Rostock-Warnemünde

Am Mittwochmorgen ist das Kreuzfahrtschiff „Aidadiva“ in Warnemünde eingetroffen. Erstmals wieder auf große Reise geht das Kreuzfahrtschiff der Rostocker Reederei am Samstag. Die Crew freue sich nach der langen Corona-Pause auf den Neustart und treffe letzte Vorbereitungen für die geplante Ostseetour, hieß es.

Die „Aidadiva“ ist damit das achte Schiff der Aida-Flotte, das nach der Corona-Zwangspause wieder im Einsatz ist. Die Ankunft im Heimathafen Warnemünde sei für die Crew ein bedeutsames Ereignis gewesen. „Der Hafeneinlauf von Warnemünde ist für mich einer der schönsten, da die Kulisse einzigartig ist“, sagt Frank Jacobi, Staff Captain der „Aidadiva“ und Rostocker.

Zur Galerie

Die Crew befindet sich mitten in den Vorbereitungen für die ersten Gäste. Im Oktober sind noch zwei fünftägige Touren im Ostseeraum geplant. Die erste Reise startet am Samstag. Sie führt die Gäste nach Danzig, Visby und Kopenhagen. Am 26. Oktober startet das Schiff von Warnemünde aus in die Karibik.

