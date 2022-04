Stadtmitte

Zwischen zahlreichen Arbeitern in voller Montur und ihren Baustellenfahrzeugen in allerlei Größen bahnt sich eine Grundschulklasse ihren Weg über die Kreuzung an der Rostocker August-Bebel-Straße in Richtung Hermannstraße: Der erste Teil gestaltet sich wegen der halbseitigen Sperrung problemlos. Allerdings sind die Ampeln wegen des Großprojekts ausgeschaltet – auch dort, wo der Verkehr noch fließt. Heiko Tiburtius, Leiter des Tiefbauamtes, ist zum Auftakt der Baustelle vor Ort und hilft: Mit seiner orangefarbenen Warnweste stellt er sich vor die ankommenden Autos, die in Richtung Steintor fahren. Die Kinder spazieren Hand in Hand und in Zweierreihen über die Straße. „Danke!“, ruft die Lehrerin ihm im Vorbeigehen zu.

Rostock: August-Bebel-Straße bis Dienstag halbseitig gesperrt

Was an diesem Freitagvormittag im Rostocker Zentrum passiert, ist der Startschuss einer aufwendigen Aktion, die die Hansestadt gut 700 000 Euro kostet. Die Verbindung zwischen den Bereichen Vögenteich und Steintor wird anlässlich des abgenutzten Asphalts saniert. Dabei ist zunächst die Strecke in Richtung Vögenteich für Autofahrerinnen und -fahrer bis Dienstag, 5 Uhr, gesperrt. Heißt: Auch die Grundstücke an der nördlichen Fahrbahn sind nicht erreichbar, ebenso wie das Parkhaus „Am Gericht“.

Die Sanierung der August-Bebel-Straße trägt dazu bei, dass die Grundstücke an der nördlichen Fahrbahn nicht erreichbar sind. Quelle: Ove Arscholl

Schnellbaustelle im Zentrum: Stadt warnt vor Staus

Die Stadt warnte bereits im Vorfeld vor längeren Wartezeiten und Staus. Schließlich zählt die August-Bebel-Straße zu den meistbefahrenen Verkehrsachsen der Stadt. Für alle, die in diesen Tagen gezwungen sind, die Ost-West-Verbindung zu umfahren, sind Umleitungen ausgeschildert. Von Osten kommend führt die Ersatzroute über die Rövershägener Chaussee und Am Strande. Außerdem besteht die Möglichkeit, am Steintor über die Richard-Wagner-, Rosa-Luxemburg- und Goethestraße auszuweichen, um zum Vögenteich zu kommen.

Firma aus Kavelstorf trägt rund 4000 Tonnen Asphalt ab

Um die Sanierung in nur vier Tagen zu beenden, fangen die Profis am Freitag mit den Kontrollschächten an: Sie werden unter dem lauten Brummen des Motors mit schwerer Technik frei gemacht und entfernt, damit die Kaltfräse ohne Weiteres über die August-Bebel-Straße kommt. Ihr Ziel: rund 4000 Tonnen Asphalt abtragen. „Uns stehen noch zehn Schächte bevor“, sagt Bauarbeiter Ingo Jurick und sieht auf die Uhr. „Das dauert ab jetzt ungefähr drei Stunden.“

Mit schwerer Technik kümmern sich die Profis um den Ausbau der Kontrollschächte. Quelle: Ove Arscholl

Der Zeitplan ist eng getaktet. Neben den insgesamt 45 Schachtabdeckungen, die hier erneuert werden, kümmert sich das Team der Firma Eurovia aus Kavelstorf in den kommenden Tagen um 30 Schieberkappen der Trinkwasserleitung auf der Strecke. Zusätzlich schneiden und vergießen die Profis 300 Kilometer Fuge – um letztendlich sämtliche Arbeiten zur Sanierung der Fahrbahnmarkierungen durchzuführen. Der Aufwand liegt auch an der Größe der Baustelle: Der Abschnitt, der erneuert wird, ist 950 Meter lang und verfügt über 14 000 Quadratmeter Fahrbahnfläche.

Tiefbauamt-Leiter: „Das ist etwas ganz Besonderes“

Dass ein Projekt dieses Ausmaßes in nur vier Tagen vonstattengeht, nennt der Leiter des städtischen Tiefbauamts „etwas ganz Besonderes“: Er erinnere sich nicht an einen vergleichbaren Fall in der Hansestadt. Damit alles nach Plan verläuft, habe man weder eine Aufstockung der Technik noch des Personals gescheut: Circa 50 Beschäftigte sind an diesem Wochenende im Einsatz. „Dafür braucht es eine organisierte und konzentrierte Zusammenarbeit der Auftragnehmer und seiner Dienstleister“, betont Heiko Tiburtius. Nur nachts werde nicht gearbeitet – aus Lärmschutzgründen.

Bauleiter Lutz Martens (l.) und Tiefbauamtsleiter Heiko Tiburtius stehen in der Baustelle auf der August-Bebel-Straße. Quelle: Ove Arscholl

„Ursprünglich waren vier Abschnitte geplant, also vier Wochenende Sperrung“, erinnert sich Bauleiter Lutz Martens. Allerdings sei das Team gezwungen, die Maßnahmen bis Anfang Mai zu beenden. Dann startet in Rostock das nächste Großprojekt: der Abriss und Neubau der Goethebrücke. Und das würde die Umleitungsstrecke für Bauarbeiten an der August-Bebel-Straße behindern. „Also hat die Firma das Vorhaben so optimiert, dass nur zwei Wochenenden benötigt werden“, berichtet Lutz Martens. Er ist sicher: „Die kann und wuppt das.“

Die gegenseitige Fahrbahn ist in zwei Wochen dran

Die Chance dazu, das unter Beweis zu stellen, haben die Profis gleich zweimal: In zwei Wochen steht die Sanierung der gegenseitigen Fahrbahn an. Heißt: Die Stadt sperrt die August-Bebel-Straße vom Vögenteich kommend in Richtung Steintor. Geplant ist wieder eine Schnellbaustelle von Freitag, 22. April, bis Dienstag, 26. April.

Von Jessica Orlowicz