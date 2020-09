Markgrafenheide

Die Aktion Aufatmen findet am Freitag ihren vorläufigen Saisonabschluss. Innerhalb der Aktion sind Künstler aus verschiedenen Sparten an unterschiedlichen Orten in Rostock aufgetreten – mit dem Ziel, Kultur im Rahmen der Corona-Verordnungen möglich zu machen. Am Freitag gastiert die Aktion nun bereits zum zweiten Mal in Markgrafenheide und Hohe Düne. Die Trashformers haben 90er-Jahre-Hits im Gepäck, die sie mit Akustikgitarre und Cajon interpretieren.

Hinrichshagen, Markgrafenheide und Hohe Düne sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass dort Konzerte stattfinden. Doch am Freitag wird dies anders. Denn die Trashformers, bestehend aus Matze Ruck und Golo Schmiedt, werden die drei Orte besuchen und jeweils ein kleines Set mit bekannten Hits aus den 90er-Jahren präsentieren.

Anzeige

Zwölf mobile Kulturevents in ganz Rostock

Los geht es um 17 Uhr in der Erich-Weinert-Siedlung. Um 18 Uhr machen die Jungs im Waldweg 10 in Markgrafenheide Halt. In Hohe Düne am Platz des Friedens werden sie gegen 19 Uhr auftreten.

Weitere OZ+ Artikel

Nachdem es am 1. Juni erstmals im Rahmen der Aktion in ganz Rostock zu mehreren Kulturveranstaltungen gekommen war, ist die Stadt als Sponsor dazugestoßen. „Bis heute konnten wir so knapp zwölf Kulturveranstaltungen in ganz Rostock realisieren“, freut sich Selina Pavlitschek vom Landesverband für Populäre Musik und Kreativwirtschaft MV.

Resonanzen aus der Heide

Sie war auch bei der ersten mobilen Kulturveranstaltung im Heidegebiet am 25. August dabei, als das Theaterstück „ Till Eulenspiegel – Ein Fastnachtsspiel nach Hans Sachs“ aufgeführt wurde.

„Da haben wir tolle Resonanzen der Anwohner bekommen. Die Menschen waren begeistert, Kultur auch mal vor Ort erleben zu dürfen“, sagt Pavlitschek. Der Auftritt der Trashformers wird auch vom Ortsbeirat Markgrafenheide gefördert. 2300 Euro und damit zwei Drittel des verfügbaren Budgets wurden für die beiden lokalen Kulturevents verwendet.

Eine dauerhafte Eventreihe?

Ob es in diesem Jahr in Rostock noch einmal mobile Kulturveranstaltung im Rahmen der Aktion geben wird, ist noch unklar. „Bisher sind keine weiteren Events geplant“, sagt Pavlitschek. Aber sie kann sich durchaus vorstellen, dass die Aktion auch über die Corona-Zeit hinaus Schule macht: „Ich würde mich freuen, wenn wir das zu einer festen Eventreihe in Rostock machen könnten.“

Von Moritz Naumann