Sandsturm sorgt für Flugausfälle bei Reisen: Das sagen Aida und die Betroffenen

Viele Gäste der Aida sitzen derzeit auf dem Flughafen in Gran Canaria fest. Mehrere Hin-und Rückflüge wurden abgesagt. Während die „ Aidanova“ ablegen konnte und am Montag planmäßig nach Madeira gefahren ist, musste die Abfahrt der „Aidastella“ verschoben werden.

Die betroffenen Passagiere sind genervt. Auf Facebook tauschen sich viele von ihrer Situation am Flughafen aus. Während einige Verständnis zeigen, kritisieren andere die Veranstalter für den Umgang mit den Umständen. Nun äußert sich auch Aida zur Situation auf den Kanaren.

Ostseewelle-Moderator von Sandsturm betroffen

Ostseewelle-Radiomoderator Alexander Stuth postete am Sonntagnachmittag ein Bild von sich und der aktuellen Aussicht aus dem Flughafengebäude.

Er schreibt dazu: „Liebe Grüße vom Flughafen Gran Canaria. Aida kann nichts dafür. Der Flughafen wurde gestern dichtgemacht. Mehr als tausend „ Aidanova“ Gäste kamen nicht weg. Flüge heute teilweise gecancelt oder wie wir mit starker Verspätung. Gäste mit Kindern wurden in Hotels untergebracht, Aida versorgt Wartende mit Baguettes und Getränken. Wir hoffen, dass wir hier heute noch wegkommen.“

Kritik an Aida

Andere Gäste können dem nicht zustimmen. Mirko Danisch schreibt: „Aida hat sich nicht um alle Gäste gekümmert, Bekannte von uns haben seit gestern Nachmittag bis heute früh mit 2 Kindern am Flughafen von Las Palmas übernachtet.“

Der Nutzer DoRo Bonk beschreibt die Situation am Flughafen ähnlich„Alle anderen können fliegen... wenn auch mit Verspätung. Wir haben mit Tui gebucht und starten gleich. Leider schafft es Aida auch nicht, Hotelzimmer aufzutreiben, stattdessen liegen hier Familien (selbst mit Kleinkindern) mit Wolldecken auf dem blanken Fußboden .., so viel zum Schutz der Passagiere.“

Nicht nur Aida Gäste betroffen

Anje Handrock stellt in einem Kommentar aber klar: „Es sind nicht nur Leute betroffen, die auf's beziehungsweise vom Schiff wollten. Da der ganze Flughafen dicht ist, sind auch "normale" Hotelgäste betroffen.“

Genauso sieht das Michael Kall: „Alle Urlauber, die jetzt auf Gran Canaria sind und gestern und heute weg wollten haben dasselbe Problem. Wenn die Aena den Flughafen dicht macht, kann keiner was ändern.“

Verständnis bei Betroffenen

Viele Leser verstehen die Gründe für die Verspätungen am Flughafen jedoch. Verständnis zeigen die Menschen auch für Aida. Das Unternehmen könne für das Wetter schließlich nichts. So sieht auch Sebastian Braun die Situation als „höhere Gewalt“ an.

Auch für Barbara Schade steht die Sicherheit an erster Stelle. So schreibt sie auf Facebook: „Wichtig ist, dass weder für Passagiere noch für die Crew eine Gefahr besteht. Leute, denkt dran: Viele können sich keinen Urlaub leisten und kein Wetter ist planbar.“

Tui Cruises holte Gäste zurück aufs Schiff

Einige loben dagegen die Reaktion von Tui Crusies, die ihre Gäste zurück aufs Schiff geholt haben. Thomas Schulz berichtet: „Mein Flieger ist schlussendlich auch nicht mehr abgehoben. Wäre der Dritte gewesen - Schade. Aber Tui Cruises hat sofort reagiert und mich zurück an Bord der „Mein Schiff“ geholt und fliegt alle Passagiere Dienstag von Madeira nach Hause. Und nach meiner Wahrnehmung ist das um Klassen besser als das, was Aida veranstaltet.“

Er erzählt auch von den Familien, die am Flughafen warteten: „Leute mit Kindern waren sichtlich angeschlagen und haben auf Pappe seit gestern dort verbracht. Hier gegenüber liegt die „Aidastella“. Vielleicht bekommen die Menschen ja noch Obdach. Ich drücke ihnen die Daumen!“

Abfahrt nach Madeira verlief gut

Den Leiter des Landesmarketing MV Peter Kranz, der selbst vor Ort war und im letzten Flieger saß, der noch landen durfte, hat es nicht so schlimm getroffen. Er sagt aber, dass einige Passagiere nicht mehr ankamen, weil der Flughafen Las Palmas ab Sonnabend Nachmittag gesperrt worden ist. „Die Aida wartete mit der Abfahrt aus Las Palmas, ging dann aber auf Fahrt nach Madeira“, schreibt er der OZ am Montagmorgen. Mittlerweile ist er gut dort angekommen.

Zur Situation auf den Kanaren sagt er: Alles, was an Bord laufen musste, lief, inklusive Sicherheitsübung, Crew und Mitarbeiter waren/sind sehr professionell, freundlich, sagten aber auch, sie hätten so eine Auswirkung des Sandsturms noch nicht erlebt.“

Aida verweist auf Fluggesellschaften

Aida Cruises reagierte am Montag auf den Unmut der Reisenden - verwies aber darauf, dass zunächst die Fluggesellschaften in der Pflicht seien: „Sie kümmern sich um alternative Flüge, um die Verpflegung am Flughafen und auch die Unterbringung in Hotels“, so Hansjörg Kunze, Vize-Präsident der Rostocker Reederei.

Zwischenzeitlich waren alle neun Flughäfen auf den kanarischen Inseln geschlossen. Rund 1000 Gäste, die zuvor eine Woche mit dem Flaggschiff „ Aidanova“ auf Reisen waren, saßen zunächst auf Gran Canaria fest. Anreisende Gäste wurden, so Kunze, zum Teil auf die portugiesische Insel Madeira umgeleitet und gingen dort an Bord. Am Montag könnte sich die Lage nochmals verschärfen: Dann nämlich steht auch der Bettenwechsel an Bord der „Aidastella“ an - ebenfalls auf Gran Canaria.

