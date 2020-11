S-Bahnhöfe im Rostocker Nordwesten immer noch nicht fertig

Evershagen/Lichtenhagen

Die Bauarbeiten an den neuen Überdachungen über den S-Bahnhöfen Evershagen und Lichtenhagen stehen wieder still. Bereits im April hatte dort ein Banner in den Farben der Deutschen Bahn verkündet, dass es bis Mitte Oktober zu Einschränkungen kommen würde. Doch auch jetzt im November ist der Zugang zu den Zügen noch erschwert.

Rot-weiße Absperrzäune trennen weiterhin die Fahrgäste von den inzwischen neu überdachten Bereichen der beiden Bahnhöfe. In Evershagen können die Wartenden die neuen Wartebereiche und Informationstafeln hinter den Zäunen nur aus der Ferne betrachten. In Lichtenhagen führt die Absperrung die Fahrgäste vorbei an den neuen Bänken in den hintersten Teil des Bahnhofes, an dem die S-Bahn während der Bauphase hält.

Zwischen Verständnis und Ärger

Passagierin Antje Prasser zeigt Verständnis für die andauernden Baumaßnahmen. Sie steigt regelmäßig am S-Bahnhof Lichtenhagen in die Bahn. „Das erwartet man ja fast“, sagt sie. „Man muss einfach nur etwas weiter nach hinten gehen.“ Auch ein anderer Fahrgast meint, das sei kaum anders als bei anderen Baustellen.

Aber es gibt auch kritischere Stimmen. Franziska Kell, die ebenfalls regelmäßig den Bahnhof Lichtenhagen nutzt, ist unzufrieden mit den anhaltenden Einschränkungen. „Das dauert schon viel zu lange“, sagt sie. „Vielleicht hätte man sich erst um einen Bahnhof statt um beide gleichzeitig kümmern sollen.“

Vorerst kein Ende in Sicht

Während eines Hagelschauers wird ein herbsttypisches Problem deutlich: Ein Fahrgast kritisiert das Fehlen von überdachten Sitzmöglichkeiten. Denn die einzigen Bänke am Bahnsteig in Lichtenhagen, die nicht durch einen Absperrzaun blockiert sind, stehen ungeschützt unter freiem Himmel im hinteren Bereich.

Auf dem Weg dorthin begegnen sich zu Stoßzeiten immer wieder größere Gruppen von An- und Abreisenden, die in dem eingeschränkten Bereich neben der Absperrung aneinander vorbei manövrieren. Gelegentlich umgehen einzelne Personen diesen Weg und laufen unbekümmert durch den abgesperrten Bereich. Ein Schild am Zaun verbietet das deutlich. Doch Bauarbeiter, die sie davon abhalten könnten, gab es dort in den letzten Wochen selten.

Auf Anfrage der OZ konnte die Deutsche Bahn noch keine Angaben dazu machen, wie lange die Bauarbeiten an den beiden Bahnhöfen noch dauern. Grund dafür seien die „gegenwärtig allgemein erschwerenden Umstände“.

Von Jessica Glauser