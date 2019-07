Rostock

Bei den Volleyballern des SV Warnemünde steigt so langsam die Vorfreude auf die neue Saison in der 2. Bundesliga Nord. Jüngst hat der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) den Spielplan bekanntgegeben. Die Ostseestädter starten am 14. September mit dem Heimspiel gegen den VC Bitterfeld-Wolfen in die Saison 2019/20. Das Team aus Sachsen-Anhalt belegte im Vorjahr den sechsten Tabellenplatz – zwei Ränge vor dem SV Warnemünde.

Christian Hinze, Sportlicher Leiter des SVW, sieht dem Auftakt in der heimischen Ospa-Arena mit gemischten Gefühlen entgegen. Er würde lieber auswärts beginnen, sagt der 40-Jährige. „ Bitterfeld ist gleich ein starker Gegner. Aber es gibt Schlimmeres, als mit einem Heimspiel zu starten“, sagt Hinze. Die Mannschaft müsse in der Vorbereitung ordentlich malochen, um gleich zu Saisonbeginn punkten zu können. „Deswegen versuchen wir dieses Jahr mehr Testspiele zu organisieren“, betont er.

Höhepunkt der Vorbereitung soll ein Promotion-Spiel gegen einen Erstligisten werden, das am 1. September auf großer Bühne in der Rostocker Stadthalle ausgetragen wird. Gespräche dazu sollen laufen. Mehr will Christian Hinze dazu allerdings nicht verraten. Klar ist: Ende Juli werden die Warnemünder mit dem Teamtraining unter der Leitung von Coach Jozef Jánošik beginnen. Aktuell haben die Aktiven individuelle Programme oder halten sich beim Beachvolleyball am Strand fit.

Nach dem Start gegen Bitterfeld-Wolfen müssen die Warnemünder am zweiten Spieltag beim Moerser­ SC in Nordrhein-Westfalen ran, ehe zwei Heimspiele gegen den VC Olympia Berlin und den SV Lindow-Gransee folgen. Zum Abschluss der Hinrunde gastieren die Rostocker am 5. Januar 2020 beim FC Schüttorf. Eine Woche später beginnt schon die Rückrunde. „Schön ist, dass wir die Saison nach langer Zeit mal wieder mit einem Heimspiel beenden werden“, meinte Christian Hinze mit Blick auf den letzten Spieltag am 18. April 2020 gegen den FC Schüttorf.

Unterdessen basteln die Verantwortlichen weiter am neuen Kader. „Viele Spieler haben ihre Zusage gegeben, es sind allerdings immer noch Details zu klären, ehe wir Dinge offiziell verkünden können“, sagt Hinze. Der SV Warnemünde wartet wohl noch auf verbindliche Zusagen durch Sponsoren. Geplant wird mit einem Etat von etwa 150 000 Euro.

Tommy Bastian