Das schöne Herbstwetter lädt zu Spaziergängen in der Natur ein. Nicht nur die vielen Parks und Grünanlagen in der Hansestadt Rostock bieten dazu die perfekte Kulisse – auch in den Wäldern der Region lässt sich gut abschalten. Wer den Bäumen etwas Gutes tun möchte, kann sich weiterhin an der OZ-Aktion beteiligen.