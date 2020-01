Sagen aus MV: So viel Wahrheit steckt hinter den Geschichten

Rostock

Jede Geschichte hat einen wahren Kern? „Das gilt nicht unbedingt für Märchen, aber für die meisten Sagen“, sagt Legendenforscher Hartmut Schmied. Der gebürtige Rostocker und studierte Historiker ist seit seiner Kindheit von den mündlich überlieferten Geschichten fasziniert. Sein Sagen- und Legendenführer „Geister, Götter, Teufelssteine“ ist bereits zum dritten Mal aufgelegt worden.

Der Experte weiß, weshalb sich in der Rostocker Teufelskuhle wohl kein Schloss verbirgt, warum man an der Wismarer Wasserkunst Trommelschläge hören soll oder welche Schreie im Greifswald des 16. Jahrhundert zu hören waren.

Erklärung für unerklärliche Dinge

Historiker und Buchautor Hartmut Schmied arbeitet bereits seit vielen Jahren an der Aufarbeitung von Sagen und Legenden aus MV. Quelle: Cinemanus

Dennoch bestehe eine Sage meist aus drei festen Komponenten, sagt Schmied. „Ein klar definierter Ort, eine Zeitspanne und das eigentliche Ereignis.“ Die Reihenfolge sei wichtig, denn die Orte sind in der Regel reell. Auch die Zeitspanne ist häufig nachvollziehbar. „Nur die Ereignisse sind oft fantastisch und entsprechen nicht immer der Realität.“

Ein Schloss in den Rostocker Wallanlagen

Dies gelte nach Einschätzung von Schmied für die Sage über die Rostocker Teufelskuhle – auch „Düwelskuhl“ genannt. Dabei handelt es sich um einen kleinen Teich, der sich mitten in den Rostocker Wallanlagen befindet. Früher soll es hier ein Schloss gegeben haben, welches aber in Folge einer Verwünschung in der Erde unter dem Gewässer verschwunden ist und nur alle 1000 Jahre wieder auftaucht. Fischen sei in dem Teich nicht möglich, da die Turmspitzen die Netze der Fischer immer wieder in Stücke reißen.

Ein Schloss aber habe es hier wohl nie gegeben, sagt Hartmut Schmied. Ehemals waren die Wallanlagen die Begrenzung der Stadt und dienten zum Schutz vor Feinden. Der Tümpel erscheine durch die Bewaldung rundherum sehr dunkel und tief und dies habe nicht nur in Rostock den Ausschlag für fantasievolle Erklärungen gegeben. „Auch in Güstrow gibt es die Geschichte des Teufelssees. Dort soll es mal eine Kirche gegeben haben, die den Zorn Gottes auf sich zog. Kurz darauf verschwand die Kirche unter dem See“, sagt Schmied. Doch auch hier gäbe es keine Belege für ein derartiges Bauwerk.

Die Legende des Greifswalder Schwertwals

Eine Legende, die mehr Anspruch auf einen Wahrheitsgehalt habe, sei eine aus Vorpommern: Am 30. März 1545 werden die Greifswalder Bürger von einem entsetzlichen Geschrei aufgeschreckt. Auf der Suche nach dem Ursprung gelangen sie an die Dänische Wieck. Was sie dort entdecken, hat vermutlich kein Greifswalder je zuvor gesehen. Ein großes Tier liegt hilflos auf flachem Grund. Ein Zweites bläst ihm helfend Wasser zu und ist für die lauten Klageschreie verantwortlich. Dabei handelt es sich wohl um die erste überlieferte Sichtung von Schwertwalen an der Mecklenburgischen Ostsee-Küste.

„Ich habe mal Tonaufnahmen davon gehört, wie es klingt, wenn Orcas an der Luft ihre Laute abgeben. Das ist wirklich furchteinflößend“, sagt Hartmut Schmied. Man geht davon aus, dass ein Schwertwal-Paar sich in der Ostsee verirrt hat und aufgrund von Wind und den Zug der begehrten Heringsschwärme im Greifswalder Bodden gelandet ist. Von diesem Ereignis wurde über Jahrhunderte erzählt und dass es wirklich stattfand, scheint mittlerweile wahrscheinlich.

Malereien belegen Wahrheitsgehalt

Spätestens die Freilegung einer alten Malerei in der Greifswalder Marienkirche 1990, die sehr detailliert die Umrisse des männlichen Meeressäugers zeigt, stützt diese Annahme. „Darüber hinaus sorgte dies wohl für die erste wissenschaftliche Beschreibung dieser Wal-Art“, sagt Schmied mit Verweis auf den Naturforscher Conrad Gessner, der 1558 sich auf diesen Bullen mit der großen Rückenfinne bezieht. 2009 wurde in der Nikolaikirche eine zweite Zeichnung freigelegt. Aufgrund einer kleineren Rückenfinne könne es sich laut dem Legendenforscher um das Schwertwal-Weibchen handeln.

Die Darstellung des Wals in der Greifswalder Marienkirche wurde sogar von einem Wissenschaftler im 16.Jahrhundert als Vorlage für ein Buch genutzt. Quelle: Peter Binder

Die Kirche hatte solche Ereignisse, auch mit Bezug auf die biblische Walgeschichte um den verschluckten Jona, als Glück oder Unglück gedeutet. Zum Teil landeten Reste der Tiere, wie Walknochen, als Reliquien in den Kirchen. „In der Wismarer Nikolai-Kirche kann man sich heute noch alte Walknochen ansehen“, sagt Schmied.

Trommelnd in die Tiefen

Wismar ist darüber hinaus auch der Standort zahlreicher weiterer fantastischer Geschichten – wie etwa die über die Trommelschläge bei der Wismarer Wasserkunst. Seit 1602 versorgte das Bauwerk auf dem Marktplatz über 200 Häuser der Stadt mit Wasser. „Die unterirdischen Leitungen und Gänge haben die Fantasie der Bürger stets beflügelt“, sagt Schmied.

Laut Sage wurde zur Zeit der schwedischen Besatzung ein Trommelschläger zum Tode verurteilt. Doch statt in den Tod, schickte man ihn mit seiner Trommel in einen alten Gang. „Man wollte schließlich wissen, wo der hinführt“, sagt Schmied. Über den Eingang in der heutigen Stadtschule verfolgte man die Klänge über die ABC-Straße bis zum Wismarer Marktplatz. Dort, kurz vor der Wasserkunst, verstummte die Trommel und der Soldat wurde nie wieder gesehen. Doch wenn am Abend Ruhe einkehrt, soll man noch immer die Trommel schallen hören.

Viktor Bogo-Jawlenski hat die Trommler-Sage 1938 in einem Ölgemälde verarbeitet. Das Original befindet sich heute im Stadtgeschichtlichen Museum der Hansestadt Wismar. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum der Hansestadt Wismar

Eine typische Wandersage

Tatsächlich gibt es laut der Wismarer Denkmalpflege keinerlei archäologische Belege für die Existenz solch eines unterirdischen Ganges. „Der ehemalige Archivar der Hansestadt, Friedrich Techen, vermutete, dass die Statikbögen in den Kellern der alten Backsteinhäuser den Anschein erweckt haben, dass sich hier einmal ein Gang befunden hat“, sagt Wismars Museumsleitung Corinna Schubert. Laut Legendenforscher Schmied handele es sich hierbei um eine typische Wandersage. Eine ähnliche Geschichte gäbe es aus Dömitz an der Elbe. Demnach wurde auch dort ein verurteilter Trommler einen alten Gang entlang geschickt, dessen Schläge bis heute zu vernehmen seien.

Die Geschichte der Sagen in MV In Mecklenburg-Vorpommern wurden Geschichten vom Mittelalter an über Jahrhunderte weitererzählt, bevor sie 1823 erstmals von Friedrich Studemund aufgeschrieben wurden. Viele Forscher und Volkskundler, wie etwa Richard Wossidlo (1859–1939), bemühten sich fortan die Geschichten für die Nachwelt zu erhalten. In den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts endeten vorerst die Sagensammlungen. Hartmut Schmied wendet sich mit seinen Büchern,Vorträgen und Projekten vor allem an ein junges Publikum – denn „dann haben wir für weitere drei Generationen ein liebenswertes Stück Heimat in den Köpfen erhalten“, sagt der Legendenforscher. Sein 1999 geschaffenes Cryptoneum – eines der ersten virtuellen Museen Deutschlands – wird derzeit aktualisiert und soll im Frühjahr 2020 wieder erreichbar sein. Sein aktuellstes Werk „Geister, Götter, Teufelssteine“ ist bislang drei Mal aufgelegt worden.

