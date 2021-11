Rostock

Hat das „alte“ Ostseestadion als Heimat des FC Hansa Rostock bald ausgedient? Weil eine Sanierung des Fußballstadions teurer werden könnte als bisher bekannt, kommt nun eine neue Option auf den Tisch: Der SPD-Landtagsabgeordnete Ralf Mucha fordert, eine komplett neue Arena zu bauen – am Rostocker Stadtrand und nicht nur für den Zweitligisten.

„Mit einer neuen Arena für den FC Hansa, für Konzerte, Großveranstaltungen und andere Spitzenteams aus dem Land würden wir gleich mehrere Probleme in Rostock lösen“, sagt Mucha. Rathaus und Verein reagieren zurückhaltend, das Schweriner Sportministerium will zunächst Details zu dem Vorhaben wissen. „Die aktuellen Probleme des Stadions löst das aber nicht“, sagt Alexander Kujat, Sprecher von Ministerin Stefanie Drese (SPD).

Verkauf an die Stadt wackelt

Auslöser der Neubau-Debatte: Der geplante Verkauf des Ostseestadions an die Hansestadt Rostock wackelt. Aus Rathaus-Kreisen heißt es, es gäbe mehrere Probleme: Ein Gutachten des renommierten Stuttgarter Bau-Beratungsunternehmens Drees & Sommer soll neue Fragen zum wirklichen Zustand des bisherigen Stadions aufwerfen. Unter anderem soll die Betonkonstruktion der Tribünen stärker in Mitleidenschaft gezogen sein als bisher angenommen. Eine Sanierung könnte Abermillionen kosten.

Die Sorge sei groß, dass „uns das Stadion in ein paar Jahren auf die Füße fällt“, so ein Insider. Und: Das Land MV will die eigentlich sicher geglaubten 15 Millionen Euro für die Sanierung der Arena wohl nicht zahlen. Es soll beihilferechtliche Bedenken geben. Auch um die künftige Miete gibt es Streit: Die Stadt will 700 000 bis 900 000 Euro pro Jahr vom Verein, Hansa aber möchte nur eine halbe Million Euro zahlen.

Neubau die bessere Lösung?

„Ein Neubau könnte die bessere Lösung sein“, sagt SPD-Politiker Mucha. Er stellt sich eine Arena wie im schwedischen Stockholm vor – „mit einem Dach, dass sich für Fußballspiele und Konzerte öffnen lässt“. Bleibt das Dach zu, könnten aber auch Handball- oder Eishockey-Partien in dem Neubau ausgetragen werden. Die „Tele2-Arena“ hat dereinst mehr als 200 Millionen Euro gekostet. Der Bundesligist SC Freiburg hat erst vor wenigen Wochen einen Neubau bezogen – ebenfalls mehr als 75 Millionen Euro teuer.

Aus Sicht Muchas könnte sich ein Neubau am Stadtrand dennoch lohnen: „Wir haben am bisherigen Standort Probleme mit den Anwohnern, mit fehlenden Parkplätzen und auch bei der Anreise von Gästefans vor Risikospielen.“ Auf der „grünen Wiese“ – in Schutow etwa – wäre das alles kein Thema mehr. Auch eine neue Straßenbahn zum Stadion wäre dort denkbar. Was dann aus dem alten Ostseestadion wird? „Es sollte erhalten bleiben – für andere Sportarten, vielleicht in kleinerer Form“, so Mucha. Denkbar wäre auch, auf den Flächen neue Wohnungen zu bauen. Oder: Die Uni-Klinik hat das Problem, auf viele Standorte in Rostock verteilt zu sein. Zieht der FC Hansa um, wäre Platz für ein neues Zentralklinik.

Hansa ist skeptisch – braucht aber mehr Platz

Hansa-Vorstandschef Robert Marien reagiert zurückhaltend auf den SPD-Plan: „Ich kenne das nicht. Mit uns hat niemand darüber gesprochen“, sagt er. Nach OZ-Informationen gilt der Pachtvertrag für die Flächen, auf denen das „alte“ Ostseestadion steht, noch bis 2074.

Aus dem Umfeld des Vorstandes heißt es jedoch, perspektivisch könnte ein Umzug an den Stadtrand auch für den Zweitligisten Sinn machen. Der FC Hansa will sein Nachwuchsleistungszentrum ausbauen, benötigt dafür weitere Trainingsplätze. Am bisherigen Standort ist das kaum möglich. Nachteil: Bis die neue Arena samt Hansa-Trainingsgelände stehen könnte, werde es mindestens zehn Jahre dauern. Im Rostocker Rathaus reagieren die Verantwortlichen ebenfalls zurückhaltend: „Der Standort im Hansaviertel gehört zur Seele des FC Hansa“, sagt Vize-Oberbürgermeister Chris von Wrycz-Rekowski (SPD). Einen Neubau könne sich die Stadt allein keinesfalls leisten. „Erst wenn Hansa Champions League spielt.“

