Sachbeschädigung in Gelbensande: Polizei schnappt zwei mutmaßliche Täter

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch zwei mutmaßliche Täter gestellt, die im Verdacht stehen, für Sachbeschädigungen am Bahnhof in Gelbensande ( Landkreis Rostock) verantwortlich zu sein. Den Beamten zufolge kam gegen 0.30 Uhr ein Hinweis, dass Jugendliche an der Haltestelle Unruhe stifteten.

Laut Zeugenaussagen sollen diese im Alter zwischen 15 und 17 Jahren gewesen sein. Darüber hinaus konnten durch die Zeugen die Personen näher beschrieben werden. Neben diversen Schmierereien, mit zum Teil verfassungsfeindlicher Natur, wurde durch die Täter versucht mit Steinen die Scheiben des Wetterunterstandes einzuwerfen.

Polizei traf zwei Verdächtige auf Fahrrädern an

Die Polizei konnte zwei Personen, auf die die Beschreibungen zutrafen, mit Fahrrädern auf dem Radweg zwischen Rövershagen und Gelbensande stoppen. Sie gaben an, Freunde in Gelbensande besucht zu haben und nun auf dem Rückweg nach Graal-Müritz zu sein.

Bei den beiden 16-Jährigen bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab Werte von 0,8 und 1,1 Promille. Gegen die beiden Jugendlichen sowie den weiteren Tätern, zu denen konkrete Hinweise vorliegen, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus steht noch eine strafrechtliche Bewertung zur Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss aus.

