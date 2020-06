Rostock

Die weiße Fahne mit dem Kreuz darauf flattert im Wind. Die Reling des Eisbrechers „ Stephan Jantzen“ ist mit einem Holzkreuz und Rettungswesten geschmückt. Vom Oberdeck des Schiffes reflektiert die Sonne die glänzenden Blechblasinstrumente des Posaunenchores Graal-Müritz, der sich dort positioniert hat. Geschäftig läuft Pastor Karl-Heinz Schröter die Reling hinunter und zwischen den Besuchern hindurch, die auf den in Abständen aufgestellten Kartons Platz genommen haben.

Auch die Fußgänger, die vorbeikommen, ahnen, dass es sich bei der maritimen Veranstaltung am Hafenbecken um etwas Besonderes handeln muss und bleiben neugierig stehen. Hier wird am Sonntagmorgen der zweite Seemannsgottesdienst gefeiert – und mit Schiffsglocke, Schiffshorn und Eisheuler nicht nur wortwörtlich eingeläutet, sondern auch stilecht zelebriert.

Improvisieren an Land wegen des Coronavirus

„Im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung mit 70 Besuchern auf dem Schiff statt. In diesem Jahr haben wir mit rund 100 Besuchern gerechnet und mussten wegen des Coronavirus improvisieren“, sagt Joachim Brügge, Leiter des Männerkreises der Luther- St. Andreasgemeinde Rostock-Reutershagen, der das Projekt initiiert hat. Das sei vor allem einem Zufall geschuldet. „Ich wollte uns Männer zur Besichtigung des Schiffes anmelden und habe dabei Kapitän Michael Egelkraut kennengelernt. Dabei haben wir schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und gemeinsam einen Gottesdienst machen wollen“, sagt Brügge.

Für Egelkraut sei der Gottesdienst eine Möglichkeit, die Arbeit des Vereins „Technische Flotte“, der sich ehrenamtlich um das Schiff kümmert, zu präsentieren. „Und wir wollten zeigen, dass es auch Gottesdienste außerhalb der Kirche gibt“, sagt Brügge. Der Festakt sei zudem eine Möglichkeit auch Nicht-Christen anzusprechen.

Obwohl der Männerkreis zur Nordkirche gehöre, gehe es auch dort nicht streng religiös zu. „50 Prozent sind christlich, die anderen nicht. Das spielt auch keine Rolle“, sagt Brügge. „Was wir suchen, ist die Gemeinschaft.“ Zehn Männer zwischen 60 und 70 Jahren treffen sich regelmäßig im Männerkreis. „Wir sprechen über Gott und die Welt und planen gemeinsame Unternehmungen bis hin zum Sensenlehrgang“, sagt Brügge und lacht. Für seine Männer und die Besatzung der Stephan Jantzen sei der Gottesdienst ein jährlicher Höhepunkt.

Verein leistet rund 18 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Jahr

„Der Gottesdienst soll künftig feste Tradition im Juni werden“, so Kapitän Michael Egelkraut. „Die Crew ist mit so viel Liebe und Kreativität dabei und hat das Schiff hübsch ausgestattet.“ Rund 45 Mitglieder habe der Verein „Technische Flotte“, der sich neben der „ Stephan Jantzen“ auch um den Schlepper „Wega“ kümmert. Der harte Kern der Ehrenamtsbesetzung der „ Stephan Jantzen“ bestehe aus rund 30 Männern, so Egelkraut. „Rund acht bis zehn Leute sind jeden Tag hier. Das Schiff ist auch am Wochenende für Besichtigungen besetzt.“

Eisbrecher Stephan Jantzen Der im ehemaligen Leningrad gebaute Eisbrecher „ Stephan Jantzen“ wurde 1968 für das Seefahrtsamt der DDR in Dienst gestellt und bis 1990 durch den VEB Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei Rostock verwaltet und betrieben. Danach erfolgte die Übergabe an das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund, wo der Eisbrecher zu verschiedenen Aufgaben eingesetzt wurde. 2005 wurde das Schiff an einen amerikanischen Geschäftsmann verkauft. Ungeklärte Eigentumsverhältnisse und ausstehende Liegeplatzgebühren führten 2018 zur Zwangsversteigerung. Die Hansestadt Rostock erwarb das Schiff und übergab es an den Verein „Technische Flotte Rostock“, der es instand setzte und als Sehenswürdigkeit für die Öffentlichkeit betreibt.

Der Verein, der sich 2009 gründete, setzte das Schiff auch wieder instand, als es 2018 nach dem Verkauf an einen amerikanischen Geschäftsmann und diversen Streitigkeiten von der Stadt zurück erworben wurde. „Damals war es ziemlich verwahrlost, aber heute ist es wieder in einem sehr guten Zustand“, sagt Egelkraut. „Obwohl noch viel zu tun ist, aber unsere Kapazitäten sind leider begrenzt.“

„Als Seemann muss man Gottvertrauen haben“

Rund 18 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit leiste der Verein pro Jahr. „Das Interesse der jüngeren Generation an dem Schiff ist leider gering, sodass alles auf dem Rücken der älteren Kollegen lastet“, sagt der Kapitän. Der Altersdurchschnitt liege bei 68 Jahren.

Seit zwei Jahren gehört auch Rainer Köchel zur Ehrenamtsbesatzung. „Früher habe ich als Vollmatrose bei der Deutschen Seerederei in Rostock gearbeitet“, sagt der 69-Jährige. Heute sei er als Bootsmann auf der „ Stephan Jantzen“ unter anderem für Wartung und Materialverwaltung zuständig. „Wer das einmal von der Pike auf gelernt hat, kriegt die Seefahrt nicht wieder aus dem Herzen“, erklärt er seine Motivation. Er selbst sei zwar Atheist, „trotzdem gehören Seefahrt und Gottesdienst zusammen. Als Seemann muss man auch Gottvertrauen haben. So habe ich schon einige schwierige Situationen auf See gemeistert.“

Pastor und aktiver Rettungsschwimmer

Auch für Karl-Heinz Schröter, Pastor im Ruhestand, ist der Gottesdienst, der sich mit einer Baumpflanzaktion unter anderem dem Klimaschutz widmet, etwas Besonderes: „Ich bin als Rostocker Jung’ früher immer am Hafen vorbeigefahren. Weil hier ein Bretterzaun war, musste man auf den Kanonsberg steigen, wenn man die Schiffe sehen wollte“, erinnert er sich. „Heute darf ich am Hafen auf einem schönen Schiff einen Seemannsgottesdienst halten“, sagt er gerührt. Für Schröter sei Gottesdienst vor allem Dienst am Menschen, sagt er.

Und das nimmt man ihm ab. Seit 60 Jahren ist er aktiver Rettungsschwimmer – auch deswegen passt er gut auf das Schiff. Missionar habe er auch mal werden wollen, verrät er. Ob er die Leute mit seinem Gottesdienst missionieren will? „Wenn sich jemand taufen lassen will, warum nicht. Wasser ist ja genug da“, sagt er und lacht. „Ich könnte dann sogar hinterherspringen.“

Die lockere Art kommt auch bei den Besuchern gut an: „Wir haben zufällig von dem Gottesdienst erfahren“, sagt Silvia Hepprich aus Südbrandenburg. „Das ist mal etwas völlig anderes und spricht sicher auch Leute an, die sonst nicht in die Kirche gehen. Außerdem ist der Gottesdienst sehr locker und persönlich gestaltet. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sind.“

Zur Autorin

Von Stefanie Büssing