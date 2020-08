Sail-Flair in Rostock auch ohne Hanse Sail: Die „J.R. Tolkien“ setzt die Segel

Rostock

Erika McDowell ist in der Welt schon weit herumgekommen mit ihren 21 Jahren. Geboren in den USA, aufgewachsen in Deutschland, jetzt studiert sie in England Luft- und Raumfahrt. Ob sie eines Tages als Astronautin das Weltall erkunden wird, weiß sie noch nicht. Vorerst erobert sie die Weltmeere. In Kanada und den USA ist sie auf großen Seglern mitgefahren; nun hat es sie auf dem Toppsegelschoner „J.R. Tolkien“ in die Ostsee nach Rostock getrieben. Eigentlich zur Hanse Sail, die in dieser Woche stattfinden sollte, wegen der Corona-Krise jedoch ins Wasser fällt.

Corona-Krise trifft Seglertreffen hart

Und die Krise trifft nicht nur die Hanse Sail hart. Hamburger Hafenfest, Kieler Woche, Seglertreffen in Bremerhaven oder Amsterdam – alle Veranstaltungen in Nord- und Ostsee seien abgesagt worden, erklärt Floris Jonker, der Kapitän der „J.R. Tolkien“. Der Traditionsgroßsegler hat vor etwa vier Wochen am Passagierkai in Warnemünde festgemacht und legt seither von hier aus zu größeren und kleineren Fahrten auf der Ostsee ab. Auch ohne Hanse Sail. „Wir wollen für unsere Gäste und uns das Bestmögliche daraus machen“, erklärt Floris Jonker.

Die Bar auf der J.R. Tolkien ist eröffnet. Erika McDowell (21) heißt die Gäste auf dem Segelschiff J.R. Tolkien herzlich wllkommen. Quelle: Martin Börner

Fünf Frauen und Männer sind als Besatzung derzeit an Bord. Erika McDowell kam eher zufällig hinzu. „Eigentlich wollte ich in den Semesterferien auf dem US-Schiff ,Pride of Baltimore II’ arbeiten“, erklärt sie. Wegen Corona wurde für den Nachbau des historischen Baltimoreklippers jedoch die komplette Saison abgesagt. Auf Facebook las Erika McDowell dann, dass Leute für die „J.R. Tolkien“ gesucht werden: „Ich habe hingeschrieben und eine Woche später hieß es: Wann kannst du hier sein?“

Schiff fuhr als Schlepper im Rostocker Überseehafen

Das Schiff mit Heimathafen Amsterdam gehört ebenso wie die dreimastige Barkentine „Loth Lorien“ – beide sind regelmäßig Gast zur Hanse Sail – den Eignern Anna und Jaap van der Rest. Die heutige „J.R. Tolkien“ war 1964 als Hafenschlepper „ Dierkow“ bei der Schiffswerft „ Edgar André“ in Magdeburg gebaut worden. Das damals noch knapp 27 Meter lange Schiff fuhr viele Jahre für die Rostocker Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei (BBB) im Überseehafen als Schlepper. Anna und Jaap van der Rest übernahmen 1995 das Schiff und ließen es erst zum Zweimast-Logger und dann zum Gaffel-Topsegelschoner mit knapp 42 Metern Länge umbauen.

Floris Jonker ist 2010 auf großen Segelschiffen unterwegs. Er fuhr als Matrose, dann als Steuermann. „Seit 2016 bin ich Kapitän“, erklärt der 33-Jährige. Der gebürtige Niederländer ist seit seiner Kindheit begeisterter Segler. Nach der Schule hatte er zunächst begonnen, Tiermedizin zu studieren, bevor es ihn – „durch Zufall“ – auf die Großsegler verschlug. Warum, das sei schwer zu beschreiben, sagt er: das Schiff im Wind, die Zusammenarbeit an Bord mit der Crew und den Gästen, immer woanders – das alles übe eine große Faszination auf ihn aus. Nicht nur in der Ostsee. Drei Jahre lang segelte er auch in der Karibik, unter anderem auf der niederländischen Brigg „ Mercedes“, die ebenfalls schon die Hanse Sail besuchte.

Weniger Gäste an Bord

In Rostock bietet die „J.R. Tolkien“ noch bis zum 9. August täglich ein bis drei Touren von Warnemünde und dem Stadthafen aus an. Normalerweise hat das Schiff Platz für etwa 100 Gäste, wegen der Corona-Schutzmaßnahmen sei die Zahl derzeit auf rund 50 begrenzt. Auch sonst werde auf Sicherheit geachtet: „Das Schiff wird noch häufiger geputzt als sonst“, erklärt der Kapitän. Es stünden Desinfektionsmittel bereit, auch seien Einbahnwege eingerichtet, damit sich die Gäste möglichst wenig begegnen.

Am Passagierkai bleiben Passanten vor dem Schiff stehen und fragen nach Mitfahrgelegenheiten. Auf dem Seekanal schippert ein Motorboot vorbei. Die Leute an Bord zücken Handy und Kameras und machen Fotos von der „J.R. Tolkien“. Dann rauscht ein Fahrgastschiff vorbei; über den Lautsprecher erklärt eine Stimme, die „J.R. Tolkien“ verfüge über eine Segelfläche von 600 Quadratmetern. Floris Jonker und Erika McDowell schauen sich grinsend an: „Eigentlich haben wir 800 Quadratmeter Segelfläche“, sagt Erika McDowell. Was soll’s – Hauptsache ein bisschen Hanse-Sail-Flair auch ohne Hanse Sail.

Von Axel Meyer-Stöckel