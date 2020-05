Kostenlos bis 13:04 Uhr Kritik an Ersatzkonzert: SPD will Auftritt von Xavier Naidoo in Rostock verhindern

Um Xavier Naidoo gibt es erneut Diskussionen: Die Rostocker SPD will verhindern, dass der Sänger 2021 sein coronabedingtes Ersatzkonzert in der Stadthalle geben darf. Grund ist ein umstrittenes Video Naidoos im Internet, in dem er sich zu Flüchtlingen äußert.