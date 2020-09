Sanierung der Kunsthalle Rostock: „Da wird etwas verloren gehen“

Rostock

Sie war der einzige Kunstmuseums-Neubau der DDR – und soll nun 51 Jahre nach der Eröffnung rundum erneuert werden. „Ab 14. September sind wir draußen.“ So gibt der Chef der Rostocker Kunsthalle, Jörg-Uwe Neumann, den Zeitpunkt für eine der aufwendigsten Renovierungen eines Gebäudes in der Stadtgeschichte vor. Nur noch wenige Tage können die Rostocker ihre Kunsthalle besuchen und Abschied nehmen.

„Ich hoffe, dass so sensibel, wie es irgend geht, saniert wird. Der Charme des Gebäudes soll erhalten bleiben“, ist einer der dringendsten Wünsche Neumanns. Ob das gelingt, kann in gut zwei Jahren beurteilt werden. Dann sollen die gut acht Millionen Euro teuren Arbeiten beendet sein.

Das Gebäude war im Mai 1969 eröffnet worden. Neumann, der seit 2009 die Kunsthalle betreibt, hat mit einer Vielzahl von Ausstellungen ostdeutscher und osteuropäischer Künstler dem Haus einen hervorragenden Ruf verpasst.

Werke aus der DDR als Teil der Kunstgeschichte Deutschlands

Dies sieht auch Mecklenburg-Vorpommerns Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering ( SPD) so. Er sagte vergangenes Jahr, dass in der Kunst eine Tendenz bestehe, alles was aus der DDR kommt, mit spitzen Fingern anzufassen. Hervorragende Werke seien einfach in den Depots verschwunden. Neumann habe viele davon – teils unter großer Kraftanstrengung – an die Öffentlichkeit geholt und ihnen den Platz zugewiesen, der ihnen in der Kunstgeschichte Deutschlands zusteht.

Rostock : Renovierung der Kunsthalle wegen Corona oft verschoben

Die Renovierung war seit langem geplant und immer wieder verschoben worden, zuletzt wegen einer im Mai geplanten Ausstellung mit Werken von Udo Lindenberg. Doch das Sars-CoV-2-Virus machte einen dicken Strich auch durch diese Pläne. Jetzt soll es losgehen. „Die Sanierung erfolgt unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten“, sagt die Chefin des für die kommunalen Immobilien zuständigen Betriebs KOE, Sigrid Hecht.

Einfach wird das nicht: „Beim Bau des Museums wurden Materialien verwendet, die heute als gesundheitsschädlich, gar krebserregend, eingestuft werden.“ Bei Tür- und Wandöffnungen oder beim Einbau barrierefreier Vorrichtungen sei es erforderlich, in die Substanz einzugreifen. „Dies betrifft insbesondere die Fußbodenbeläge.“ Genau einer der Punkte, in denen Neumann den Charme des Hauses sieht.

Laut Hecht wurde zum Aufbau des Ziegel-Bodenbelags asbesthaltige Teerpappe verwendet. „Für die barrierefreie Erschließung des Atriums ist es aus statischen Gründen notwendig, den gesamten Aufbau der Bodenplatte zu entfernen und eine tiefer gegründete Bodenplatte einzubauen.“ Der Boden könne nicht wiederverlegbar geborgen werden.

Kunsthalle Rostock : Asbest sorgt für Verlagerung der Ausstellung

Auch bei den Weichholz-Dielen im Erdgeschoss wurde Asbest im Unterbau festgestellt. Weil eine Fußbodenheizung eingebaut wird, sei es erforderlich, den gesamten Unterbau inklusive asbesthaltiger Teerpappe zu entsorgen. Der zweite Bauabschnitt widmet sich der Außenfassade. Auch beim Kunststeinrelief wurde asbesthaltige Fugenmasse verwendet, der laut Gutachter vollständig entfernt werden muss, berichtet Hecht.

„Da wird etwas verloren gehen“, weiß Neumann, der darauf verweist, dass die Rostocker auf Ausstellungen nicht verzichten müssen. Im modernen Schaudepot direkt nebenan geht der Betrieb weiter. „Aber wir bekommen hochmoderne Ausstellungsräume“, bekräftigt er mit Blick auf die Sanierung. „Man saniert ja auch zu Hause. Da fällt dann mal was weg, was man liebgewonnen hat - dann ist es halt so.“

