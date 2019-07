Rostock

In wenigen Tagen ist es so weit. Dann startet die 82. Ausgabe der Warnemünder Woche. Nicht nur die Veranstalter, sondern rund 300 Ehrenamtler fiebern dem Fest aufgeregt entgegen. Neben zahlreichen Wettkämpfen auf dem Wasser und spannenden Attraktionen an Land können sich Gäste auf viele Mitmachaktionen freuen.

650 000 Besucher erwartet

Eines ist den Veranstaltern bereits jetzt klar: es wird voll im Ostseebad. Rund 650 000 Besucher werden zur diesjährigen Warnemünder Woche erwartet, wie Tourismusdirektor Matthias Fromm mitteilt. Viele Hotels seien mittlerweile ausgebucht. „Wer noch eine Unterkunft ergattern möchte, der muss schnell sein“, sagt er.

„Touristisch gesehen bietet die Warnemünder Woche einen Mehrwert für die ganze Stadt. Wir können und auf ein beeindruckendes Programm an Land und auf dem Wasser freuen“, hebt Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) hervor. Als Handball-Liebhaber ist er besonders auf die 25. Rostocker Beach-Handball-Tage am 6. und 7. Juli gespannt.

Kein Ostseebad so international wie Warnemünde

„Wir konnten die Vorbereitungen erstmalig unter anderen Vorzeichen durchführen. Mit dem Beschluss der Bürgerschaft Ende letzten Jahres waren wir in der Lage innerhalb der Tourismuszentrale ein spezielles Büro einzurichten“, erklärt der Tourismusdirektor. „Die neuen Strukturen ermöglichen es uns die Ehrenamtlichen zu entlasten. Sie können sich damit vollkommen auf die Wettkämpfe konzentrieren und werden nicht durch die Organisation von Park- und Campingplätzen abgelenkt“, wirft Torsten Schranck vom Warnemünder Segel-Club ein.

Zur Galerie Zur 82. Ausgabe der Warnemünder Woche werden rund 650 000 Besucher erwartet. Aus touristischer Sicht stelle das Fest einen großen Mehrwert für die Hansestadt dar.

Eine Vorkehrung, die Fromms Meinung nach schon längst hätte getroffen werden müssen, denn: „Die Bedeutung der Warnemünder Woche ist aus touristischer Sicht als sehr wichtig. Internationaler ist zu dem Zeitpunkt kein anderes Ostseebad.“ Zudem würde durch das Volksfest das Image der Hansestadt sowohl als Segelrevier, als auch als Urlaubsort deutlich wachsen.

Tipps zur Anreise

Wer sich die Wettkämpfe auf dem Wasser aus der Nähe anschauen möchte oder sich selbst aktiv am Strand betätigen will, dem rät Nikolas Woeckner, Pressesprecher Warnemünder Woche, eine frühzeitige Anreise. „Wer mit dem Auto unterwegs ist, der hat die Möglichkeit seinen Wagen auf den etwas abseits liegenden „Park and Ride“- Anlagen zu nutzen“, meint er. Eine ideale Möglichkeit der Parkplatznot und möglichen Staus aus dem Weg zu gehen. „Außerdem ist es empfehlenswert, wenn die Leute auf Bus und Bahn umsteigen. Die Anbindung ist sehr gut und schnell ist man an allen Attraktionen.“

Für mobilitätseingeschränkte Menschen gebe es zudem die Möglichkeit barrierefrei ins Ostseebad zu gelangen, wie Woeckner betont. An den Strandaufgängen 4, 6 und 10 können Besucher auf rutschfestem Untergrund bis an die Ostsee und Strandkörbe heranfahren.

Marine begleitet Regatten

Für die Sicherheit auf dem Wasser sorgen unter anderem die Soldaten vom Marinestützpunkt Hohe Düne. „Uns verbindet eine sehr lange Tradition mit der Warnemünder Woche. Viele Soldaten haben hier in Warnemünde das Segeln gelernt und die Liebe zur See entdeckt“, berichtet der Standortälteste Florian Lübeck. Aus diesem Grund sei es selbstverständlich, dass die Marine ebenfalls verschiedene Maßnahmen anbietet. Zum einen bekommen rund 300 Leute die Möglichkeit ihr Zelt auf dem Stützpunkt aufzuschlagen. „Zum anderen werden wir die eine oder andere Regatta mit Booten begleiten“, meint Lübeck.

Buntes Programm im Medienzelt

Wie schon in den vergangenen Jahren können sich Besucher auf ein buntes Programm im gemeinsamen Medienzelt vom NDR und der OSTSEE-ZEITUNG auf der Promenade freuen. Hier können Gäste direkt mit den Machern von Zeitung, Fernsehen und Radio ins Gespräch kommen und sich einen Eindruck von ihrer Arbeit verschaffen. Auch NDR Wetterexperte Uwe Ulbrich ist dort anzutreffen.

Am Montag, den 8. Juli wird unter anderem der OZ-Reisereporter ganztägig vor Ort sein und Rede und Antwort stehen. Am Mittwoch, den 10. Juli folgt der OZ-Sportbuzzer Aktionstag. Jeden Tag wird es ab 15.45 Uhr zudem Live-Musik von verschiedenen Künstlern geben. Dazwischen erhalten die Gäste aktuelle Informationen über die Segelregatten und können die Sendungen des NDR Fernsehen verfolgen.

Wer zudem mit seinen Freunden oder der Familie Grüße aus dem Ostseebad versenden möchte, der kann sich kostenfrei vom 6. bis 14. Juli vom #ozgruesse-Team ablichten lassen. Das Motiv – ob mit Paula Print, vorm Hotel Neptun oder mit dem NDR ist frei wählbar. Alles Weitere übernimmt das Team.

Mehr zum Thema

Warnemünder Woche: Diese Höhepunkte sind geplant

„Nieger Ümgang“: Ein moderner Umzug zur Traditionspflege

Das war die 81. Warnemünder Woche

Susanne Gidzinski