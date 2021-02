Warnemünde

Die besten Tage der Leichtathletikanlage in Warnemünde liegen lange zurück. Die verschiedenen Abteilungen des SV Warnemünde (SVW) müssen bereits seit Jahren auf Plätze und Hallen im gesamten Stadtgebiet ausweichen, um den Sportbegeisterten zwischen Markgrafenheide und Elmenhorst etwas bieten zu können. Der Verein kritisiert: Die Stadt habe die Leichtathletikanlage verfallen und Restbestände abbauen lassen. Dabei habe der ehemalige Oberbürgermeister Roland Methling bereits 2015 eine Sanierung des Stadions versprochen.

Seit den 1970er Jahren nichts passiert

Die Schuhe von Günter Metelmann, Abteilungsleiter Leichtathletik, und Siegfried Krüger, Vorstand des SVW, versinken in den modrigen rot-braunen Resten der Laufbahn des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks in Warnemünde. „Das war mal ein fester Untergrund. Doch seit der Sanierung in den 1970er Jahren ist nichts passiert“, sagt Günter Metelmann. Das Ergebnis der jahrzehntelangen Vernachlässigung klebt nun an seinen Schuhen. „Die Sprecherkabine ist heute eine bessere Hundehütte“, sagt Krüger mit Blick auf das verfallende Gebäude hinter den vermoosten Sitzrängen.

Die alte Sprecherkabine des SV Warnemünde Fußball e.V. ist von der Vernachlässigung der letzten Jahrzehnte gezeichnet. Quelle: Moritz Naumann

Früher eine vorbildliche Anlage im Ostseebad

Früher sei die Anlage ein Vorzeigeobjekt für den Leichtathletiksport gewesen. Neben einer intakten vierspurigen Laufbahn habe es Möglichkeiten für Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoßen und Diskuswurf gegeben. Doch dort, wo früher Athleten im Sand landeten, wachse heute sogar Sanddorn.

Metelmann ist nämlich seit dem 1. Januar 1966 Mitglied des SV Warnemünde. Er habe die Glanzzeiten der Anlage noch erlebt. „In den siebziger Jahren wurde sie saniert. Anschließend gab es eine sehr erfolgreiche Entwicklung“, erinnert sich der Abteilungsleiter. Athleten, wie die Olympia-Sprinterin Silke Möller, 400-Meter-Läuferin Kirsten Emmelmann oder Dreispringer Axel Groß, hätten hier das Fundament für ihre erfolgreichen Sportkarrieren gelegt.

Wurzelwerk und Sanddorn statt einer vernünftigen Sprunggrube: Günter Metelmann beobachtet seit Jahren mit Sorge den Verfall des ehemaligen Leichtathletikstadions. Quelle: Moritz Naumann

Ein Knick in der Biografie

Der Verfall der Anlage habe mit der Wende und der Übernahme des Sportparks durch die Stadt begonnen. „Diese hat damals Prioritäten setzen müssen“, sagt Metelmann. Der SV Warnemünde sei keine gewesen. Hinzu kam: Viele der Trainer und auch Sportler verließen den SVW und wechselten zu Vereinen, wo sie nicht nur ehrenamtlich tätig sein konnten. Die Folge? Von ehemals rund 200 Aktiven blieben 30 übrig – „ein Knick in der Biografie des Vereins“, so Metelmann.

Mittlerweile freue man sich wieder über 110 Mitglieder in der Abteilung. Und denen wolle man etwas bieten. Seit den neunziger Jahren ringe man bereits um die Instandsetzung der Leichtathletikanlage. 1997 wurde ein Bebauungsplan aufgesetzt. „Die Stadt bekannte sich zu einem Sportpark in Warnemünde“, sagt Krüger.

Vier Etappen zum neuen Leichtathletikstadion?

Seit 2010 wurden schließlich die Kunstrasenplätze gebaut, ein Vereinsgebäude geschaffen und eine Turnhalle samt Verkehrsflächen fertiggestellt. „Bei der feierlichen Eröffnung der Turnhalle sagte Oberbürgermeister Roland Methling damals: ‚Wir werden noch ein Leichtathletikstadion bauen‘“, sagt Metelmann.

Passiert ist seither jedoch nichts. „Die Stadt hat uns im Sommer 2019 aufgefordert, ein Anforderungsprofil für die Leichtathletikanlage zu formulieren.“ Innerhalb weniger Wochen liefert der Verein seine Wünsche – darunter die Instandsetzung der Laufbahn, die Schaffung von Weitsprung-, Diskus-, Kugelstoß- und Sperrwurfanlagen. „Wir würden die Anlage gerne so ertüchtigen, dass dort Landesmeisterschaften stattfinden können“, sagt Metelmann.

Eine Anlage für alle

Im Süden des Platzes wünsche man sich ein Funktionsgebäude für die Abteilung. Dort könne man einen Kraftraum, Umkleidekabinen, ein Büro und einen Geräteraum unterbringen. Die gesamte Anlage soll darüber hinaus nicht nur als Sportstätte für die Leichtathleten und den SV Warnemünde Fußball e.V. dienen, sondern auch für lokale Freizeitgruppen und sogar Touristen zugänglich sein.

Aktuell bleiben Siegfried Krüger und den Ehrenamtlichen im Verein nur diese knappen zehn Quadratmeter, um zu archivieren, zu verwalten und zu organisieren. Sie wünschen sich im Rahmen einer Sanierung des Leichtathletikplatzes auch ein neues Funktionsgebäude. Quelle: Moritz Naumann

Nach Einreichung des Anforderungsprofils folgten mehrere Beratungsrunden zwischen Stadt und Verein. Doch es sollte über ein Jahr vergehen, bevor dem SVW vor wenigen Tagen das Protokoll über diese Gespräche zugesandt wurde. Weitere Beratungstermine wurden anberaumt, doch laut Metelmann bereits mehrfach von der Stadt abgesagt. Droht die Instandsetzung zu scheitern?

Dass es seit 2016 nur geringfügigen Fortschritt gegeben hat, erklärt Stadtsprecher Ulrich Kunze mit dem Schulersatzbau der Heinrich-Heine-Schule auf der Fläche, den Strukturveränderungen um das Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt und den Behinderungen durch das Pandemiegeschehen. Aber er versichert: Es werde „zielgerichtet weiter an den Planungen zur Umsetzung gearbeitet.“ Demnach gehöre die Anlage zur Mittelfristplanung kommunaler Sportbaumaßnahmen.

Hohe Priorität bei Warnemündern

Dass eine Stärkung des Vereinslebens und ein Ausbau der Sportflächen im Stadtteil mit Rostocks höchstem Bewohnerdurchschnitt eine hohe Priorität haben, wurde in der Aktivausstellung zur Fortschreibung des Strukturkonzeptes deutlich.

Auf einer Liste mit acht Zielen konnten Besucher mit Klebepunkten ihre Prioritäten angeben. Neben dem Dauerbrenner „Mittelmole“ dominierte der Punkt „Den Standort Warnemünde für Vereins- und Leistungssport ausbauen und stärken“. „Wir hatten das gar nicht so auf dem Schirm“, gesteht Anja Epper vom Stadtplanungsamt.

Von Moritz Naumann