Ein weißer Transporter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock mit Farbe beschmiert worden. Die beiden Täter, ein 21-Jähriger und ein 25-Jähriger, konnte noch vor Ort von der Polizei ausfindig gemacht werden.

Gegen zwei Uhr nachts entdeckten Einsatzkräfte frische Farbspuren an einem weißen Kleintransporter, die über die gesamte linke Fahrzeugseite verliefen. Offensichtlich hatten die Täter sie mit einem schwarzen Edding angebracht. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten besagten Stift sowie eine Socke, die ebenfalls voll Farbe war, in der Nähe des Wagens.

Zum Motiv machte die Polizei keine Angaben. Gegen die beiden Männer wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

