Rostock

Vorsichtig schleicht der gelb-gewandete Tänzer mit der Maske auf den roten Drachen zu, zückt seinen Fächer und lässt ihn auf dessen Haupt niederfahren, so dass ein spielerischer Kampf entsteht. Mit dem sogenannten Drachentanz, einer Mischung aus Tanz und Akrobatik, die für Glück und Wohlstand im neuen Jahr steht, eröffnete die vietnamesische Gemeinde in Rostock gestern das traditionelle vietnamesische Neujahrsfest.

Das Fest des Ersten Morgens, kurz Têt-Fest, ist der wichtigste vietnamesische Feiertag. Rund 300 Gäste aus Rostock und MV – darunter viele Mitglieder der vietnamesischen Community sowie Rostocks Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück ( Die Linke), Bundestagsabgeordneter Peter Stein ( CDU) und Uni-Rektor Wolfgang Schareck – waren der Einladung des Rostocker Vereins Diên Hông gefolgt. Sie erlebten einen bunten Nachmittag mit traditionellen Gesangs- und Tanzdarbietungen, Modenschau und Feuerwerk.

So schön war das Têt-Fest in Rostock

Zeremonie mit Räucherstäbchen

In einer Zeremonie mit Räucherstäbchen begrüßte der buddhistische Mönch Thich Thong Dat, der eigens aus Potsdam angereist war, symbolisch noch einmal das neue Jahr. „In den Familien geschieht das bereits in der Nacht zum 25. Januar“, erklärt Vu Thanh Van vom Verein Diên Hông. Mit dem Datum beginnt in diesem Jahr laut chinesischem Mondkalender das vietnamesische Neujahr, das 2020 unter der Herrschaft der Ratte steht – eines der chinesischen Tierkreiszeichen. Die Ratte symbolisiere unter anderem Raffinesse, List, Willenskraft, Durchsetzungsvermögen und Kreativität. „Sie schenkt uns kreative Energie und gibt uns die Kraft zu sein, wer wir sein wollen“, erklärte Vereinsvorsitzender Nguyen Duy Long.

Zelebriert wird das Fest traditionell mit Kirschblüten, die für den Norden und den Süden des Landes stehen, sowie traditionellen Speisen, wie Klebreiskuchen. „Die viereckige Form symbolisiert die Erde, die runde Form den Himmel“, sagt Vu Thanh Van. Zudem werde Obst in fünf verschiedenen Farben als Symbol für die fünf Elemente gereicht. Viele Damen sind in die traditionelle Nationaltracht Áo dài gehüllt – ein hochgeschlitztes Seidenkleid, unter dem Hosen getragen werden. „Auf einigen sieht man Ornamente und Blüten, die speziell für das Têt-Fest stehen“, sagt Susanne Düskau vom Verein Diên Hông.

„Alles ist so bunt und farbenfroh“

Regelmäßiger Gast des Rostocker Têt-Fests ist Uni-Rektor Wolfgang Schareck. „Ich freue mich sehr über die gute Integration unserer vietnamesischen Mitbürger“, sagt er. An der Uni hätten die Studierenden bereits das chinesische Neujahrsfest gefeiert. An einem der bunt dekorierten Tische sitzen auch Jutta Laps und Freundin Christina Keller. „Wir sind zum ersten Mal hier“, sagt Laps. „Bis jetzt kann ich nur staunen, wie bunt und farbenfroh alles ist, besonders die Kleider. Wirklich hochinteressant.“

Der Verein Diên Hông, der sich unter anderem um sprachliche Qualifizierung, Chancengleichheit und soziale Integration bemüht, wurde nach den rassistischen Ausschreitungen 1992 in Lichtenhagen gegründet. Aktuell zählt er 40 Mitglieder. Rund 1000 Vietnamesen leben zurzeit in Rostock.

Von Stefanie Büssing