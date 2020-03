Alte Gemüsesorten gibt es im Großhandel kaum noch. Damit die Vielfalt in die Gärten und auf die Teller zurückkehrt, richtet der Verein „Fruchtwechsel“ in Rostock eine Samen-Börse aus. 500 Besucher waren mit dabei – und sicherten sich alte Tomaten, die es so nicht im Supermarkt gibt.