Rund um Rostock: Erste batteriebetriebene Züge in MV sollen Diesel ersetzen

Rostock/Schwerin

Die ersten batteriebetriebenen Züge des Landes sollen Ende 2026 in Rostock und der Region rund um die Hansestadt unterwegs sein. So planen das Ministerium für Wirtschaft und Infrastruktur Mecklenburg-Vorpommern sowie die Deutsche Bahn den Einsatz von 14 Triebwagen vom Typ „Flirt Akku“ des Herstellers Stadler, welcher Marktführer im Bereich der alternativen Antriebstechnologien ist. Sie sollen die bisher mit Diesel betriebenen Strecken im sogenannten H-Netz Warnow, das sich entlang der Ostseeküste erstreckt, teilweise ersetzen, teilte die DB Regio am Freitag mit.

Wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität

Konkret zum Einsatz kommen sollen die batterieelektrischen Neufahrzeuge (BEMU) mit je 99 Sitzplätzen und zwölf Fahrradstellplätzen auf den Strecken Wismar – Bad Doberan – Rostock – Tessin sowie Bad Doberan – Rostock – Graal-Müritz. Die Triebwagen sind laut Herstellerangaben klimatisiert und stufenlos begehbar, bieten Steckdosen und WLAN an. Die betriebliche Reichweite liegt bei rund 100 Kilometern. Mit 224 gefahrenen Kilometern im reinen Batteriebetrieb hält der „Flirt Akku“ sogar den Weltrekord für die längste Fahrt eines Regionalzugs ohne zusätzliche Ladung.

„Das wird eine Premiere – erstmals im gesamten Land werden batterieelektrische Fahrzeuge eingesetzt. Die Regionalbahnen 11 und 12 können dann sowohl über Oberleitung als auch per Batterie mit Energie versorgt werden. Ein wichtiger Schritt zu einer klimafreundlichen Mobilität im ganzen Land“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD).

S-Bahn nach Warnemünde fährt künftig häufiger

Auch die bereits elektrisch betriebenen S-Bahnen in Rostock sollen modernisiert werden, hieß es am Freitag aus Schwerin. So würden die aktuell eingesetzten Fahrzeuge vom Typ „Talent 2“ bis Dezember 2024 erneuert, künftig über 279 Sitzplätze und 42 Fahrradstellplätze verfügen. Dann sollen die S-Bahnen der Linie S 1 zwischen dem Hauptbahnhof und Warnemünde auch häufiger fahren, in einem Grundtakt von 10 Minuten. Im morgendlichen Berufsverkehr werde weiterhin in einem 7,5-Minuten-Takt gefahren, teilte die DB Regio mit.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fahrten der S 2 und S 3 werden über die Linie S 1 bis Warnemünde durchgebunden und fahren in einem Stundentakt, am Wochenende zweistündig. „Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel gelingt nur, wenn wir attraktive Angebote schaffen. Mit einem verstärkten Angebot wird es für die Fahrgäste einfacher, das Auto stehen zu lassen“, sagte Meyer.

DB Regio bewirtschaftet Strecken an der Warnow bis Ende 2039

Gleichzeitig erteilte das Land Mecklenburg-Vorpommern der DB Regio den Zuschlag für die Erbringung der Verkehrsleistungen im Teilnetz Warnow. Sie wird demnach bis Ende 2039 weiterhin die besagten Strecken in und um Rostock bewirtschaften. Der Zuschlag sei eine wunderbare Nachricht für das Unternehmen und die Kollegen in der Region, sagte Carsten Moll, Vorsitzender DB Regio Nordost. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Angebot überzeugen konnten und die Erfolgsgeschichte der S-Bahn Rostock weiterschreiben können.“

Der batteriebetriebene Regionalzug „Flirt Akku“ von Stadler in Zahlen Der „Flirt Akku“ ist ein einstöckiger Regionalzug in Leichtbauweise aus Aluminium – die batteriebetriebene Ausführung der Flirt-Typenreihe von Stadler. Er bietet laut Herstellerangaben 99 Sitzplätze und verfügt über zwei barrierefrei erreichbare Mehrzweckbereiche, in denen Rollstühle, Kinderwagen sowie Fahrräder mitgenommen werden können. Die Züge sind klimatisiert und stufenlos begehbar und mit WLAN, Steckdosen sowie Videoüberwachung ausgestattet. Die betriebliche Reichweite des Fahrzeugs liegt bei rund 100 Kilometern. Damit können laut Stadler 80 Prozent der nicht elektrifizierten Strecken Deutschlands mit dem Regionalzug im Batteriebetrieb befahren werden. Mit 224 Kilometern hält der „Flirt Akku“ den Weltrekord für die längste Fahrt eines Regionalzugs im reinen Batteriemodus ohne zusätzliche Ladung.

Mit den batterieelektrischen Triebwagen für die bisherigen Diesellinien gehe das Land einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität. Die Vergabe sei das Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung und umfasse ein Volumen von jährlich 3,4 Millionen Zug-Kilometern und 30 Millionen Euro, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium.

Von Katrin Zimmer