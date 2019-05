Broderstorf/Rostock

Der SV Pastow bleibt die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Verbandsliga. Beim 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Förderkader René Schneider feierte die Truppe von Trainer Heiner Bittorf den zehnten Sieg im zehnten Spiel in diesem Jahr und blieb zum 20. Mal in Folge ungeschlagen. Jan Rudlaff erzielte gegen seinen Lieblingsgegner den Siegtreffer. Für ihn war es das sechste Tor in den vergangenen vier Partien gegen die Schneider-Kicker. Beim 3:0 im Hinspiel hatte er doppelt getroffen.

Die Pastower (2. Tabellenplatz) verkürzten mit ihrem 20. Dreier im 26. Saisonspiel und nun 64 Punkten den Rückstand auf Tabellenführer MSV Pampow (spielte nur 1:1 in ­ Ueckermünde) auf drei Zähler. „Wir wissen um das schwierige Rest­programm der Pampower, wittern unsere Chance und lauern noch auf den ersten Rang“, sagt Coach Heiner Bittorf und ergänzt: „In der Rolle des Jägers fühlen wir uns wohl.“

Der MSV Pampow muss in den verbleibenden vier Partien noch gegen den 1. FC Neubrandenburg (4. Mai), den SV Hanse Neubrandenburg (11. Mai), den FC Mecklenburg Schwerin (18. Mai) und den Güstrower SC (1. Juni) antreten. Die Pastower, die frühzeitig angekündigt haben, ein mögliches Aufstiegsrecht in die Oberliga nicht wahrnehmen zu wollen, haben im Kampf um den Landesmeistertitel das vermeintlich leichtere Rest­programm. Sie duellieren sich noch mit dem TSV 1860 Stralsund (4. Mai), dem FSV Malchin (11. Mai), der SG Aufbau Boizenburg (18. Mai) und dem 1. FC Neubrandenburg (1. Juni).

Mäßige Leistung reicht

Während Bittorf die tabellarische Ausgangslage seiner Elf glücklich macht, war der Übungsleiter mit dem Auftritt seines Teams gegen den Förderkader wenig zufrieden. „Das war kein gutes Spiel von uns“, meinte der 30-Jährige. Er habe schon beim Aufwärmen gespürt, dass sein Team nicht ganz wach war. „Von da an war mir klar, dass es ein ganz schwieriges Spiel gegen den FC Förderkader werden könnte.“

Die frühe Führung von Jan Rudlaff, der den Ball nach einer Kopfballverlängerung von Tom Bockholt ins gegnerische Tor beförderte, war der optimale Auftakt für die Pastower. Doch danach hielt der Förderkader körperlich robust dagegen und machte es dem Favoriten schwer. Der aufgerückte Verteidiger Marcel Jankowski vergab die beste Chance zum Ausgleich, hämmerte das Spiel­gerät in guter Position übers Pastower Tor. Kurz darauf reagierte FC-Torwart Philipp Fleischer stark, er­oberte im Duell gegen Pastows Hannes Wandt den Ball und verhinderte das 0:2. Es blieb beim 1:0 für den SV Pastow.

Der FC Förderkader (11. Tabellenplatz/27 Punkte) hofft, im ­Derby am Sonnabend (14 Uhr) gegen den Rostocker FC (9., 35) seine Serie von acht sieglosen Partien beenden zu können. Allerdings dürfte der RFC nach dem 6:0-Sieg (Tore: Patrick Nehls 3, Steffen Mosch 2, Martin Pett) gegen den SV Görmin sehr selbstbewusst auftreten.

SV Pastow: Zimmermann – Mansour, Schindel, Kuster, Reimer – Wandt, Bockholt, Grahl, Rudlaff (86. Knaak) – Schumski, Fränk (46. Römer).

FC Förderkader: Fleischer – Hopfmann (64. Schunke), Marten, Winkler, Jankowski – Lemke, Weder (71. Gildemeister), Böhm, Baaske – Tarra, Grest (78. Buchman).

Tor: 1:0 Rudlaff (9.). Schiedsrichter: Martin Wiesner ( Reddelich). Zu­schauer: 102.

Johannes Weber