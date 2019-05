Rostock

Ein heißer Endspurt steht den Landesliga-Fußballern des SV Warnemünde bevor. Die Elf von Trainer Eckerhard Pasch wurde am Mittwoch vom Jäger zum Gejagten. Sie besiegte im Derby den Doberaner FC mit 2:1 (2:1) und übernahm mit nun 62 Zählern die Tabellenführung vom punktgleichen FC Schönberg 95. Die Westmecklenburger kamen gegen den Hagenower SV nicht über ein 2:2 hinaus. Warnemünde (+59) hat jetzt die um drei Treffer bessere Tordifferenz gegenüber Schönberg.

Am Sonnabend (14 Uhr) will der SVW beim SV Plate (6. Platz) nachlegen und die Spitze verteidigen. Verfolger FC Schönberg wird einen Tag später den bereits als Absteiger feststehenden FC Seenland Warin zu Gast haben und könnte dann ­etwas für sein Torverhältnis tun.

Eckerhard Pasch überraschte gegen die Doberaner mit einem besonderen Schachtzug. Er beorderte Mittelfeldspieler und Kapitän Martin Ahrens diesmal in den Angriff. Das war ein Volltreffer, denn der ­26-Jährige schoss sein Team per Doppelpack zum Sieg. Ahrens versenkte den Ball zunächst nach einer Hereingabe zum 1:1 für den SVW (16.). Nur drei Minuten später legte der Offensivmann nach und erzielte per direktem Freistoß die Führung für die Warnemünder.

„Ich habe Martin bewusst in den Sturm gestellt. Immer wenn es gegen Doberaner FC geht, ist er gut drauf“, sagte Pasch und ergänzte: „Nach seinem Kreuzbandriss ist Martin noch nicht ganz der alte. Dennoch hat er gezeigt, dass er enorm wichtig für uns ist.“

Zuvor waren die Warnemünder früh in Rückstand geraten, Doberans Winter-Neuzugang Felix Engert hatte für die Gäste getroffen (7.). Doch nur wenige Tage nach dem erst in der Schlussphase verspielten Sieg beim Spitzenspiel in Schönberg (1:1) ließ sich der SVW von dem erneuten Nackenschlag nicht beirren. Die Hausherren schlugen prompt zurück. In der ­Folge lieferten sich beiden Seiten eine umkämpfte und rassige Partie. Es gab zwar achte Gelbe Karten, allerdings spielten die Mannschaften keineswegs unfair.

„In der zweiten Halbzeit war es ein reines Kampfspiel, in dem wir mit allen möglichen Mitteln und Kräften das Ergebnis bis zum Ende verteidigten“, konstatierte Eckerhard Pasch zufrieden. Sein Gegenüber, DFC-Coach Ronny Susa, ­sagte: „Nach der Anfangsviertelstunde haben wir den Ball nicht mehr so gut laufen lassen. Bei den Gegentoren haben wir es den Warnemündern zu leicht gemacht.“ Kurz vor der Pause sei sein Team noch einmal besser ins Spiel gekommen. „Nach dem Seitenwechsel war offensiv nur noch wenig von uns zu sehen“, meinte der 39-Jährige.

Während die Warnemünder nach dem Schlusspfiff ausgelassen jubelten, schlichen die Münsterstädter nach der ersten Niederlage im Jahr 2019 enttäuscht vom Platz. Zuvor waren sie neun Spiele ungeschlagen geblieben. Nächster Gegner des Doberaner FC wird am Sonnabend (13.45 Uhr) vor heimischer Kulisse der Hagenower SV sein. Dann will auch der DFC zurück in die Erfolgsspur finden.

SV Warnemünde: Mülling – Borchert (51. Kuchel), Hojenski, Becksmann, Schröder – Stein, Koop, Schäfer, Scheller (76. Telemann) – Ahrens (82. Trutwig), Benduhn.

Doberaner FC: Scheibner – Garske, ­Capito, Baor, Wiencke – Reinisch (78. Düsing), Dowe, Küter (75. Völschow), Kozlowski (78. Becker) – Grenz, Engert.

Tore: 0:1 Engert (7.), 1:1, 2:1 Ahrens (16., 19.). Schiedsrichter: Kevin Hinz ( Gützkow). Zuschauer: 80.

Johannes Weber