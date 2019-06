Rostock

Vor der Stichwahl zum Oberbürgermeister in Rostock hat sich der SPD-Kreisvorstand positioniert. Die Sozialdemokraten unterstützen die Kandidatur von Steffen Bockhahn (Linke).

Die SPD sieht in der Stadtpolitik „erhebliche Schnittmengen“ mit der Linken und betont die rot-rot-grüne Mehrheit in der Bürgerschaft. „Die Bekämpfung der sozialen Entmischung, deutlich mehr Anstrengungen für das gute und bezahlbare Wohnen in allen Stadtteilen, die Stärkung der Bürger- und Jugendbeteiligung sowie eine gute und kooperative Zusammenarbeit mit dem Land“, seien die Gemeinsamkeiten, heißt es in der Pressemitteilung der SPD.

Madsen gewinnt ersten Wahlgang

Den ersten Wahlgang hat der parteilose Unternehmer Claus Ruhe Madsen (nominiert von CDU und FDP) mit knapp 35 Prozent der Stimmen deutlich gewonnen. Steffen Bockhahn landete abgeschlagen auf dem zweiten Platz.

Bei den Wahlen zur Bürgerschaft bleiben die Linken die stärkste Kraft – trotz deutlicher Verluste. Und so kann es bei der Stichwahl am 16. Juni nochmal spannend werden.

RND/sal