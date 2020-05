Sabine Brinckmann aus Warnemünde hofft auf Stärkung der Pflegebranche

Warnemünde

Im zarten Alter von 20 Jahren ist Sabine Brinckmann nach Warnemünde gezogen. „Ich bin eigentlich in der Gartenstadt aufgewachsen, aber in Warnemünde hat meine Familie ihre Wurzeln“, sagt die 66-Jährige. Denn sowohl ihre Mutter als auch ihre Großmutter haben die längste Zeit ihres Lebens rund um den Alten Strom verbracht. Und die Tradition wird fortgeführt: „Meine Tochter lebt heute auch in Warnemünde“, sagt Brinckmann und lacht.

Die gelernte Gärtnerin hat eine lange Zeit ihres Lebens in der Altenpflege gearbeitet, ist seit vier Jahren aber bereits in Rente. „Ich beneide meine ehemaligen Kollegen im Moment nicht um ihren Job. Der Pflegedienst war ohnehin schon undankbar, das Gehalt eine Schande für die Leistung, die in dieser Branche erbracht werden muss.“ Sie hofft, dass durch das Coronavirus ein Umdenken stattfindet und Pflegekräfte leistungsgerechter bezahlt und mehr beachtet werden.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere OZ+ Artikel

Von Moritz Naumann