fläche für die Landwirtschaft“ ausgewiesen. Auf dem Flurstück steht ein Garagengebäude, das sich im Eigentum Dritter befindet und dessen Grundfläche verpachtet ist. Der Rest des Flurstücks wird vertragslos als Grünland genutzt.

Waldfläche bei Lohme

Zwei insgesamt 10 934 Quadratmeter große Waldstücke werden ab 4500 Euro bei Lohme angeboten. Die Flurstücke sind Bestandteil unterschiedlicher Waldflächen – überwiegend Buchenbestand. Das Flurstück 62 (circa 5123 m²) ist Bestandteil der Flurneuordnung „Lohme“ und liegt an der Straße „Jägerhof“. Das Flurstück 2 (circa 5811 m²) ist über Feldwege erreichbar und liegt südlich von Vietzke.

Alle Objekte kommen in Rostock zum Aufruf. Interessenten können den aktuellen Auktionskatalog und alle ausführlichen Objektbeschreibungen unter www.ndga.de abrufen oder sich unter kontakt@ndga.de oder telefonisch unter 03 81/ 444 330 mit dem Auktionshaus in Verbindung setzen.

Von Mathias Otto