Nachfrage nach Waldbestattungen steigt

Die letzte Ruhestätte unter alten Buchen und Eichen. Immer mehr Menschen möchten im Wald, mitten in der Natur, bestattet werden. Der Ruheforst Rostocker Heide wurde im Sommer 2006 eröffnet. Auf einer Fläche von knapp acht Hektar stehen 839 Biotope, also Bäume mit Platz für jeweils zehn Urnen rundherum.

„Diese Fläche ist inzwischen zu 85 Prozent ausgelastet“, sagt Antje Arndt, die im Forstamt Wiethagen für die Waldbestattungen zuständig ist. Etwa 2000 Menschen wurden im Rostocker Stadtwald seit 2006 beigesetzt. Mindestens genau so viele haben sich hier schon vorsorglich einen Platz ausgesucht und gekauft. Und die Nachfrage wird immer größer. Deshalb soll im Frühjahr 2020 eine angrenzende Fläche im Ruheforst eröffnet werden. „Auf rund 6,5 Hektar haben wir 400 Biotope vorausgewählt“, berichtet Arndt.

Zehn Urnenbeisetzungen im ersten Jahr

Landesweit gibt es fünf Ruheforste, in denen Menschen in einer zersetzlichen Urne unter alten Bäumen naturnah bestattet werden. Rostock und Usedom waren 2006 die ersten Städte, die ein solches Angebot unterbreitet haben. „Wir hatten im ersten Jahr zehn Beerdigungen“, sagt Antje Arndt. Im Folgejahr waren es 45, 2012 dann 130. „Seitdem explodiert die Nachfrage“, berichtet die 40-Jährige, die 2013 auf diese Stelle im Forstamt der Hansestadt kam, um als Ansprechpartner für die Trauernden da zu sein. „2018 hatten wir 267 Bestattungen im Ruheforst und in diesem Jahr werden es noch mehr, wir sind jetzt schon bei 250“, sagt Arndt. „Allein von der Universität kommen noch elf Urnen von Körperspendern und das Telefon klingelt ständig, Angehörige erkundigen sich nach Möglichkeiten einer Beisetzung im Ruheforst.“

Ruheforste in MV In Mecklenburg-Vorpommern gibt es fünf Ruheforste. Neben der Einrichtung der Hansestadt Rostock im Stadtwald Rostocker Heide hat auch die Stadt Usedom 2006 eine Fläche für Waldbestattungen eingerichtet. Die Landesforst MV eröffnete Anfang 2008 den Ruheforst Schweriner Seen, im Juni 2009 den Ruheforst Müritz sowie den Ruheforst Abtshagen-Rügen. Im Bestattungswald bei Schwerin gibt es 410 Ruhebiotope mit insgesamt 4786 Ruhestätten. Im Ruheforst Müritz sind auf 20 Hektar Urnenbeisetzungen unter Bäumen möglich. Der Ruheforst Rügen/ Abtshagen liegt vor den Toren der Hansestadt Stralsund, unweit der Insel Rügen. Hier können auf rund 16 Hektar Ruhestätten ausgewählt werden.

Die Bestattungskultur wandelt sich grundlegend. Auch weil familiäre Situationen sich verändern, Kinder wegziehen und Eltern ihnen aufwendige Grabpflege nicht zumuten wollen. Das hört Antje Arndt häufig in Gesprächen. Die Erinnerungskultur verlässt den klassischen Friedhof. Während traditionelle Gräber jahrelang gepflegt werden müssen, verursachen Baumgrabstätten keinerlei Folgekosten und müssen nicht betreut werden. Zwischen 475 und 1475 Euro kostet ein Urnenplatz an einem Gemeinschaftsbaum „abhängig von der Baumstärke und Lage“, erläutert Arndt. Ein Familienbaum mit zehn Grabplätzen kostet zwischen 2700 und 8000 Euro, „letzterer wäre dann schon eine stattliche Buche“. Die Laufzeit für die Grabstätten beträgt 99 Jahre.

Familienbäume als Erinnerungsstätte sehr gefragt

Zu 60 Prozent sind es Familienbiotope im Ruheforst Rostocker Heide. „Die gehen sehr gut weg“, stellt die Frau vom Forstamt fest. In Vorsorge würde oftmals gleich ein Familienbaum gekauft. „Es kann aber auch ein junger Baum gepflanzt werden“, berichtet Arndt und zeigt auf junge Buchen auf einer von drei extra ausgewiesenen Pflanzflächen. „Da rückt dann die ganze Familie mit Spaten zur Trauerfeier an.“ Trauerzeremonien können individuell gestaltet werden: mit Unterstützung eines Bestattungsinstituts oder eines Forstmitarbeiters, auf einer Andachtsfläche oder direkt am Ruhebaum. „Viele machen es schlicht, aber wir hatten auch schon Feiern mit Festzelt, Catering und Sektempfang“, erinnert sich Arndt.

Ein kleiner Blumengruß oder Blütenblätter sind zur Beisetzung erlaubt. Ansonsten sei Grab- oder aufwendiger Blumenschmuck im Wald nicht erwünscht. Leider ignorieren manche Angehörigen diese Vertragsregeln, auf die auch auf Schildern im Ruheforst klar hingewiesen wird. Dann würden Blumen am Baum niedergelegt, Blütenblätter verstreut, Kerzen entzündet, Deko in die Äste gehängt, Frühblüher in den Boden gesteckt, Heidekraut in die Heide gepflanzt, Liebesbriefe in die Borke gesteckt. „Ich kenne all die Verstecke“, erklärt Antje Arndt, die bei wiederholten Verstößen die Vertragspartner anschreibt und gegebenenfalls auch die Beräumungskosten in Rechnung stellt. „Wir sind kein Entsorger“, unterstreicht sie.

Blumen und Grabdeko im Wald nicht erwünscht

Ruhebiotope benötigen keine Pflege, sie sind Teil des natürlichen Waldes, der genau deshalb von vielen Menschen als letzte Ruhestätte gewählt wird. Nur eine Erinnerungsplakette mit dem Namen des Verstorbenen und, wenn gewünscht, einem kleinen Spruch wird durch das Stadtforstamt am Baum angebracht und bei Bedarf um weitere Namen ergänzt. Die Urnen werden 80 Zentimeter tief in den Waldboden eingelassen, unerreichbar für Tiere. „Die Förster sagen immer, auch das dümmste Schwein hört nach zehn Zentimetern auf zu buddeln“, erzählt die Fachfrau für Waldbestattungen schmunzelnd.

Auf neuer Fläche auch Beisetzungen an Findlingen

Auf der neuen Ruheforstfläche können Angehörige Urnen mit der Asche ihrer Verstorbenen auch an Findlingen beisetzen, kündigt Antje Arndt an. „Wir haben außerdem mal andere Großbäume gepflanzt, Esskastanie, Ulme und Elsbeere, die dann als Grabstätten zur Verfügung stehen“. Die einzelnen Ruhebiotope können sich Interessenten selbst aussuchen, bei Einzel- oder regelmäßigen Gruppenführungen mit dem Förster. „Die Bäume sind alle mit GPS eingemessen und haben Nummern“, sagt die Forstamtsmitarbeiterin.

Zur Hälfte sind es Rostocker, die im Stadtwald die letzte Ruhe finden wollen. 35 Prozent der Nutzer kommen aus dem Landkreis Rostock, acht Prozent aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. „Aber wir haben auch viele Anfragen aus anderen Bundesländern“, informiert Arndt. Neun Prozent der Plätze würden über die Landesgrenzen hinaus vergeben, beispielsweise an Menschen, die mal an der Küste zu Hause waren oder deren Angehörige hier leben.

Von Doris Deutsch