Rostock

Den Rumpf hat er bereits gesäubert, das Motoröl gewechselt und das Deck sorgfältig mit mehreren Planen abgedeckt. Nun müssen noch Wassertank und Toilette entleert und der Motor mit Frostschutz befüllt werden. „Der Unterwasseranstrich wird dann im Frühjahr erneuert. Bei der Technik muss in diesem Jahr wahrscheinlich nichts ausgetauscht werden“, erklärt Manfred Brandes den groben Plan für seine „Libra“. Seit 24. Oktober steht das hochseetüchtige Segelboot wieder auf festem Boden.

Der Krantermin ist für die Mitglieder des See- und Segelsportvereins der Hansestadt Rostock (SSV) verbindlich. Denn nur an zwei Tagen im Jahr steht das schwere Gerät der H.N. Krane GmbH zum Auskranen bereit. „Bei rund 200 Mitgliedern mit 90 Booten erfordert das gute Organisation“, sagt Vereinsvorsitzender Tobias Knapp. Rund 50 Boote fänden im Winterlager – auf der Wiese oder in der Halle des Vereins am Gehlsdorfer Ufer – einen Platz.

Motorboote bleiben immer häufiger im Wasser

„Der Rest wird privat untergebracht oder kommt zur Reparatur in eine Werft“, sagt Knapp weiter. In der Regel werde für alle eine Lösung gefunden. Einige Motorboote würden auch einfach im Wasser liegen bleiben. „Das hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, weil die Warnow immer seltener zufriert.“ So könnten die Mitglieder auch im Winter nach draußen fahren, um beispielsweise angeln zu gehen.

Manfred Brandes ist seit 1998 Mitglied im SSV Rostock. Zum Segeln kam der heute 80-Jährige aber bereits mit 32 Jahren mit einer kleinen Olympiajolle in einem Berliner Segelverein. 1976 kauften er und seine Frau Heidemarie schließlich ihren ersten Jollenkreuzer und verbrachten die folgenden Sommerurlaube mit ihren drei Kindern mit Fahrten über die Oder bis zu den Mecklenburger Seen.

Vom Wochenendsegeln bis zum Hochseesegeln

Mit einem noch geräumigeren Jollenkreuzer ging es später auch in die Boddengewässer von Rügen und Hiddensee. Nach der Wende folgten Charter-Reisen unter anderem in der Karibik. Heute besitzt Manfred Brandes alle Scheine zum weltweiten Hochsee-Segeln. Die 9,10 Meter lange „Libra“ kauften er und seine Frau im Jahr 1998 – gebraucht für knapp 100 000 Mark.

Seitdem hat der promovierte Entwicklungsingenieur für Nachrichtentechnik viel am Boot getüftelt – und gemeinsam mit seiner Frau im Schnitt rund 3000 Seemeilen im Jahr zurückgelegt. Ihre Reisen führten sie mehrfach nach Norwegen, dabei auch um das Nordkap bis zur russischen Grenze. Eine ihrer spektakulärsten Fahrten ging nach Island.

Trotz Corona war das Rentnerehepaar auch in diesem Jahr 1000 Seemeilen unterwegs – 500 in der Umgebung, 500 in Boddengewässern vor Usedom bis nach Dänemark.

Kaum Regatten im Corona-Jahr – Hoffnung auf 2021

Auch für Vincenz Crone war diese Saison anders als bisher. „Ich konnte deutlich weniger Regatten fahren“, erzählt der 24-Jährige. Immerhin zwei hätten doch noch stattgefunden. Crone segelt bereits seit rund zwölf Jahren, vier davon ist er schon im SSV aktiv. Sein eigenes Boot, die „Vänskap“, hat er sich im vergangenen Jahr bei einem der benachbarten Vereine gekauft – für 3200 Euro. Das Boot ist Baujahr 1973 und misst 7,9 Meter.

Student Vincenz Crone (24) an seinem Boot „Vänskap“ Quelle: Ove Arscholl

„Wer sich so ein altes Boot kauft, hat natürlich auch viel Arbeit“, sagt der Biomedizintechnik-Student. Aber er bastele gern – und die Nebensaison verbringe er auch nicht nur im blauen Overall auf und unter seiner „Vänskap“.

Theorie und Hallensport für Segelnachwuchs

Vincenz Crone trainiert den Nachwuchs im SSV. In der Nebensaison gestaltet sich das Training für die Sechs- bis Zwölfjährigen wie folgt: theoretischer Input, Hallensport und hin und wieder Bootsarbeiten – sofern es denn die Corona-Regeln zulassen. „Im Sommer versuchen wir dafür, die meiste Zeit auf dem Wasser zu verbringen.“

Das hätte auch trotz Corona in dieser Saison gut geklappt. „Segeln ist ein coronakonformer Sport. Die Kinder sitzen allein in ihrem Boot und aus Sicherheitsgründen gibt es sowieso nur einen geringen Betreuungsschlüssel“, erklärt Crone. Feste Gruppen hätten das Training stets möglich gemacht.

Trotzdem ist Vereinsvorsitzender Tobias Knapp stolz auf seine Mitglieder: „Die Eltern haben immer alle mitgezogen, was auch kam.“ Dennoch hofft er auf ein besseres nächstes Jahr. Besonders der Wettkampfbetrieb hätte 2020 doch nur sehr eingeschränkt stattgefunden. Eigene Regatten des SSV Rostock wurden komplett abgesagt.

Reiseziel für 2021 noch unklar

Dass das Virus bis zum Saisonstart im April eingedämmt wird, hofft auch Manfred Brandes. Wohin es für ihn und seine Frau dann geht, weiß das Rentnerehepaar noch nicht. „Ursprünglich wollten wir dieses Jahr noch mal nach Norwegen segeln. Vielleicht klappt das 2021“, erzählt der 80-Jährige. Aber wer weiß, ob das dann wieder geht – und was die eigene Gesundheit bis dahin macht.

Von Pauline Rabe