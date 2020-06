Sanierungen abgeschlossen: Hebeschiff „1. Mai“ zurück am Rostocker Schifffahrtsmuseum

Rostock-Lütten Klein

Lange hat der Schiffssachverständige Andreas Hallier auf diesen Tag gewartet. Das Hebeschiff „ 1. Mai“ wird zurück zum Schifffahrtsmuseum im Rostocker Iga-Park transportiert. Nach jahrelangem Kampf für die notwendigen finanziellen Mittel wurde es grundsaniert. Nach über 40 Jahren sei dies dringend nötig gewesen, wie der Sachverständige mitteilt. Es ist das älteste Schiff des Museums und ist 1895 in Lübeck gebaut worden.

Anfang des Jahres war die Dampfmaschine nach Marienehe verschifft worden. Dort wurde sie angedockt und aufwendig von dem Unternehmen Stralsunder Dockgesellschaft aus Miltzow ( Landkreis Vorpommern-Rügen) saniert. Der Zustand der Außenhautanlage war schlecht. Es gab viele Lecks, die alle gefunden und beseitigt werden mussten. Fünf Tonnen Farbe wurden benötigt, um dem Schiff einen neuen Anstrich zu verleihen.

Anzeige

Sanierungsarbeiten verzögerten sich

Eigentlich sollte die „ 1. Mai“ schon im Februar fertiggestellt werden. Aufgrund der zusätzlichen Arbeit, die am Unterwasserschiff dazugekommen ist und der eingeschränkten Arbeitskapazität durch die Corona-Krise habe sich der Termin aber nach hinten verschoben, wie Hallier mitteilt. „Wir hoffen, dass wir jetzt alle Lecks gefunden haben“, sagt Hallier scherzhaft.

Weitere OZ+ Artikel

Den ersten Antrag für das Vorhaben hatte der Sachverständige bereits vor vier bis fünf Jahren gestellt. Da habe aber immer wieder das Geld gefehlt. 500 000 bis 600 000 Euro brutto haben die Maßnahmen letztendlich gekostet, wie Hallier mitteilt.

Anlegen gestaltete sich problemlos

Bei der Verschiffung selbst hat nach anfänglicher Verzögerung alles auf Anhieb funktioniert. Gegen 14 Uhr starteten die Schlepper mit der „ 1. Mai“ vom Fischereihafen in Richtung Traditionsschiff. Eine gute Dreiviertelstunde später legte das Hebeschiff am „Langen Heinrich“ an, wo es ab sofort steht. Hallier begleitete die Verschiffung. Das Anlegen hat erstaunlich gut funktioniert, findet er. „Dass das so gut geklappt hat, ist ja der Wahnsinn“, sagt der Schiffssachverständige. Auch Museumsleiterin Kathrin Möller ist „beeindruckt“ davon.

Schiffssachverständiger Andreas Hallier: „Dass das Anlegen so gut geklappt hat, ist der Wahnsinn!“ Quelle: Dietmar Lilienthal

„Es ist ein toller Erfolg“

Sie ist froh, dass das Hebeschiff wieder am Museum liegt und repariert werden konnte. „Es ist ein toller Erfolg, dass die Finanzen für die Sanierung von der Hansestadt freigegeben wurden“, meint sie. Die Museumsleiterin plant weitere Attraktionen. Neben der bereits vorhandenen Schlafmöglichkeit in einem Sleeperoo-Würfel auf dem Schiff ist auch ein Kletterpark an Bord geplant.

Museumsleiterin Kathrin Möller: „Es ist ein toller Erfolg, dass die Finanzen für die Sanierung von der Hansestadt freigegeben wurden.“ Quelle: Dietmar Lilienthal

Derzeit wird der Pier, der zu den Ausstellungsstücken führt, erneuert. Daher kann der Bereich mit den Dampfmaschinen derzeit nur vom Land aus betrachtet werden. Danach soll die „ 1. Mai“ aber als Teil des Schifffahrtsmuseums zu den normalen Öffnungszeiten besichtigt werden können. Dafür folgt in nächster Zeit noch eine Kettenanbindung und eine Gangway, um das Schiff vom „Langen Heinrich“ aus betreten zu können. Am Mittwoch wurde es mit geliehenen Leinen der Dockgesellschaft befestigt.

„1. Mai“ half bei Bergung der gesunkenen „ Hamburg “

Mit dem Hebeschiff verfügt die maritime Sammlung der Hansestadt über ein außergewöhnliches Objekt als größtes schwimmendes Schifffahrtsmuseum Deutschlands. Im Herbst 2019 verlor es seine Schwimmtauglichkeit. Gebaut wurde es als Eimerkettenbagger „ Swinemünde“ und war für Baggerarbeiten bis 1945 im Fahrwasser der Swine tätig. Bei Kriegsende gelangte das Schiff nach Stralsund. Bis 1950 erfolgte in Wismar der Umbau zum Hebeschiff, nachdem die Baggereinrichtung als Reparationsleistung an die UdSSR ging. Bei der Wrackbeseitigung und Schiffsbergung in der südlichen Ostsee war es eines der wichtigsten Arbeitsschiffe. So half es bei der Bergung des während des Krieges gesunkenen Passagierschiffes „ Hamburg“.

Zur Galerie Das Hebeschiff „1. Mai“ ist nach über 40 Jahren kernsaniert worden. Am Mittwoch wurde es zurück zum Rostocker Schifffahrtsmuseum geschleppt.

Das Hebeschiff war nach seinem Umbau mehrere Jahrzehnte für den VEB Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei Rostock im Einsatz. Nach der Außerdienststellung wurde das Fahrzeug im Februar 1992 an das Rostocker Schiffbaumuseum übergeben. 1992 bis 1994 erfolgte eine grundlegende Restaurierung des Schiffes mit Hilfe von AB-Maßnahmen.

Von Gina Henning