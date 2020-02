Rostock

Seit Mitte vergangenen Jahres ist die grundhafte Sanierung der Warnemünder Seestraße abgeschlossen. Der erste Abschnitt wurde bereits 2015 auf einer Länge von 280 Metern – vom Hotel Neptun bis zum Hotel Hübner – fertiggestellt.

Für diese Sanierung verschickt die Hansestadt Rostock nun Briefe an die Grundstückseigentümer – es geht um eine Kostenbeteiligung an der Maßnahme. Doch auch für den zweiten Bauabschnitt, von Hotel Hübner bis Leuchtturm, wird die Stadt die Grundstückeigentümer beteiligen.

„Wir haben hier einen touristischen Hotspot geschaffen“, sagte Holger Matthäus bei der Freigabe der Warnemünder Seestraße im vergangenen Jahr. Und nun beruft die Stadt sich auf ihre Pflicht. Wie im Ortsamtsbericht in der vergangenen Ortsbeiratssitzung deutlich wurde, werden die Grundstückseigentümer an den Kosten beteiligt. Es geht jedoch nicht um den Bauabschnitt zwischen Hotel Hübner und Leuchtturm, der im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde, sondern um den Abschnitt zwischen Hotel Neptun und Hotel Hübner aus dem Jahr 2015.

Stadt ist verpflichtet, Beiträge zu erheben

„Da es sich bei der Baumaßnahme um eine beitragsfähige Erneuerung nach dem Kommunalabgabengesetz MV handelt, ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verpflichtet, Straßenbaubeiträge gemäß der Straßenbaubeitragssatzung zu erheben“, heißt es diesbezüglich aus dem Rostocker Amt für Verkehrsanlagen.

Die tatsächlichen Gesamtkosten der Maßnahme im ersten Bauabschnitt betrugen 1,1 Millionen Euro. Wie werden die Eigentümer also beteiligt? „Nach aktuellem Sachstand wurde ein Beitragssatz von ca. 10,2 Euro pro Quadratmeter Beitragsfläche ermittelt.“ Die Beitragsfläche ergebe sich aus der Fläche des Buchgrundstückes, der Anzahl der auf dem Grundstück vorhandenen Vollgeschosse und einem Faktor für die gewerbliche Nutzung.

IOW und DWD sind betroffen

Da es sich bei dem Bauabschnitt um eine Innerortsstraße handelt, werde hier ein Kostenanteil von 42,63 Prozent auf die Anlieger umgelegt. Davon betroffen ist etwa das Institut für Ostseeforschung (IOW). Hier sei das Land MV zwar Eigentümer der Liegenschaft, aber durch das Stiftungserrichtungsgesetz seien alle Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Liegenschaften auf das IOW übergegangen, sagt Beatrix Blabusch vom Institut. „Somit wird die Hansestadt Rostock auch beim IOW Straßenbaubeiträge erheben.“

Ebenso betroffen: die Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Seestraße. „Wir sind Eigentümer der Liegenschaft in Rostock-Warnemünde und nach wie vor sehr zufrieden mit dem Standort in der Seestraße“, sagt Gertrud Nöth, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Bauarbeiten vor dem Stichtag

Eigentlich hatte die Landesregierung die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. So dürfen für alle Baumaßnahmen, die ab dem 1. Januar 2018 gestartet wurden, keine Beiträge mehr von Grundstückseigentümern erhoben werden. „Das macht die Stadt Rostock auch nicht mehr“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Jedoch sei der Bauabschnitt in der Seestraße vor diesem Datum begonnen worden. „Die Abrechnungen dauern halt lange, was auch ein Grund ist, warum diese Beiträge so unbeliebt sind.“

Für den zweiten Abschnitt der Seestraße, zwischen Abzweig Heinrich-Heine-Straße bis einschließlich der Straße „Am Leuchtturm“, sei demnach laut Verkehrsamt auch mit einer Veranlagung zu Straßenbaubeiträgen zu rechnen, da mit Bauarbeiten ebenso vor dem Stichtag – im Sommer 2017 – begonnen wurde. „Dazu liegen aktuell aber noch keine genauen Angaben vor.“

Da der zweite Abschnitt der Seestraße als Anliegerstraße klassifiziert ist, werde hier ein höherer beitragspflichtiger Anteil erhoben. Das wird die zahlreichen Hotels, die Restaurants und Shops betreffen – so auch das Schallplattencafé am Leuchtturm.

Kaum Anlieger, viele Gewerbe

Seit 28 Jahren betreibt Andreas Buhse das Geschäft in direkter Nähe zum Leuchtturm. Er wundert sich über die geplante Kostenbeteiligung. „Ich finde das nicht richtig. In der Straße gibt es doch fast nur Gewerbe und Ferienwohnungen. Das ist doch keine Anliegerstraße“, sagt Buhse. Wie hoch der Anteil ist, den Buhse dann tatsächlich entrichten muss, ist noch nicht klar. „Das wird noch ermittelt“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Der Rechtsanwalt und Warnemündes ehemaliger Ortsbeiratsvorsitzende Alexander Prechtel sieht Strategie in dem Vorgehen der Stadt. „Jahrelang hat man in Rostock gewartet, bis die Straßen grundhaft saniert werden mussten. Denn nur dann ist es gestattet, solche Beiträge zu erheben.“

